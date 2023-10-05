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Солодов предложил субсидировать авиаперелеты в Приморье и Хабаровск - РИА Новости, 05.10.2023
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Камчатский край
Камчатский край
 
11:56 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/kamchatka-1900634141.html
Солодов предложил субсидировать авиаперелеты в Приморье и Хабаровск
Солодов предложил субсидировать авиаперелеты в Приморье и Хабаровск - РИА Новости, 05.10.2023
Солодов предложил субсидировать авиаперелеты в Приморье и Хабаровск
Губернатор Камчатки Владимир Солодов считает, что необходимо ввести субсидирование авиаперелетов с полуострова во Владивосток и Хабаровск, так как сейчас... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:56
2023-10-05T11:56
камчатский край
владивосток
камчатка
владимир солодов
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов считает, что необходимо ввести субсидирование авиаперелетов с полуострова во Владивосток и Хабаровск, так как сейчас добраться с полуострова до этих регионов стоит дороже, чем до Москвы. "Во Владивосток дороже слетать, чем в Москву. Это одна из тех инициатив, которую я хочу поставить - удешевить поездки во Владивосток с Камчатки считаю принципиально важным. Нам нужно добиваться включения в субсидирование Владивостока и Хабаровска, буду эти предложения выносить, я обращался уже с ними на уровень президента и руководства правительства, будем возобновлять эту работу и ее вести", - сказал Солодов во время своей прямой линии. Он уточнил, что сейчас правила выделения федеральных субсидий на авиаперевозки не позволяют дотировать перелеты там, где работает более одной авиакомпании.
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владивосток, камчатка, владимир солодов, камчатский край
Камчатский край, Владивосток, Камчатка, Владимир Солодов, Камчатский край
Солодов предложил субсидировать авиаперелеты в Приморье и Хабаровск

Губернатор Камчатки предложил субсидировать авиаперелеты в Приморье и Хабаровск

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов считает, что необходимо ввести субсидирование авиаперелетов с полуострова во Владивосток и Хабаровск, так как сейчас добраться с полуострова до этих регионов стоит дороже, чем до Москвы.
«
"Во Владивосток дороже слетать, чем в Москву. Это одна из тех инициатив, которую я хочу поставить - удешевить поездки во Владивосток с Камчатки считаю принципиально важным. Нам нужно добиваться включения в субсидирование Владивостока и Хабаровска, буду эти предложения выносить, я обращался уже с ними на уровень президента и руководства правительства, будем возобновлять эту работу и ее вести", - сказал Солодов во время своей прямой линии.
Он уточнил, что сейчас правила выделения федеральных субсидий на авиаперевозки не позволяют дотировать перелеты там, где работает более одной авиакомпании.
 
Камчатский крайВладивостокКамчаткаВладимир СолодовКамчатский край
 
 
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