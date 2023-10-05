https://ria.ru/20231005/pedagogi-1900810979.html

Награду для педагогов с 40-летним стажем введут в Смоленской области

Награду для педагогов с 40-летним стажем введут в Смоленской области - РИА Новости, 05.10.2023

Награду для педагогов с 40-летним стажем введут в Смоленской области

Региональную награду для педагогов со стажем работы более 40 лет "Педагогическая слава земли Смоленской" введут в Смоленской области в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T21:01

2023-10-05T21:01

2023-10-05T21:01

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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СМОЛЕНСК, 5 окт – РИА Новости. Региональную награду для педагогов со стажем работы более 40 лет "Педагогическая слава земли Смоленской" введут в Смоленской области в 2024 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По данным областной администрации, в четверг губернатор Василий Анохин на площадке Смоленского областного института развития образования провел встречу с представителями педагогических династий Смоленской области – учителями в четвертом и пятом поколениях. Сегодня в Смоленской области 163 педагогические династии, а общий педагогический стаж отдельных семей смоленских педагогов – порядка 700 лет. "Мне как руководителю региона важно находиться в диалоге с людьми, которые заинтересованы в развитии системы образования, готовы к поиску новых решений, способны предложить современные и нестандартные идеи обновления и модернизации образования на Смоленщине", - цитирует Анохина пресс-служба областной администрации. Василий Анохин подчеркнул, что педагогические династии – один из источников сохранения отечественных традиций служения профессии учителя. Так, в Смоленской области реализуется проект "Профессиональные династии российского образования: региональный аспект", направленный на укрепление общественно-социального статуса педагогической профессии на основе сохранения и продвижения профессионального опыта учительских династий. "Также глава региона сообщил, что со следующего года в Смоленской области вводится дополнительная региональная награда – специальный почетный знак "Педагогическая слава земли Смоленской" для наиболее опытных педагогов, со стажем более 40 лет", - сообщает обладминистрация. Отмечается, что награда предусматривает единоразовую денежную выплату.

https://ria.ru/20230922/karta-1898039901.html

https://ria.ru/20231002/len-1900031598.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин