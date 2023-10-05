https://ria.ru/20231005/politika-1900794273.html
Растущая мощь Китая пугает США, заявил Путин
Растущая мощь Китая пугает США, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Растущая мощь Китая пугает США, заявил Путин
США пугает растущая мощь Китая, а не нарушения прав человека и нацменьшинств — это лишь способы борьбы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:32
2023-10-05T19:32
2023-10-05T19:49
китай
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. США пугает растущая мощь Китая, а не нарушения прав человека и нацменьшинств — это лишь способы борьбы, заявил президент России Владимир Путин."В основе политики США в отношении Китая страхи геополитического характера, растущая мощь Китая — вот что пугает, а не просто там какие-то права человека нарушаются или права национальных меньшинств. Разве это кого-то беспокоит реально? Нет, это только инструмент борьбы с Китаем", - сообщил президент, выступая на заседании Валдайского форума.По его словам, то же самое в отношении России.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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китай, сша, в мире, владимир путин, россия
Китай, США, В мире, Владимир Путин, Россия
Растущая мощь Китая пугает США, заявил Путин
Путин: США пугает растущая мощь КНР, а не нарушения прав человека и меньшинств