https://ria.ru/20231005/kamchatka-1900634141.html

Солодов предложил субсидировать авиаперелеты в Приморье и Хабаровск

Солодов предложил субсидировать авиаперелеты в Приморье и Хабаровск - РИА Новости, 05.10.2023

Солодов предложил субсидировать авиаперелеты в Приморье и Хабаровск

Губернатор Камчатки Владимир Солодов считает, что необходимо ввести субсидирование авиаперелетов с полуострова во Владивосток и Хабаровск, так как сейчас... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:56

2023-10-05T11:56

2023-10-05T11:56

камчатский край

владивосток

камчатка

владимир солодов

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов считает, что необходимо ввести субсидирование авиаперелетов с полуострова во Владивосток и Хабаровск, так как сейчас добраться с полуострова до этих регионов стоит дороже, чем до Москвы. "Во Владивосток дороже слетать, чем в Москву. Это одна из тех инициатив, которую я хочу поставить - удешевить поездки во Владивосток с Камчатки считаю принципиально важным. Нам нужно добиваться включения в субсидирование Владивостока и Хабаровска, буду эти предложения выносить, я обращался уже с ними на уровень президента и руководства правительства, будем возобновлять эту работу и ее вести", - сказал Солодов во время своей прямой линии. Он уточнил, что сейчас правила выделения федеральных субсидий на авиаперевозки не позволяют дотировать перелеты там, где работает более одной авиакомпании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владивосток, камчатка, владимир солодов, камчатский край