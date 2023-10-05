https://ria.ru/20231005/patriot-1900790438.html

Шольц пообещал поставить Украине дополнительную систему ПВО Patriot

Шольц пообещал поставить Украине дополнительную систему ПВО Patriot - РИА Новости, 05.10.2023

Шольц пообещал поставить Украине дополнительную систему ПВО Patriot

Германия для защиты воздушного пространства на грядущую зиму поставит Украине дополнительно еще одну систему ПВО Patriot, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:16

2023-10-05T19:16

2023-10-05T20:08

специальная военная операция на украине

германия

украина

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россия

сергей лавров

rheinmetall ag

нато

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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Германия для защиты воздушного пространства на грядущую зиму поставит Украине дополнительно еще одну систему ПВО Patriot, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях третьего саммита Европейского политсообщества в Испании."Я сообщил здесь украинскому президенту, что мы на зимние месяцы поставим очередную систему ПВО Patriot. Это то, что сейчас нужнее всего", - сообщил он.В то же время он подчеркнул, что Германии необходимо избегать эскалации, а потому поставка Киеву ракет дальнего действа Taurus на данный момент не рассматривается. Речь Шольца транслировалась телеканалом Phoenix.Изначально у бундесвера было 12 систем ПВО Patriot. Германия ранее уже поставила Украине две системы, хотя у самой страны их осталось всего одна или две работающих единиц. Несколько систем были отправлены в Польшу и Словакию, иные находятся в ремонте или модернизируются.В начале года гендиректор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер сообщил, что Германия поставила на Украину две системы ПВО — Skynex и Skyranger, оставив свою столицу незащищенной от атак с воздуха. Он также отметил, что в случае конфликта на территории ФРГ страна без помощи США не смогла бы себя защитить, так как ей не хватает "всего" и во всех оборонных областях.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896090743.html

https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html

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германия, украина, в мире, россия, сергей лавров, rheinmetall ag, нато, олаф шольц