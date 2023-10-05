https://ria.ru/20231005/kagarlitskiy-1900812268.html
Путин пообещал изучить дело социолога Кагарлицкого*
Путин пообещал изучить дело социолога Кагарлицкого* - РИА Новости, 05.10.2023
Путин пообещал изучить дело социолога Кагарлицкого*
Президент России Владимир Путин на международном дискуссионном клубе "Валдай" пообещал изучить материалы по делу социолога Бориса Кагарлицкого*. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T21:07
2023-10-05T21:07
2023-10-05T21:07
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на международном дискуссионном клубе "Валдай" пообещал изучить материалы по делу социолога Бориса Кагарлицкого*. "Вы знаете, я, честно говоря, в деталях не знаю, кто такой Кагарлицкий*... Я, конечно, возьму эту бумагу вашу, посмотрю и отреагирую. Обещаю", - сказал Путин. Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". Ранее Минюст внес его в реестр иностранных агентов, а в августе он пополнил перечень террористов и экстремистов. В конце июля президент России Владимир Путин, комментируя задержание Кагарлицкого* и режиссера Евгении Беркович, сообщил, что не знает, кто они, при этом отметив, что сейчас идет не 1937 год, но страна находится в состоянии вооруженного конфликта и "определенное отношение к людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть".* Признан иностранным агентом.
https://ria.ru/20230912/inoagenty-1895778756.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал изучить дело социолога Кагарлицкого*
Путин пообещал изучить материалы по делу социолога Кагарлицкого
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на международном дискуссионном клубе "Валдай" пообещал изучить материалы по делу социолога Бориса Кагарлицкого*.
"Вы знаете, я, честно говоря, в деталях не знаю, кто такой Кагарлицкий*... Я, конечно, возьму эту бумагу вашу, посмотрю и отреагирую. Обещаю", - сказал Путин.
Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". Ранее Минюст внес его в реестр иностранных агентов, а в августе он пополнил перечень террористов и экстремистов.
В конце июля президент России Владимир Путин, комментируя задержание Кагарлицкого* и режиссера Евгении Беркович, сообщил, что не знает, кто они, при этом отметив, что сейчас идет не 1937 год, но страна находится в состоянии вооруженного конфликта и "определенное отношение к людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть".
* Признан иностранным агентом.
Путин назвал закон об иноагентах более гуманным, чем в США