https://ria.ru/20231005/moldaviya-1900801531.html

Путин оценил ситуацию в Молдавии

Путин оценил ситуацию в Молдавии - РИА Новости, 05.10.2023

Путин оценил ситуацию в Молдавии

Место и роль Молдавии в будущей конструкции будут зависеть от народа, могут плестись в хвосте своих интересов или сохранить суверенитет, сообщил президент... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T20:02

2023-10-05T20:02

2023-10-05T20:21

молдавия

европа

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900743235_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_3daba36e37d822fc48be73f058ae2ba5.jpg

СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Место и роль Молдавии в будущей конструкции будут зависеть от народа, могут плестись в хвосте своих интересов или сохранить суверенитет, сообщил президент России Владимир Путин."Это зависит от народа Молдавии. Я сейчас поясню, если народ Молдавии будет голосовать за тех людей, которые хотят отдать значительную часть своего суверенитета другим странам и плестись в хвосте этих интересов, то тогда они в соответствии с этим и будут занимать определённую роль. Будет не видно и не слышно", - сказал Путин, отвечая на вопрос, какую роль могут сыграть в "процессе перенастройки отношений, который определит судьбу большой Европы на десятилетия вперед", такие страны, как Молдавия и какое место они могут занять в будущей конструкции, которая возникнет после завершения конфликта и "пересборки отношений между Россией и Западом", на заседании Валдайского форума.При этом российский президент привел и альтернативный вариант."Если они пойдут по пути сохранения суверенитета, национального достоинства, сохранения своих национальных традиций, то, как я и говорил в своём выступлении, мы будем стремиться к тому, чтобы все страны вне зависимости от их размеров, экономического состояния имели равный голос, чтобы все относились друг другу, как к равным. Я не знаю, как это всё сложится, но наша позиция заключается в этом и именно к этому мы будем стремиться", - добавил президент.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230927/moldaviya-1898882376.html

молдавия

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, европа, россия, владимир путин