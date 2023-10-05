https://ria.ru/20231005/moldaviya-1900621326.html

Додон заявил о беззаконии в Молдавии, происходящем под флагом ЕС

Додон заявил о беззаконии в Молдавии, происходящем под флагом ЕС - РИА Новости, 05.10.2023

Додон заявил о беззаконии в Молдавии, происходящем под флагом ЕС

Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что власти страны принимают незаконные решения с молчаливого одобрения западных послов, так что беззаконие в стране... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:16

2023-10-05T11:16

2023-10-05T11:17

евросоюз

молдавия

в мире

игорь додон

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что власти страны принимают незаконные решения с молчаливого одобрения западных послов, так что беззаконие в стране творится под флагом Евросоюза. Во вторник Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу же после этого решения спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу созвал экстренное заседание законодательного собрания. После обсуждения проект по поправкам в кодекс о выборах был принят депутатами ПДС сразу в двух чтениях. "Вы видите, как западные послы ведут себя в этой ситуации? Коллективное молчание послов. Думаете, они не видят, что происходит? Конечно, видят, я уверен, что с ними даже посоветовались. Это обернется против европейских стандартов в Молдавии, не случайно в Молдавии падает доверие к европейскому вектору и будет падать дальше. Все беззаконие, что творится сейчас в Молдавии, происходит под флагом ЕС. На всех государственных учреждениях, где нарушается закон, висит европейский флаг", - заявил Додон в прямом эфире в соцсетях. По его словам, решение о внесении поправок в избирательный кодекс было принято с нарушениями, поскольку между первым и вторым чтением должно было пройти минимум 10 дней. Поправка в кодекс о выборах закрепляет новое ограничение - представители запрещенной партии не смогут избираться, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода для признания их партии неконституционной, если они были исключены из предыдущего выборного голосования в результате нарушения принципа прозрачности финансирования, а также если они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки международных санкций ряда международных организаций или государств. Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20231004/blokirovka-1900519577.html

https://ria.ru/20231005/moldaviya-1900611273.html

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евросоюз, молдавия, в мире, игорь додон, игорь гросу