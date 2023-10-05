https://ria.ru/20231005/peregovory-1900785339.html

Участники бизнес-миссии Made in Russia в Дели провели более 150 переговоров

Участники бизнес-миссии Made in Russia в Дели провели более 150 переговоров - РИА Новости, 05.10.2023

Участники бизнес-миссии Made in Russia в Дели провели более 150 переговоров

Бизнес-миссия российских производителей продуктов питания и товаров народного потребления завершена в Дели, сообщает РЭЦ. За 2 дня компании провели более 150... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:58

2023-10-05T18:58

2023-10-05T18:58

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

индия

экономика

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Бизнес-миссия российских производителей продуктов питания и товаров народного потребления завершена в Дели, сообщает РЭЦ. За 2 дня компании провели более 150 таргетированных деловых встреч, общий потенциал которых оценивается в более чем $4,3 млн."Каждая отдельная встреча на полях нашей бизнес-миссии вносит вклад в стратегическое партнерство России и Индии. Участники миссии продемонстрировали конкурентный потенциал продукции Made in Russia, получили теплые контакты и уже наметили планы по сотрудничеству с индийскими партнерами", — поделилась старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта Российского экспортного центра Татьяна Ан.В бизнес-миссии приняли участие российские производители, которые представили потенциальным индийским партнерам мясную, масложировую и готовую продукцию, а также напитки, кондитерские изделия, пищевые ингредиенты и средства по уходу за кожей.Для участников бизнес-миссии Madein Russia Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) организовал насыщенную b2b-программу. Отечественные компании обсудили возможности сотрудничества с более чем 50 индийскими контрагентами, в том числе с компаниями-импортерами, дистрибьюторами продуктов питания, трейдерами, а также с представителями отраслевых ассоциаций и деловых советов — Индийской палаты международного бизнеса, Индийского делового совета и Инвестиционного агентства "Инвест Индия".Кроме того, на площадке миссии участники провели многосторонние встречи, посвященные особенностям ведения бизнеса в Индии, логистике и платежам, а также дали интервью местным СМИ: ETHospitalityи Food& Beverage, BusinessIndia Magazine и Retropop Lifestyle Asia.Во второй день бизнес-миссии для российских компаний были организованы визиты в торговые сети и продуктовые магазины Natures Basket, Fairshop, Modern Bazar, 24/7, Optima Mart и Famiu. Цель визитов — познакомить экспортеров с ассортиментом продукции, представленной в индийском ретейле, и предоставить им возможность напрямую пообщаться с владельцами и менеджерами магазинов.Бизнес-миссия организована Российским экспортным центром. Чтобы отправиться на миссию за рубеж и найти новых партнеров, выберите подходящее мероприятие на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

https://ria.ru/20231004/produktsiya-1900385044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, индия, экономика