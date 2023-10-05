https://ria.ru/20231005/politika-1900794273.html

Растущая мощь Китая пугает США, заявил Путин

Растущая мощь Китая пугает США, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Растущая мощь Китая пугает США, заявил Путин

США пугает растущая мощь Китая, а не нарушения прав человека и нацменьшинств — это лишь способы борьбы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:32

2023-10-05T19:32

2023-10-05T19:49

китай

сша

в мире

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746416_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_af778d2153cf22f28e33c4e912780425.jpg

СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. США пугает растущая мощь Китая, а не нарушения прав человека и нацменьшинств — это лишь способы борьбы, заявил президент России Владимир Путин."В основе политики США в отношении Китая страхи геополитического характера, растущая мощь Китая — вот что пугает, а не просто там какие-то права человека нарушаются или права национальных меньшинств. Разве это кого-то беспокоит реально? Нет, это только инструмент борьбы с Китаем", - сообщил президент, выступая на заседании Валдайского форума.По его словам, то же самое в отношении России.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231004/amerika-1900272112.html

китай

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, в мире, владимир путин, россия