https://ria.ru/20231005/pogoda-1900722742.html

Сентябрь 2023 года стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений

Сентябрь 2023 года стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений - РИА Новости, 05.10.2023

Сентябрь 2023 года стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений

Сентябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений со средней температурой поверхности 16,38 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:16

2023-10-05T16:16

2023-10-05T16:16

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ЖЕНЕВА, 5 окт - РИА Новости. Сентябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений со средней температурой поверхности 16,38 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда сентября 2020 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН. "По данным Европейской службы по изменению климата Copernicus (C3S), в сентябре средняя температура поверхности составляла 16,38°C. Это на 0,5°C выше температуры предыдущего самого теплого сентября 2020 года и примерно на 1,75°C теплее в сентябре месяце по сравнению с доиндустриальным эталонным периодом 1850-1900 годов", - сказано в документе. Согласно данным организации, 2023 год в настоящее время обещает стать самым теплым за всю историю наблюдений, за последние месяцы было побито "множество" температурных рекордов. "С июня мир переживает беспрецедентную жару на суше и на море. Температурные аномалии огромны – намного больше, чем все, что мы когда-либо видели в прошлом. Протяженность морского льда зимой в Антарктике была самой низкой за всю историю наблюдений для этого времени года. Что особенно беспокоит, так это то, что потепление Эль-Ниньо все еще продолжается, и поэтому мы можем ожидать, что эти рекордные температуры сохранятся в течение нескольких месяцев, что окажет каскадное воздействие на нашу окружающую среду и общество", - приводятся в заявлении слова генерального секретаря ВМО Петтери Таалас. По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены фаз начался этим летом.

https://ria.ru/20230928/pogoda-1899173725.html

https://ria.ru/20230722/zhara-1885580914.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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