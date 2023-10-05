https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html

Ядерная доктрина актуальна. Путин рассказал о возможном ответе Америке

Ядерная доктрина актуальна. Путин рассказал о возможном ответе Америке - РИА Новости, 05.10.2023

Ядерная доктрина актуальна. Путин рассказал о возможном ответе Америке

Президент России принял участие в пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Он рассуждал о вызовах, возникших перед страной, сложной... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:50

2023-10-05T19:50

2023-10-05T20:43

россия

владимир путин

евросоюз

сша

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России принял участие в пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Он рассуждал о вызовах, возникших перед страной, сложной международной обстановке и неизбежных изменениях в мире. Главное из его выступления — в материале РИА Новости."Действие рождает противодействие"Нынешнее заседание, открывшееся 2 октября, — юбилейное, двадцатое. В отличие от предыдущего, проходит в Сочи. Президент каждый год участвует в этом мероприятии (лишь однажды — по видеосвязи из-за пандемии).Его заявления на этой площадке всегда вызывали большой резонанс, в том числе за рубежом, поскольку традиционно касались международной обстановки. А тема юбилейного форума к тому просто обязывала: "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал "событие мирового масштаба", пообещав "весьма и весьма содержательное и важное выступление президента"."Перед нами, по сути, стоит задача строительства нового мира", — сразу отметил Путин. За 20 лет произошли колоссальные изменения, требующие новых принципов международных отношений.Начало столетия не оправдало надежд на то, что мировые игроки осознали необходимость действовать сообща. При этом открытость России к диалогу Запад воспринял как слабость. "США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию, <…> даже морально-нравственную, ценностную", — подчеркнул президент. И напомнил, что западное влияние в мире — "огромная военно-финансовая пирамида", основанная на присваивании чужих ресурсов. Увещевания Москвы, призывы к разумному взаимодействию просто проигнорировали: "Проблема (Запада. — Прим. ред.) в самоуверенности".Говоря об Украине, Путин вновь указал, что не Россия угрожала этническими чистками и притеснениями, а поддерживаемый западными державами киевский режим. "Никто не считал погибших детей в Донбассе. <...> Действие рождает противодействие, так поступает любое ответственное государство, — напомнил он. — Наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли". И добавил: нынешний конфликт — не территориальный, "России достаточно своих земель".Правящие элиты многих стран навязывают людям нормы, которые мало кто готов принять. Для этого "политиканы" используют и образ врага, в роли которого оказывается не только Россия, но и Китай, Индия, государства арабского мира и даже мусульмане вообще. "Любой, кто ведет себя независимо, <…> превращается в препятствие".Российские принципыНеизменный блоковый подход ограничивает народы и государства в выборе пути развития. Международное право пытаются заменить некими "правилами". "Какими правилами? Это же дурь какая-то, чушь... Вы кто такие вообще, какое право вы имеете кого-то предупреждать?" — обратился президент к заочным оппонентам. И посоветовал им избавиться от спеси: "Протрите глаза, эта эпоха (колониализма. — Прим. ред.) закончилась и никогда не вернется".Цивилизация в понимании России — многогранное явление. Цивилизаций много, и ни одна не лучше и не хуже других. "Современному миру чужда любая унификация", — подчеркнул Путин.Россия всегда предлагает решения, которые бы удовлетворили всех. Однако на Западе стараются продавливать собственную волю — без компромиссов. И это опасный путь, потому что внутриполитическая конъюнктура может поменяться. В качестве примера президент привел непоследовательность Вашингтона по иранской ядерной программе: "Где ориентиры, на что опираться, где гарантии?" И повторил: "Чушь!"Цивилизационный же подход определяется долгосрочными интересами стран, а не сиюминутными прихотями правящих верхушек.Путин изложил основные принципы взаимодействия России с международным сообществом. Во-первых, "мы хотим жить в открытом взаимосвязанном мире". Во-вторых, навязывание чужой воли должно быть запрещено. В-третьих, Москва выступает за "максимальную представительность": "Мир будущего — мир коллективных решений".Также мы — за "всеобщую безопасность и мир без блокового подхода". "Надо отбросить гордыню, спесь, перестать смотреть на других как на изгоев и дикарей".Еще один пункт — "справедливость для всех", поскольку "эпоха эксплуатации — в прошлом". Наконец, равноправие. "Объективно то, что никто не готов подчиняться. <…> Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества".Россия была и остается готовой к конструктивному взаимодействию. "Мы уверены, что многополярный мир утвердится", — заключил Путин.Противник знает наши возможностиОтвечая на вопросы модератора Федора Лукьянова, президент пояснил, что Россия в украинском вопросе ждет от Запада "хоть каких-то ростков здравого смысла". Но США, очевидно, продолжат поддерживать киевский режим, так как могут позволить себе "печатать" деньги. В Европе ситуация хуже: почти во всех странах ЕС — экономическая стагнация. Тем не менее они помогают Киеву — вопреки интересам собственных граждан.Что касается России, то к концу года ожидается дефицит на уровне всего лишь одного процента, в стране рекордно низкая безработица, поэтому с требованиями времени мы справляемся. К тому же происходит структурная перестройка экономики. Несмотря на рост расходов на оборону и безопасность, бюджет улучшается. "Все ранее заявленные планы развития, социальные обязательства в полной мере выполняются", — заверил Путин.Оценивая ситуацию в Закавказье, он напомнил об истории конфликта Армении и Азербайджана и попытках Москвы найти компромисс. Но "наши карабахские друзья раз за разом нам говорили "нет". Правовой статус российских миротворцев основывался исключительно на документе, принятом в ноября 2020-го: они должны были только контролировать соблюдение режима прекращения огня.В то же время Запад продвинул такое соглашение, по которому Армения фактически признала Азербайджан в границах АССР, то есть с Карабахом. "Нам об этом никто не сказал, я об этом узнал из прессы. Определив статус Карабаха как части Азербайджана, Армения качественно изменила свою позицию", — отметил президент. По его мнению, все, что произошло несколько недель назад, было неизбежно. При этом Россия помогла местному населению и готова продолжать делать это.Говоря о восточном направлении, Путин указал, что продвигаемая Китаем инициатива "Один пояс — один путь" не противоречит другим региональным проектам. Москва и Пекин сотрудничают в логистике, реальном производстве. Это соответствует интересам обоих государств. Важно и то, что "вся эта работа никогда не строилась против кого-то".Одна из заявленных тем форума — роль ядерного оружия. Об этом спросили и Путина. Российскую доктрину применения ЯО президент расценил как актуальную: менять ее сейчас незачем. "Потенциальный противник знает о наших возможностях", — подчеркнул он. Но в случае необходимости Россия может отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний (США его не ратифицировали) — в качестве "зеркального ответа".

https://ria.ru/20230913/yadernyy-1896094093.html

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россия, владимир путин, евросоюз, сша, международный дискуссионный клуб "валдай"