https://ria.ru/20231005/peregovory-1900785339.html
Участники бизнес-миссии Made in Russia в Дели провели более 150 переговоров
Участники бизнес-миссии Made in Russia в Дели провели более 150 переговоров - РИА Новости, 05.10.2023
Участники бизнес-миссии Made in Russia в Дели провели более 150 переговоров
Бизнес-миссия российских производителей продуктов питания и товаров народного потребления завершена в Дели, сообщает РЭЦ. За 2 дня компании провели более 150... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:58
2023-10-05T18:58
2023-10-05T18:58
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
индия
экономика
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Бизнес-миссия российских производителей продуктов питания и товаров народного потребления завершена в Дели, сообщает РЭЦ. За 2 дня компании провели более 150 таргетированных деловых встреч, общий потенциал которых оценивается в более чем $4,3 млн."Каждая отдельная встреча на полях нашей бизнес-миссии вносит вклад в стратегическое партнерство России и Индии. Участники миссии продемонстрировали конкурентный потенциал продукции Made in Russia, получили теплые контакты и уже наметили планы по сотрудничеству с индийскими партнерами", — поделилась старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта Российского экспортного центра Татьяна Ан.В бизнес-миссии приняли участие российские производители, которые представили потенциальным индийским партнерам мясную, масложировую и готовую продукцию, а также напитки, кондитерские изделия, пищевые ингредиенты и средства по уходу за кожей.Для участников бизнес-миссии Madein Russia Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) организовал насыщенную b2b-программу. Отечественные компании обсудили возможности сотрудничества с более чем 50 индийскими контрагентами, в том числе с компаниями-импортерами, дистрибьюторами продуктов питания, трейдерами, а также с представителями отраслевых ассоциаций и деловых советов — Индийской палаты международного бизнеса, Индийского делового совета и Инвестиционного агентства "Инвест Индия".Кроме того, на площадке миссии участники провели многосторонние встречи, посвященные особенностям ведения бизнеса в Индии, логистике и платежам, а также дали интервью местным СМИ: ETHospitalityи Food& Beverage, BusinessIndia Magazine и Retropop Lifestyle Asia.Во второй день бизнес-миссии для российских компаний были организованы визиты в торговые сети и продуктовые магазины Natures Basket, Fairshop, Modern Bazar, 24/7, Optima Mart и Famiu. Цель визитов — познакомить экспортеров с ассортиментом продукции, представленной в индийском ретейле, и предоставить им возможность напрямую пообщаться с владельцами и менеджерами магазинов.Бизнес-миссия организована Российским экспортным центром. Чтобы отправиться на миссию за рубеж и найти новых партнеров, выберите подходящее мероприятие на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, индия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Индия, Экономика
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Бизнес-миссия российских производителей продуктов питания и товаров народного потребления завершена в Дели, сообщает РЭЦ. За 2 дня компании провели более 150 таргетированных деловых встреч, общий потенциал которых оценивается в более чем $4,3 млн.
"Каждая отдельная встреча на полях нашей бизнес-миссии вносит вклад в стратегическое партнерство России
и Индии
. Участники миссии продемонстрировали конкурентный потенциал продукции Made in Russia, получили теплые контакты и уже наметили планы по сотрудничеству с индийскими партнерами", — поделилась старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта Российского экспортного центра Татьяна Ан.
В бизнес-миссии приняли участие российские производители, которые представили потенциальным индийским партнерам мясную, масложировую и готовую продукцию, а также напитки, кондитерские изделия, пищевые ингредиенты и средства по уходу за кожей.
Для участников бизнес-миссии Madein Russia Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) организовал насыщенную b2b-программу. Отечественные компании обсудили возможности сотрудничества с более чем 50 индийскими контрагентами, в том числе с компаниями-импортерами, дистрибьюторами продуктов питания, трейдерами, а также с представителями отраслевых ассоциаций и деловых советов — Индийской палаты международного бизнеса, Индийского делового совета и Инвестиционного агентства "Инвест Индия".
РЭЦ: российские производители представят продукцию на деловой миссии в Дели
Кроме того, на площадке миссии участники провели многосторонние встречи, посвященные особенностям ведения бизнеса в Индии, логистике и платежам, а также дали интервью местным СМИ: ETHospitalityи Food& Beverage, BusinessIndia Magazine и Retropop Lifestyle Asia.
Во второй день бизнес-миссии для российских компаний были организованы визиты в торговые сети и продуктовые магазины Natures Basket, Fairshop, Modern Bazar, 24/7, Optima Mart и Famiu. Цель визитов — познакомить экспортеров с ассортиментом продукции, представленной в индийском ретейле, и предоставить им возможность напрямую пообщаться с владельцами и менеджерами магазинов.
Бизнес-миссия организована Российским экспортным центром. Чтобы отправиться на миссию за рубеж и найти новых партнеров, выберите подходящее мероприятие на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".