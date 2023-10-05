https://ria.ru/20231005/odessa-1900656382.html

В Одессе признали, что ПВО не может обеспечить полной защиты портов

В Одессе признали, что ПВО не может обеспечить полной защиты портов - РИА Новости, 05.10.2023

В Одессе признали, что ПВО не может обеспечить полной защиты портов

Украинские ПВО не могут обеспечить полную защиту припортовой инфраструктуры и объектов энергосистемы в Одессе, сообщил в четверг в эфире национального... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:50

2023-10-05T12:50

2023-10-05T12:50

специальная военная операция на украине

одесса

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские ПВО не могут обеспечить полную защиту припортовой инфраструктуры и объектов энергосистемы в Одессе, сообщил в четверг в эфире национального телемарафона на канале "1+1" глава общественного совета при одесской областной военной администрации Сергей Братчук. "Система обороны не знает выходных, подбирается тактика противостояния (ударам со стороны РФ - ред.). Если мы говорим, что запуск по трем направлениям, то все средства максимально используются, чтобы защитить от (возможных - ред.) рисков. Что касается в процентном плане, то, конечно, я не возьму на себя взять ответственность и сказать, что не может быть 100%. Конечно, где-то что-то не доработали,", - сказал Братчук в эфире национального телемарафона на канале "1+1", отвечая на вопрос ведущего о защите портовой инфраструктуры и объектов региона. По его словам, ВСУ обеспечивает защиту объектов региона лишь на 90%. Чиновник отметил, что ситуация динамичная и постоянно меняется, потому что власти заказали новые ПВО. По словам Брачтука, в прошлом сезоне не хватало средств для защиты объектов энергетической системы Украины. "Есть уроки, они выучены, надеемся, экзамен будет сдан", - резюмировал он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899533979.html

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одесса, россия, украина, вооруженные силы украины