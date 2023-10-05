https://ria.ru/20231005/kampus-1900694730.html

Межуниверситетский кампус в Тюмени построят к концу 2028 года

Межуниверситетский кампус в Тюмени построят к концу 2028 года - РИА Новости, 05.10.2023

Межуниверситетский кампус в Тюмени построят к концу 2028 года

Межуниверситетский кампус мирового уровня стоимостью в 32,2 миллиарда рублей построят в Тюмени к концу 2028 года, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:56

2023-10-05T14:56

2023-10-05T14:56

тюменская область

тюмень

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 5 окт – РИА Новости. Межуниверситетский кампус мирового уровня стоимостью в 32,2 миллиарда рублей построят в Тюмени к концу 2028 года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Межуниверситетский кампус мирового уровня построят в Тюмени к концу 2028 года. В 2024 году начнется подготовка земельного участка и проектирование зданий. Строительство стартует в 2025 году. Концессионер - компания "Врата Сибири". Стоимость проекта оценивается в 32,2 миллиарда рублей", - следует из сообщения. Проект планируется реализовать благодаря софинансированию. Из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Наука и университеты" будет выделено более 52% (17 миллиардов рублей), из областного бюджета – свыше 13% (4,5 миллиарда рублей), частные инвестиции составят 34% (11 миллиардов рублей). По условиям отбора федеральное финансирование предполагается после этапа проектирования на этапе строительства, то есть в 2025 году. Проект курирует региональный оперативный штаб, который создан по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. "Это самое крупное с финансовой точки зрения и самое сложное с юридической стороны соглашение в истории Тюменской области. Впереди – много работы. Предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров", - отметил ранее губернатор.

https://ria.ru/20230920/terminal-1897657206.html

https://ria.ru/20230707/moor-1882786668.html

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тюмень, александр моор, тюменская область