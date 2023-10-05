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Сентябрь 2023 года стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений - РИА Новости, 05.10.2023
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16:16 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/pogoda-1900722742.html
Сентябрь 2023 года стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений
Сентябрь 2023 года стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений - РИА Новости, 05.10.2023
Сентябрь 2023 года стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений
Сентябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений со средней температурой поверхности 16,38 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:16
2023-10-05T16:16
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ЖЕНЕВА, 5 окт - РИА Новости. Сентябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений со средней температурой поверхности 16,38 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда сентября 2020 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН. "По данным Европейской службы по изменению климата Copernicus (C3S), в сентябре средняя температура поверхности составляла 16,38°C. Это на 0,5°C выше температуры предыдущего самого теплого сентября 2020 года и примерно на 1,75°C теплее в сентябре месяце по сравнению с доиндустриальным эталонным периодом 1850-1900 годов", - сказано в документе. Согласно данным организации, 2023 год в настоящее время обещает стать самым теплым за всю историю наблюдений, за последние месяцы было побито "множество" температурных рекордов. "С июня мир переживает беспрецедентную жару на суше и на море. Температурные аномалии огромны – намного больше, чем все, что мы когда-либо видели в прошлом. Протяженность морского льда зимой в Антарктике была самой низкой за всю историю наблюдений для этого времени года. Что особенно беспокоит, так это то, что потепление Эль-Ниньо все еще продолжается, и поэтому мы можем ожидать, что эти рекордные температуры сохранятся в течение нескольких месяцев, что окажет каскадное воздействие на нашу окружающую среду и общество", - приводятся в заявлении слова генерального секретаря ВМО Петтери Таалас. По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены фаз начался этим летом.
https://ria.ru/20230928/pogoda-1899173725.html
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в мире, оон, погода
В мире, ООН, Погода
Сентябрь 2023 года стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений

ВМО ООН: сентябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка в парке
Девушка в парке - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЖЕНЕВА, 5 окт - РИА Новости. Сентябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений со средней температурой поверхности 16,38 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда сентября 2020 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.
«
"По данным Европейской службы по изменению климата Copernicus (C3S), в сентябре средняя температура поверхности составляла 16,38°C. Это на 0,5°C выше температуры предыдущего самого теплого сентября 2020 года и примерно на 1,75°C теплее в сентябре месяце по сравнению с доиндустриальным эталонным периодом 1850-1900 годов", - сказано в документе.
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Согласно данным организации, 2023 год в настоящее время обещает стать самым теплым за всю историю наблюдений, за последние месяцы было побито "множество" температурных рекордов.
«
"С июня мир переживает беспрецедентную жару на суше и на море. Температурные аномалии огромны – намного больше, чем все, что мы когда-либо видели в прошлом. Протяженность морского льда зимой в Антарктике была самой низкой за всю историю наблюдений для этого времени года. Что особенно беспокоит, так это то, что потепление Эль-Ниньо все еще продолжается, и поэтому мы можем ожидать, что эти рекордные температуры сохранятся в течение нескольких месяцев, что окажет каскадное воздействие на нашу окружающую среду и общество", - приводятся в заявлении слова генерального секретаря ВМО Петтери Таалас.
По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены фаз начался этим летом.
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