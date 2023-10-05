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Свыше 93% от плана по заготовке кормов для животных выполнено в Подмосковье - РИА Новости, 05.10.2023
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Новости Подмосковья
 
18:19 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/korma-1900774364.html
Свыше 93% от плана по заготовке кормов для животных выполнено в Подмосковье
Свыше 93% от плана по заготовке кормов для животных выполнено в Подмосковье - РИА Новости, 05.10.2023
Свыше 93% от плана по заготовке кормов для животных выполнено в Подмосковье
Заготовка кормов для сельскохозяйственных животных в Подмосковье завершилась на 93,6% от плана, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:19
2023-10-05T18:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Заготовка кормов для сельскохозяйственных животных в Подмосковье завершилась на 93,6% от плана, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В регионе заготовили 869,9 тысячи тонн сенажа, 484,5 тысячи тонн силоса и 75,9 тонны сена. В целом на корову заготовлено 25,1 центнера кормовых единиц или 93,6 % от плана", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Согласно плану, в Подмосковье должны заготовить более 900 тысяч тонн сена и сенажа, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230703/seno-1881946066.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Свыше 93% от плана по заготовке кормов для животных выполнено в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаготовка корма
Заготовка корма - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заготовка корма
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Заготовка кормов для сельскохозяйственных животных в Подмосковье завершилась на 93,6% от плана, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"В регионе заготовили 869,9 тысячи тонн сенажа, 484,5 тысячи тонн силоса и 75,9 тонны сена. В целом на корову заготовлено 25,1 центнера кормовых единиц или 93,6 % от плана", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Согласно плану, в Подмосковье должны заготовить более 900 тысяч тонн сена и сенажа, добавили в ведомстве.
Уборка кормовых культур для приготовления сенажа - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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