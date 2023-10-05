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Путин оценил ситуацию в Молдавии - РИА Новости, 05.10.2023
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20:02 05.10.2023 (обновлено: 20:21 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/moldaviya-1900801531.html
Путин оценил ситуацию в Молдавии
Путин оценил ситуацию в Молдавии - РИА Новости, 05.10.2023
Путин оценил ситуацию в Молдавии
Место и роль Молдавии в будущей конструкции будут зависеть от народа, могут плестись в хвосте своих интересов или сохранить суверенитет, сообщил президент... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T20:02
2023-10-05T20:21
молдавия
европа
россия
владимир путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Место и роль Молдавии в будущей конструкции будут зависеть от народа, могут плестись в хвосте своих интересов или сохранить суверенитет, сообщил президент России Владимир Путин."Это зависит от народа Молдавии. Я сейчас поясню, если народ Молдавии будет голосовать за тех людей, которые хотят отдать значительную часть своего суверенитета другим странам и плестись в хвосте этих интересов, то тогда они в соответствии с этим и будут занимать определённую роль. Будет не видно и не слышно", - сказал Путин, отвечая на вопрос, какую роль могут сыграть в "процессе перенастройки отношений, который определит судьбу большой Европы на десятилетия вперед", такие страны, как Молдавия и какое место они могут занять в будущей конструкции, которая возникнет после завершения конфликта и "пересборки отношений между Россией и Западом", на заседании Валдайского форума.При этом российский президент привел и альтернативный вариант."Если они пойдут по пути сохранения суверенитета, национального достоинства, сохранения своих национальных традиций, то, как я и говорил в своём выступлении, мы будем стремиться к тому, чтобы все страны вне зависимости от их размеров, экономического состояния имели равный голос, чтобы все относились друг другу, как к равным. Я не знаю, как это всё сложится, но наша позиция заключается в этом и именно к этому мы будем стремиться", - добавил президент.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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молдавия, европа, россия, владимир путин
Молдавия, Европа, Россия, Владимир Путин
Путин оценил ситуацию в Молдавии

Путин: место и роль Молдавии в будущей конструкции будут зависеть от народа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Место и роль Молдавии в будущей конструкции будут зависеть от народа, могут плестись в хвосте своих интересов или сохранить суверенитет, сообщил президент России Владимир Путин.
"Это зависит от народа Молдавии. Я сейчас поясню, если народ Молдавии будет голосовать за тех людей, которые хотят отдать значительную часть своего суверенитета другим странам и плестись в хвосте этих интересов, то тогда они в соответствии с этим и будут занимать определённую роль. Будет не видно и не слышно", - сказал Путин, отвечая на вопрос, какую роль могут сыграть в "процессе перенастройки отношений, который определит судьбу большой Европы на десятилетия вперед", такие страны, как Молдавия и какое место они могут занять в будущей конструкции, которая возникнет после завершения конфликта и "пересборки отношений между Россией и Западом", на заседании Валдайского форума.
При этом российский президент привел и альтернативный вариант.
"Если они пойдут по пути сохранения суверенитета, национального достоинства, сохранения своих национальных традиций, то, как я и говорил в своём выступлении, мы будем стремиться к тому, чтобы все страны вне зависимости от их размеров, экономического состояния имели равный голос, чтобы все относились друг другу, как к равным. Я не знаю, как это всё сложится, но наша позиция заключается в этом и именно к этому мы будем стремиться", - добавил президент.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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