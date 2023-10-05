https://ria.ru/20231005/moskva-1900601530.html

Ефимов: объем промышленного производства Москвы вырос на 12%

Ефимов: объем промышленного производства Москвы вырос на 12% - РИА Новости, 05.10.2023

Ефимов: объем промышленного производства Москвы вырос на 12%

В период с января по август текущего года прирост объема промышленного производства в Москве составил 12,2%, заявил заммэра столицы по вопросам экономической... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:10

2023-10-05T10:10

2023-10-05T12:37

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В период с января по август текущего года прирост объема промышленного производства в Москве составил 12,2%, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что столичные предприятия устойчиво развиваются."За восемь месяцев этого года промышленное производство Москвы выросло на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. При этом обрабатывающие предприятия увеличили выпуск продукции на 13,9%", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В пресс-службе добавили, что в течение восьми месяцев 2023 года в столице выросло производство лекарств, одежды, электрооборудования, автомобильных запчастей и деталей для машиностроения. Министр московского правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что с целью развития и продвижения собственного дела бизнесмены Москвы могут пользоваться различными инструментами, которые организованы при поддержке правительства столицы. В перечне систематических мер поддержки промышленников существует порядка 20 инструментов."В настоящее время мы создали чат-бот в Telegram, который, например, поможет получить информацию о существующих налоговых льготах, порядке предоставления субсидий, свободных земельных участках под строительство производств и многом другом", – уточнил Овчинский.В пресс-службе пояснили, что благодаря электронному помощнику существует возможность принятия в расчет ряда важных факторов, таких как строительство нового производства или развитие уже существующего, наличие либо отсутствие права собственности на земельный участок. Кроме того, можно определить, необходимо ли приобретать оборудование и подключаться к инженерным коммуникациям.Для поиска чат-бота в мессенджере Telegram нужно ввести в строке поиска @Mosprom_helpbot. Для старта работы с ботом следует нажать на кнопку "Начать". Далее уже можно будет изучить возможности виртуального помощника – для этого работают подсказки на экране.В настоящее время на территории столицы располагаются более 4000 промышленных площадок, численность сотрудников которых превышает 720 тысяч человек. Каждый год начинают работать 40-50 средних и крупных организаций, а также порядка 100 малых компаний. Там занимаются производством мебели, медоборудования, лекарственных средств, одежды и других разнообразных товаров. Кроме того, в этих компаниях активно производится внедрение инноваций.

https://ria.ru/20230918/moskva-1896599985.html

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москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)