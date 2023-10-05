https://ria.ru/20231005/moshenniki-1900644888.html

В ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества в мессенджерах

В ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества в мессенджерах - РИА Новости, 05.10.2023

В ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества в мессенджерах

Злоумышленники под видом руководителей компаний стали сообщать их сотрудникам якобы об утечке персональных данных и предлагать "спасти" свои деньги, сообщает... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:25

2023-10-05T12:25

2023-10-05T12:26

технологии

втб

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Злоумышленники под видом руководителей компаний стали сообщать их сотрудникам якобы об утечке персональных данных и предлагать "спасти" свои деньги, сообщает пресс-служба ВТБ. Банк зафиксировал атаки по такому сценарию даже на сотрудников правоохранительных органов. "ВТБ зафиксировал новую мошенническую схему. Злоумышленники выдают себя за руководителей разных компаний и рассылают их сотрудникам сообщения якобы об утечке персональных данных. На самом деле их цель - вызвать доверие у потенциальной жертвы, убедить человека спасти деньги и затем заполучить их. Перевод средств при этом происходит через банкомат", - говорится в сообщении. По информации банка, мошенники отправляют сообщения потенциальным жертвам в мессенджерах от имени руководителя компании. В них говорится о мошеннической атаке и утечке данных, в результате которой средства сотрудников могут быть похищены, а на их имя оформлены кредиты. Потенциальной жертве звонит "выделенный куратор", который сообщает о дальнейших действиях по "защите" денег. После этого мошенники представляются специалистами службы безопасности компании или банка и просят жертву самостоятельно снять средства и перевести их через банкомат на "безопасные счета", а часть передать специально направленному "курьеру". После получения денег мошенники скрываются. "Злоумышленники активно работают над разработкой новых сценариев обмана. Теперь они выдают себя за руководителей организаций, в которых работают потенциальные потерпевшие, уже зафиксированы атаки по этому сценарию на работников коммерческих предприятий, медицинских организаций и даже правоохранительных органов", - отметил начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин. Если возникают подозрения, что к учетной записи в "ВТБ Онлайн" получили доступ мошенники, можно временно заблокировать ее в онлайн-банке, а затем разблокировать - самостоятельно через банкомат, в отделении банка или через контакт-центр, добавляет банк.

https://ria.ru/20231001/fishing-1899716577.html

https://ria.ru/20230925/moshenniki-1898396678.html

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технологии, втб