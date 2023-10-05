https://ria.ru/20231005/ozhirenie-1900605113.html

В России выросло число людей с ожирением

В России выросло число людей с ожирением - РИА Новости, 05.10.2023

В России выросло число людей с ожирением

Рост числа людей с ожирением в России с 2009 года составил около 36%, свое влияние в том числе на это оказала и пандемия коронавируса, заявил министр... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:25

2023-10-05T10:25

2023-10-05T10:25

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

ожирение

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Рост числа людей с ожирением в России с 2009 года составил около 36%, свое влияние в том числе на это оказала и пандемия коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Ожирение в целом сегодня рассматривается, как неинфекционная пандемия 21 века... Прирост по данной группе составляет порядка 36%", - сказал Мурашко на международном конгрессе "Ожирение и метаболические нарушения". Он отметил, что свою роль в увеличении числа людей с ожирением сыграла в том числе и пандемия, поскольку часть профилактических мероприятий была сокращена. Как следует из презентации министра, в России ожирением страдают почти 3,5 миллиона человек. В связи с ростом избыточной массы тела у людей и ожирения РФ до 2025 года суммарно может потерять до 4% ВВП, подчеркнул министр.

https://ria.ru/20230811/rossiya-1889346396.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, ожирение