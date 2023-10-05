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Оппозиционный блок Молдавии выдвинул вотум недоверия правительству - РИА Новости, 05.10.2023
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10:44 05.10.2023 (обновлено: 11:30 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/moldaviya-1900611273.html
Оппозиционный блок Молдавии выдвинул вотум недоверия правительству
Оппозиционный блок Молдавии выдвинул вотум недоверия правительству - РИА Новости, 05.10.2023
Оппозиционный блок Молдавии выдвинул вотум недоверия правительству
Оппозиционный блок коммунистов и социалистов зарегистрировал в парламенте вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, заявил вице-спикер... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:44
2023-10-05T11:30
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 5 окт — РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов зарегистрировал в парламенте вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, заявил вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча. &quot;Учитывая созданную в Молдавии ситуацию вследствие того, что страна два года управляется в режиме ЧП, учитывая беспрецедентный экономический кризис, учитывая многочисленные атаки в адрес правового государства, блок коммунистов и социалистов Молдавии инициирует вотум недоверия правительству Молдавии&quot;, — объявил политик на заседании заксобрания.Чтобы отправить в отставку правительство, оппозиции нужно получить поддержку минимум 51 депутата из 101. При этом 63 места в парламенте занимают представители правящей партии "Действие и солидарность". Оппозиция считает, что необходимо принять срочные меры, иначе коллапса не избежать. В частности, представители блока отмечают, что страна сегодня живет за счет кредитов, растут расходы по обслуживанию государственного долга, при этом все отрасли экономики находятся в упадке. Количество безработных в Молдавии выросло на 65%, аграрии сталкиваются с проблемами при погашении займов, поскольку власти игнорируют их призывы о помощи.Также в оппозиции полагают, что правительство сосредоточило свои силы на борьбе с пропагандой и неугодными политиками и гражданами. Накануне орган законодательной власти принял в третьем чтении поправки в кодекс о выборах, которые запрещают участвовать в них представителям партий, признанных неконституционными. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20231005/moldaviya-1900603907.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Оппозиционный блок Молдавии выдвинул вотум недоверия правительству

Блок коммунистов и социалистов Молдавии выдвинул вотум недоверия правительству

© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUПремьер-министр Молдавии Дорин Речан
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 окт — РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов зарегистрировал в парламенте вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, заявил вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча.
«

"Учитывая созданную в Молдавии ситуацию вследствие того, что страна два года управляется в режиме ЧП, учитывая беспрецедентный экономический кризис, учитывая многочисленные атаки в адрес правового государства, блок коммунистов и социалистов Молдавии инициирует вотум недоверия правительству Молдавии", — объявил политик на заседании заксобрания.

Чтобы отправить в отставку правительство, оппозиции нужно получить поддержку минимум 51 депутата из 101. При этом 63 места в парламенте занимают представители правящей партии "Действие и солидарность".
Оппозиция считает, что необходимо принять срочные меры, иначе коллапса не избежать. В частности, представители блока отмечают, что страна сегодня живет за счет кредитов, растут расходы по обслуживанию государственного долга, при этом все отрасли экономики находятся в упадке. Количество безработных в Молдавии выросло на 65%, аграрии сталкиваются с проблемами при погашении займов, поскольку власти игнорируют их призывы о помощи.
Также в оппозиции полагают, что правительство сосредоточило свои силы на борьбе с пропагандой и неугодными политиками и гражданами. Накануне орган законодательной власти принял в третьем чтении поправки в кодекс о выборах, которые запрещают участвовать в них представителям партий, признанных неконституционными.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на представителей оппозиции.
Экс-президент Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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Вчера, 10:22
 
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