https://ria.ru/20231005/korma-1900774364.html

Свыше 93% от плана по заготовке кормов для животных выполнено в Подмосковье

Свыше 93% от плана по заготовке кормов для животных выполнено в Подмосковье - РИА Новости, 05.10.2023

Свыше 93% от плана по заготовке кормов для животных выполнено в Подмосковье

Заготовка кормов для сельскохозяйственных животных в Подмосковье завершилась на 93,6% от плана, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:19

2023-10-05T18:19

2023-10-05T18:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Заготовка кормов для сельскохозяйственных животных в Подмосковье завершилась на 93,6% от плана, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В регионе заготовили 869,9 тысячи тонн сенажа, 484,5 тысячи тонн силоса и 75,9 тонны сена. В целом на корову заготовлено 25,1 центнера кормовых единиц или 93,6 % от плана", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Согласно плану, в Подмосковье должны заготовить более 900 тысяч тонн сена и сенажа, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230703/seno-1881946066.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов