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Растущая мощь Китая пугает США, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
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19:32 05.10.2023 (обновлено: 19:49 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/politika-1900794273.html
Растущая мощь Китая пугает США, заявил Путин
Растущая мощь Китая пугает США, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Растущая мощь Китая пугает США, заявил Путин
США пугает растущая мощь Китая, а не нарушения прав человека и нацменьшинств — это лишь способы борьбы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:32
2023-10-05T19:49
китай
сша
в мире
владимир путин
россия
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. США пугает растущая мощь Китая, а не нарушения прав человека и нацменьшинств — это лишь способы борьбы, заявил президент России Владимир Путин."В основе политики США в отношении Китая страхи геополитического характера, растущая мощь Китая — вот что пугает, а не просто там какие-то права человека нарушаются или права национальных меньшинств. Разве это кого-то беспокоит реально? Нет, это только инструмент борьбы с Китаем", - сообщил президент, выступая на заседании Валдайского форума.По его словам, то же самое в отношении России.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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китай, сша, в мире, владимир путин, россия
Китай, США, В мире, Владимир Путин, Россия
Растущая мощь Китая пугает США, заявил Путин

Путин: США пугает растущая мощь КНР, а не нарушения прав человека и меньшинств

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. США пугает растущая мощь Китая, а не нарушения прав человека и нацменьшинств — это лишь способы борьбы, заявил президент России Владимир Путин.
"В основе политики США в отношении Китая страхи геополитического характера, растущая мощь Китая — вот что пугает, а не просто там какие-то права человека нарушаются или права национальных меньшинств. Разве это кого-то беспокоит реально? Нет, это только инструмент борьбы с Китаем", - сообщил президент, выступая на заседании Валдайского форума.
По его словам, то же самое в отношении России.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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