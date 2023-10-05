https://ria.ru/20231005/obekty-1900710488.html

Почти 120 миллионов выделили на реализацию соцпроектов Ростова за 4 года

Почти 120 миллионов выделили на реализацию соцпроектов Ростова за 4 года - РИА Новости, 05.10.2023

Почти 120 миллионов выделили на реализацию соцпроектов Ростова за 4 года

Почти 120 миллионов рублей направили за четыре года на благоустройство социальных объектов в Ростове-на-Дону в рамках областного конкурса местных инициатив... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:35

2023-10-05T15:35

2023-10-05T17:00

ростовская область

ростов

ростов-на-дону

советский район

алексей логвиненко

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт - РИА Новости. Почти 120 миллионов рублей направили за четыре года на благоустройство социальных объектов в Ростове-на-Дону в рамках областного конкурса местных инициатив "Сделаем вместе", сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. В четверг он посетил социальные объекты, ставшие победителями областного конкурса местных инициатив "Сделаем вместе". Глава горадминистрации пообщался с жителями районов, которые выступили инициаторами реализации. "Наш город - активный участник губернаторского проекта. За четыре года реализовано уже 52 инициативы на общую сумму 119,7 миллиона рублей", - сказал Логвиненко. Средства были выделены из областного, городского бюджетов, а также самими инициаторами проектов. В текущем году были реализованы 15 идей. Так, в Советском районе города благоустроили сквер "Семицветик" - установили детский игровой комплекс с горкой и качелями. В Ворошиловском районе отремонтировали детскую игровую площадку по проспекту Космонавтов, 23. Там установили три игровых комплекса, карусели, качели, песочницы и скамьи. По просьбе жителей там будет смонтировано освещение. Также за библиотекой имени Крупской был обустроен читай-дворик "Нахалёнок". Там появились беседка для чтения, сцена с навесом для культурно-досуговых мероприятий и творческих встреч. "Отмечу, что в выборе всех проектов непосредственное участие принимали сами ростовчане. Благодарю за активность и неравнодушие: только совместными усилиями мы можем сделать Ростов еще красивее и комфортнее", - добавил Логвиненко. Главная цель проекта "Сделаем вместе" - вовлечение жителей в решение вопросов местного значения, развитие общественной инфраструктуры. Участвуя в проекте, граждане определяют направления расходования бюджетных средств, софинансируют выбранные объекты, помогают в выполнении работ и контролируют их качество. Привлечение средств жителей способствует отбору наиболее значимых объектов.

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https://ria.ru/20230926/melitopol-1898648146.html

https://ria.ru/20231004/derevya-1900466120.html

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ростов, ростов-на-дону, советский район, алексей логвиненко, ростовская область