https://ria.ru/20231005/kamchatka-1900634141.html
Солодов предложил субсидировать авиаперелеты в Приморье и Хабаровск
Солодов предложил субсидировать авиаперелеты в Приморье и Хабаровск - РИА Новости, 05.10.2023
Солодов предложил субсидировать авиаперелеты в Приморье и Хабаровск
Губернатор Камчатки Владимир Солодов считает, что необходимо ввести субсидирование авиаперелетов с полуострова во Владивосток и Хабаровск, так как сейчас... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:56
2023-10-05T11:56
2023-10-05T11:56
камчатский край
владивосток
камчатка
владимир солодов
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов считает, что необходимо ввести субсидирование авиаперелетов с полуострова во Владивосток и Хабаровск, так как сейчас добраться с полуострова до этих регионов стоит дороже, чем до Москвы. "Во Владивосток дороже слетать, чем в Москву. Это одна из тех инициатив, которую я хочу поставить - удешевить поездки во Владивосток с Камчатки считаю принципиально важным. Нам нужно добиваться включения в субсидирование Владивостока и Хабаровска, буду эти предложения выносить, я обращался уже с ними на уровень президента и руководства правительства, будем возобновлять эту работу и ее вести", - сказал Солодов во время своей прямой линии. Он уточнил, что сейчас правила выделения федеральных субсидий на авиаперевозки не позволяют дотировать перелеты там, где работает более одной авиакомпании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, камчатка, владимир солодов, камчатский край
Камчатский край, Владивосток, Камчатка, Владимир Солодов, Камчатский край
Солодов предложил субсидировать авиаперелеты в Приморье и Хабаровск
Губернатор Камчатки предложил субсидировать авиаперелеты в Приморье и Хабаровск