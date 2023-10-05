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В Одессе признали, что ПВО не может обеспечить полной защиты портов - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/odessa-1900656382.html
В Одессе признали, что ПВО не может обеспечить полной защиты портов
В Одессе признали, что ПВО не может обеспечить полной защиты портов - РИА Новости, 05.10.2023
В Одессе признали, что ПВО не может обеспечить полной защиты портов
Украинские ПВО не могут обеспечить полную защиту припортовой инфраструктуры и объектов энергосистемы в Одессе, сообщил в четверг в эфире национального... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:50
2023-10-05T12:50
специальная военная операция на украине
одесса
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские ПВО не могут обеспечить полную защиту припортовой инфраструктуры и объектов энергосистемы в Одессе, сообщил в четверг в эфире национального телемарафона на канале "1+1" глава общественного совета при одесской областной военной администрации Сергей Братчук. "Система обороны не знает выходных, подбирается тактика противостояния (ударам со стороны РФ - ред.). Если мы говорим, что запуск по трем направлениям, то все средства максимально используются, чтобы защитить от (возможных - ред.) рисков. Что касается в процентном плане, то, конечно, я не возьму на себя взять ответственность и сказать, что не может быть 100%. Конечно, где-то что-то не доработали,", - сказал Братчук в эфире национального телемарафона на канале "1+1", отвечая на вопрос ведущего о защите портовой инфраструктуры и объектов региона. По его словам, ВСУ обеспечивает защиту объектов региона лишь на 90%. Чиновник отметил, что ситуация динамичная и постоянно меняется, потому что власти заказали новые ПВО. По словам Брачтука, в прошлом сезоне не хватало средств для защиты объектов энергетической системы Украины. "Есть уроки, они выучены, надеемся, экзамен будет сдан", - резюмировал он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899533979.html
одесса
россия
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одесса, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Одессе признали, что ПВО не может обеспечить полной защиты портов

Власти Одессы признали неспособность ПВО обеспечить полную защиту портов

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПорт Одессы
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Порт Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские ПВО не могут обеспечить полную защиту припортовой инфраструктуры и объектов энергосистемы в Одессе, сообщил в четверг в эфире национального телемарафона на канале "1+1" глава общественного совета при одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Система обороны не знает выходных, подбирается тактика противостояния (ударам со стороны РФ - ред.). Если мы говорим, что запуск по трем направлениям, то все средства максимально используются, чтобы защитить от (возможных - ред.) рисков. Что касается в процентном плане, то, конечно, я не возьму на себя взять ответственность и сказать, что не может быть 100%. Конечно, где-то что-то не доработали,", - сказал Братчук в эфире национального телемарафона на канале "1+1", отвечая на вопрос ведущего о защите портовой инфраструктуры и объектов региона.
По его словам, ВСУ обеспечивает защиту объектов региона лишь на 90%. Чиновник отметил, что ситуация динамичная и постоянно меняется, потому что власти заказали новые ПВО. По словам Брачтука, в прошлом сезоне не хватало средств для защиты объектов энергетической системы Украины. "Есть уроки, они выучены, надеемся, экзамен будет сдан", - резюмировал он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
На Украине утверждают, что планируют сами производить средства ПВО
29 сентября, 18:42
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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