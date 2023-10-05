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В России выросло число людей с ожирением - РИА Новости, 05.10.2023
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10:25 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/ozhirenie-1900605113.html
В России выросло число людей с ожирением
В России выросло число людей с ожирением - РИА Новости, 05.10.2023
В России выросло число людей с ожирением
Рост числа людей с ожирением в России с 2009 года составил около 36%, свое влияние в том числе на это оказала и пандемия коронавируса, заявил министр... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:25
2023-10-05T10:25
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
ожирение
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Рост числа людей с ожирением в России с 2009 года составил около 36%, свое влияние в том числе на это оказала и пандемия коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Ожирение в целом сегодня рассматривается, как неинфекционная пандемия 21 века... Прирост по данной группе составляет порядка 36%", - сказал Мурашко на международном конгрессе "Ожирение и метаболические нарушения". Он отметил, что свою роль в увеличении числа людей с ожирением сыграла в том числе и пандемия, поскольку часть профилактических мероприятий была сокращена. Как следует из презентации министра, в России ожирением страдают почти 3,5 миллиона человек. В связи с ростом избыточной массы тела у людей и ожирения РФ до 2025 года суммарно может потерять до 4% ВВП, подчеркнул министр.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, ожирение
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Ожирение
В России выросло число людей с ожирением

Мурашко: число людей с ожирением с 2009 года выросло в России примерно на 36%

© Fotolia / luckybusinessТолстый мужчина у холодильника
Толстый мужчина у холодильника - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Fotolia / luckybusiness
Толстый мужчина у холодильника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Рост числа людей с ожирением в России с 2009 года составил около 36%, свое влияние в том числе на это оказала и пандемия коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Ожирение в целом сегодня рассматривается, как неинфекционная пандемия 21 века... Прирост по данной группе составляет порядка 36%", - сказал Мурашко на международном конгрессе "Ожирение и метаболические нарушения".
Он отметил, что свою роль в увеличении числа людей с ожирением сыграла в том числе и пандемия, поскольку часть профилактических мероприятий была сокращена.
Как следует из презентации министра, в России ожирением страдают почти 3,5 миллиона человек. В связи с ростом избыточной массы тела у людей и ожирения РФ до 2025 года суммарно может потерять до 4% ВВП, подчеркнул министр.
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