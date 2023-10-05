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Москвичи могут круглосуточно обратиться на горячую линию по теме отопления - РИА Новости, 05.10.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:06 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/liniya-1900618433.html
Москвичи могут круглосуточно обратиться на горячую линию по теме отопления
Москвичи могут круглосуточно обратиться на горячую линию по теме отопления - РИА Новости, 05.10.2023
Москвичи могут круглосуточно обратиться на горячую линию по теме отопления
Горячую линию по вопросам отопления открыли в столице, москвичи могут круглосуточно обратиться за помощью, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:06
2023-10-05T11:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
отопительный сезон 2023-2024 в россии
петр бирюков
москва
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Горячую линию по вопросам отопления открыли в столице, москвичи могут круглосуточно обратиться за помощью, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Общегородской контакт-центр столицы открыл горячую линию по вопросам отопления. По номеру: +7 800 100-23-29 горожане могут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батарей, протечках и других проблемах", - говорится в сообщении. По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, приведенным на портале, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур, которые готовы оперативно отреагировать на любые нештатные ситуации москвичей. Отмечается, что в этом году звонки жителей столицы будет круглосуточно обрабатывать виртуальный ассистент. В прошлом году он зарегистрировал 32 тысячи заявок.
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отопительный сезон 2023-2024 в россии, петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Отопительный сезон 2023-2024 в России, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Москвичи могут круглосуточно обратиться на горячую линию по теме отопления

© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудница колл-центра
Сотрудница колл-центра - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Горячую линию по вопросам отопления открыли в столице, москвичи могут круглосуточно обратиться за помощью, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Общегородской контакт-центр столицы открыл горячую линию по вопросам отопления. По номеру: +7 800 100-23-29 горожане могут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батарей, протечках и других проблемах", - говорится в сообщении.
По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, приведенным на портале, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур, которые готовы оперативно отреагировать на любые нештатные ситуации москвичей.
Отмечается, что в этом году звонки жителей столицы будет круглосуточно обрабатывать виртуальный ассистент. В прошлом году он зарегистрировал 32 тысячи заявок.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОтопительный сезон 2023-2024 в РоссииПетр БирюковМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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