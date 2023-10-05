https://ria.ru/20231005/kamchatka-1900622955.html
На Камчатке восстановят мост через реку Паужетку к зиме, заявил Солодов
На Камчатке восстановят мост через реку Паужетку к зиме, заявил Солодов - РИА Новости, 05.10.2023
На Камчатке восстановят мост через реку Паужетку к зиме, заявил Солодов
Мост через реку Паужетка в Усть-Большерецком районе Камчатки, который был смыт половодьем в августе, восстановят в течение месяца - полутора, сообщил во время... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:23
2023-10-05T11:23
2023-10-05T11:23
камчатский край
камчатка
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости. Мост через реку Паужетка в Усть-Большерецком районе Камчатки, который был смыт половодьем в августе, восстановят в течение месяца - полутора, сообщил во время своей прямой линии губернатор края Владимир Солодов. "Сегодня вылетели туда подрядчики. Они оценили, что смогут на следующей неделе приступить к работам. Рассчитывают, что срок восстановления максимально два месяца. Я сказал, что это долго, и прошу в месяц - полтора уложиться, чтобы до зимы жители были уверены, что сообщение будет восстановлено", - сказал глава региона. Он уточнил, что деньги на эти работы будут выделены в полном объеме. До завершения восстановления моста переправлять людей через реку будут высокопроходимые автомобили. Из-за половодья 18 августа был снесен мост через реку перед поселком Паужетка, в котором проживает около 80 человек. В конце сентября губернатор потребовал ускорить работы по восстановлению моста.
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камчатка, владимир солодов, усть-большерецкий район
Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов, Усть-Большерецкий район
На Камчатке восстановят мост через реку Паужетку к зиме, заявил Солодов
Солодов: на Камчатке восстановят мост через реку Паужетку к зиме
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости. Мост через реку Паужетка в Усть-Большерецком районе Камчатки, который был смыт половодьем в августе, восстановят в течение месяца - полутора, сообщил во время своей прямой линии губернатор края Владимир Солодов.
"Сегодня вылетели туда подрядчики. Они оценили, что смогут на следующей неделе приступить к работам. Рассчитывают, что срок восстановления максимально два месяца. Я сказал, что это долго, и прошу в месяц - полтора уложиться, чтобы до зимы жители были уверены, что сообщение будет восстановлено", - сказал глава региона.
Он уточнил, что деньги на эти работы будут выделены в полном объеме. До завершения восстановления моста переправлять людей через реку будут высокопроходимые автомобили.
Из-за половодья 18 августа был снесен мост через реку перед поселком Паужетка, в котором проживает около 80 человек. В конце сентября губернатор потребовал ускорить работы по восстановлению моста.
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