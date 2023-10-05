https://ria.ru/20231005/konkurs-1900652738.html

Московские компании приняли участие в конкурсе "Лучшие российские часы"

Московские компании приняли участие в конкурсе "Лучшие российские часы" - РИА Новости, 05.10.2023

Московские компании приняли участие в конкурсе "Лучшие российские часы"

Десять столичных предприятий приняли участие в конкурсе "Лучшие российские часы", который проходит с 22 сентября по 6 октября в Москве; всего за звание лучших... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:13

2023-10-05T14:13

2023-10-05T14:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

технологии

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Десять столичных предприятий приняли участие в конкурсе "Лучшие российские часы", который проходит с 22 сентября по 6 октября в Москве; всего за звание лучших производителей отечественных часов борются 25 компаний, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."В конкурсе принимают участие 25 производителей, 10 из которых – московские. В "Музее Времени и Часов" они представляют спортивные, классические и ювелирные изделия – всего 60 моделей в десяти номинациях. До 6 октября отметить достижения часового мастерства на сайте премии может любой желающий. Итоги подведут 10 октября", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.В частности, в состязании принимает участие столичное предприятие "Полет-Хронос" с двумя моделями часов: "Ледокол" и "Яхтенный таймер". Завод был основан в 1997 году. Его создали на базе Первого Московского часового завода "Полет", начавшего свою работу в 1930 году. В ассортименте производителя: морские хронометры, палубные и наручные часы, также аксессуары для моряков под брендом "6МХ", которые начали выпускать с 2016 года. С того момента было произведено более 15 тысяч наручных часов для людей, чьи профессии связаны с морем, говорится в сообщении.Москву на конкурсе также представляет завод "Слава", демонстрирующий пять моделей: "Доктор", "АЙС", "Триумф", "Афалина" и "Кастомайзинг". Производство было запущено на базе Второго Московского часового завода в 1924 году. За почти 100 лет работы предприятием произведено более 330 миллионов единиц продукции."СССР входил в тройку крупнейших производителей часов в мире, современные мастера сумели сохранить многие традиции и перенять драгоценный опыт индустрии. Цель нашего конкурса – познакомить всех интересующихся часовым искусством с моделями, которые выпускаются в нашей стране. В этом году увидеть выставочные работы можно как на сайте конкурса, так и на площадке мероприятия в "Музее Времени и Часов", – цитирует пресс-служба ДИПП учредителя конкурса Вячеслава Медведева.В Москве созданы комфортные условия для ведения бизнеса, позволяющие активно развиваться компаниям сегмента МСП. Размещаясь на столичных производственных площадках, инвесторы получают возможность выхода на расширенные рынки сбыта, а также обеспечиваются доступом к современной инфраструктуре и большему числу программ поддержки от властей. Так, сейчас предприниматели могут рассчитывать на более чем двадцать видов дотаций и специализированных кредитов. Кроме того, действует целый перечень противокризисных мер, отметили в пресс-службе.Столица является городом с развитой производственной отраслью. Москва может предложить предпринимателям свыше 4 тысяч промплощадок, на которых заняты свыше 720 тысяч работников. Каждый год появляются около 150 предприятий, производящих продукцию различных назначений, в числе которых – одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медицинское оборудование и техника, добавили в ДИПП.

https://ria.ru/20230824/ovchinskiy-1891904073.html

https://ria.ru/20231003/moskva-1900098458.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, технологии