https://ria.ru/20231005/kalu-1900797686.html

В Калуге посадили Аллею Новороссии в честь воссоединения Донбасса с Россией

В Калуге посадили Аллею Новороссии в честь воссоединения Донбасса с Россией - РИА Новости, 05.10.2023

В Калуге посадили Аллею Новороссии в честь воссоединения Донбасса с Россией

Аллею Новороссии посадили в Калуге в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией, сообщает правительство Калужской области. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:51

2023-10-05T19:51

2023-10-05T19:51

калужская область

калуга

донбасс

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КАЛУГА, 5 окт – РИА Новости. Аллею Новороссии посадили в Калуге в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией, сообщает правительство Калужской области. По данным областного правительства, в четверг в сквере имени Волкова со стороны набережной Яченского водохранилища заложили Аллею Новороссии в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией. Мероприятие прошло в рамках международной патриотической акции "Сад памяти". Участники акции высадили 70 кедровых сосен и 70 саженцев солнечной форзиции. Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин отметил, что прошел год с момента, как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области по решению их жителей воссоединились с Россией. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении памятной даты – Дня воссоединения новых регионов с Россией. Это очень значимое событие для всех россиян, подчеркнул Олег Калугин. "Данная акция – это не просто вклад в укрепление экологического благополучия родного города, а еще и дань уважения жителям новых регионов. Она продолжает традицию, которая была основана сразу после Победы в Великой Отечественной войне и является символом продолжения жизни тех, кто погиб, защищая Родину", - отметил региональный министр. Калугин подчеркнул, что Калужская область чтит память тех, кто отдал жизнь за право самим определять свою судьбу. "Конечно же, Калужская область продолжает оказывать поддержку подшефному Первомайску (ЛНР - ред.). Мы бесперебойно направляем гуманитарные конвои, помогаем детям подготовиться к школе, ремонтируем дома, восстанавливаем дороги, прокладываем коммуникации", - рассказал Калугин. Он отметил, что, не ограничиваясь рамками подписанных соглашений, Калужская область помогает восстанавливать храмы, пострадавшие во время обстрелов "укронацистами". "Потому что храмы всегда были основой и духовной опорой для русских людей. Сегодня крайне важно комплексно поддержать жителей новых субъектов, чтобы они не опасались говорить на родном русском языке, ходить в православные храмы, чтить память героев Великой Отечественной войны и гордиться своим прошлым", – подчеркнул министр внутренней политики Калужской области.

https://ria.ru/20231004/agrarii-1900540387.html

https://ria.ru/20230926/memorial-1898811450.html

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калуга, донбасс