https://ria.ru/20231005/liniya-1900618433.html
Москвичи могут круглосуточно обратиться на горячую линию по теме отопления
Москвичи могут круглосуточно обратиться на горячую линию по теме отопления - РИА Новости, 05.10.2023
Москвичи могут круглосуточно обратиться на горячую линию по теме отопления
Горячую линию по вопросам отопления открыли в столице, москвичи могут круглосуточно обратиться за помощью, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:06
2023-10-05T11:06
2023-10-05T11:06
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петр бирюков
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Горячую линию по вопросам отопления открыли в столице, москвичи могут круглосуточно обратиться за помощью, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Общегородской контакт-центр столицы открыл горячую линию по вопросам отопления. По номеру: +7 800 100-23-29 горожане могут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батарей, протечках и других проблемах", - говорится в сообщении. По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, приведенным на портале, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур, которые готовы оперативно отреагировать на любые нештатные ситуации москвичей. Отмечается, что в этом году звонки жителей столицы будет круглосуточно обрабатывать виртуальный ассистент. В прошлом году он зарегистрировал 32 тысячи заявок.
https://ria.ru/20231004/moscow-heating-1898479719.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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