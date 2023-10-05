Сентябрь 2023 года стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений
ВМО ООН: сентябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире
Девушка в парке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 5 окт - РИА Новости. Сентябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений со средней температурой поверхности 16,38 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда сентября 2020 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.
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"По данным Европейской службы по изменению климата Copernicus (C3S), в сентябре средняя температура поверхности составляла 16,38°C. Это на 0,5°C выше температуры предыдущего самого теплого сентября 2020 года и примерно на 1,75°C теплее в сентябре месяце по сравнению с доиндустриальным эталонным периодом 1850-1900 годов", - сказано в документе.
Согласно данным организации, 2023 год в настоящее время обещает стать самым теплым за всю историю наблюдений, за последние месяцы было побито "множество" температурных рекордов.
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"С июня мир переживает беспрецедентную жару на суше и на море. Температурные аномалии огромны – намного больше, чем все, что мы когда-либо видели в прошлом. Протяженность морского льда зимой в Антарктике была самой низкой за всю историю наблюдений для этого времени года. Что особенно беспокоит, так это то, что потепление Эль-Ниньо все еще продолжается, и поэтому мы можем ожидать, что эти рекордные температуры сохранятся в течение нескольких месяцев, что окажет каскадное воздействие на нашу окружающую среду и общество", - приводятся в заявлении слова генерального секретаря ВМО Петтери Таалас.
По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены фаз начался этим летом.