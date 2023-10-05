https://ria.ru/20231005/moldaviya-1900611273.html

Оппозиционный блок Молдавии выдвинул вотум недоверия правительству

Оппозиционный блок Молдавии выдвинул вотум недоверия правительству - РИА Новости, 05.10.2023

Оппозиционный блок Молдавии выдвинул вотум недоверия правительству

Оппозиционный блок коммунистов и социалистов зарегистрировал в парламенте вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, заявил вице-спикер... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:44

2023-10-05T10:44

2023-10-05T11:30

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молдавия

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КИШИНЕВ, 5 окт — РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов зарегистрировал в парламенте вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, заявил вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча. "Учитывая созданную в Молдавии ситуацию вследствие того, что страна два года управляется в режиме ЧП, учитывая беспрецедентный экономический кризис, учитывая многочисленные атаки в адрес правового государства, блок коммунистов и социалистов Молдавии инициирует вотум недоверия правительству Молдавии", — объявил политик на заседании заксобрания.Чтобы отправить в отставку правительство, оппозиции нужно получить поддержку минимум 51 депутата из 101. При этом 63 места в парламенте занимают представители правящей партии "Действие и солидарность". Оппозиция считает, что необходимо принять срочные меры, иначе коллапса не избежать. В частности, представители блока отмечают, что страна сегодня живет за счет кредитов, растут расходы по обслуживанию государственного долга, при этом все отрасли экономики находятся в упадке. Количество безработных в Молдавии выросло на 65%, аграрии сталкиваются с проблемами при погашении займов, поскольку власти игнорируют их призывы о помощи.Также в оппозиции полагают, что правительство сосредоточило свои силы на борьбе с пропагандой и неугодными политиками и гражданами. Накануне орган законодательной власти принял в третьем чтении поправки в кодекс о выборах, которые запрещают участвовать в них представителям партий, признанных неконституционными. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20231005/moldaviya-1900603907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия