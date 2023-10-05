https://ria.ru/20231005/obekty-1900710488.html
Почти 120 миллионов выделили на реализацию соцпроектов Ростова за 4 года
Почти 120 миллионов выделили на реализацию соцпроектов Ростова за 4 года - РИА Новости, 05.10.2023
Почти 120 миллионов выделили на реализацию соцпроектов Ростова за 4 года
Почти 120 миллионов рублей направили за четыре года на благоустройство социальных объектов в Ростове-на-Дону в рамках областного конкурса местных инициатив... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:35
2023-10-05T15:35
2023-10-05T17:00
ростовская область
ростов
ростов-на-дону
советский район
алексей логвиненко
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891221203_0:0:3506:1972_1920x0_80_0_0_b5cae995d03ee38ac6b0c7c25fc35be6.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт - РИА Новости. Почти 120 миллионов рублей направили за четыре года на благоустройство социальных объектов в Ростове-на-Дону в рамках областного конкурса местных инициатив "Сделаем вместе", сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. В четверг он посетил социальные объекты, ставшие победителями областного конкурса местных инициатив "Сделаем вместе". Глава горадминистрации пообщался с жителями районов, которые выступили инициаторами реализации. "Наш город - активный участник губернаторского проекта. За четыре года реализовано уже 52 инициативы на общую сумму 119,7 миллиона рублей", - сказал Логвиненко. Средства были выделены из областного, городского бюджетов, а также самими инициаторами проектов. В текущем году были реализованы 15 идей. Так, в Советском районе города благоустроили сквер "Семицветик" - установили детский игровой комплекс с горкой и качелями. В Ворошиловском районе отремонтировали детскую игровую площадку по проспекту Космонавтов, 23. Там установили три игровых комплекса, карусели, качели, песочницы и скамьи. По просьбе жителей там будет смонтировано освещение. Также за библиотекой имени Крупской был обустроен читай-дворик "Нахалёнок". Там появились беседка для чтения, сцена с навесом для культурно-досуговых мероприятий и творческих встреч. "Отмечу, что в выборе всех проектов непосредственное участие принимали сами ростовчане. Благодарю за активность и неравнодушие: только совместными усилиями мы можем сделать Ростов еще красивее и комфортнее", - добавил Логвиненко. Главная цель проекта "Сделаем вместе" - вовлечение жителей в решение вопросов местного значения, развитие общественной инфраструктуры. Участвуя в проекте, граждане определяют направления расходования бюджетных средств, софинансируют выбранные объекты, помогают в выполнении работ и контролируют их качество. Привлечение средств жителей способствует отбору наиболее значимых объектов.
https://ria.ru/20230929/avtobusy-1899383135.html
https://ria.ru/20230926/melitopol-1898648146.html
https://ria.ru/20231004/derevya-1900466120.html
ростов
ростов-на-дону
советский район
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891221203_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_5d49a3ef9bc23973fccefa3edfc081b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов, ростов-на-дону, советский район, алексей логвиненко, ростовская область
Ростовская область , Ростов, Ростов-на-Дону, Советский район, Алексей Логвиненко, Ростовская область
Почти 120 миллионов выделили на реализацию соцпроектов Ростова за 4 года
Логвиненко: почти 120 миллионов вложили в соцобъекты Ростова за четыре года
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт - РИА Новости. Почти 120 миллионов рублей направили за четыре года на благоустройство социальных объектов в Ростове-на-Дону в рамках областного конкурса местных инициатив "Сделаем вместе", сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
В четверг он посетил социальные объекты, ставшие победителями областного конкурса местных инициатив "Сделаем вместе". Глава горадминистрации пообщался с жителями районов, которые выступили инициаторами реализации.
В Ростове-на-Дону пустят на маршруты автобусы особо большого класса
"Наш город - активный участник губернаторского проекта. За четыре года реализовано уже 52 инициативы на общую сумму 119,7 миллиона рублей", - сказал Логвиненко. Средства были выделены из областного, городского бюджетов, а также самими инициаторами проектов.
В текущем году были реализованы 15 идей. Так, в Советском районе города благоустроили сквер "Семицветик" - установили детский игровой комплекс с горкой и качелями. В Ворошиловском районе отремонтировали детскую игровую площадку по проспекту Космонавтов, 23. Там установили три игровых комплекса, карусели, качели, песочницы и скамьи. По просьбе жителей там будет смонтировано освещение. Также за библиотекой имени Крупской был обустроен читай-дворик "Нахалёнок". Там появились беседка для чтения, сцена с навесом для культурно-досуговых мероприятий и творческих встреч.
Мелитополь и Ростов-на-Дону хотят связать железнодорожным сообщением
"Отмечу, что в выборе всех проектов непосредственное участие принимали сами ростовчане. Благодарю за активность и неравнодушие: только совместными усилиями мы можем сделать Ростов еще красивее и комфортнее", - добавил Логвиненко.
Главная цель проекта "Сделаем вместе" - вовлечение жителей в решение вопросов местного значения, развитие общественной инфраструктуры. Участвуя в проекте, граждане определяют направления расходования бюджетных средств, софинансируют выбранные объекты, помогают в выполнении работ и контролируют их качество. Привлечение средств жителей способствует отбору наиболее значимых объектов.
В Ростовской области высадили более пяти миллионов деревьев за 11 лет