https://ria.ru/20231005/instruktory-1900613214.html
Шойгу рассказал об инструкторах в ВС России
Шойгу рассказал об инструкторах в ВС России - РИА Новости, 05.10.2023
Шойгу рассказал об инструкторах в ВС России
Все инструкторы в подразделениях Вооружённых сил РФ имеют боевой опыт, есть и те, кто вернулся на службу после ранений, сообщил министр обороны России Сергей... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:51
2023-10-05T10:51
2023-10-05T10:51
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безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Все инструкторы в подразделениях Вооружённых сил РФ имеют боевой опыт, есть и те, кто вернулся на службу после ранений, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. "Хотел бы отметить наших инструкторов-офицеров, которые ведут доподготовку. Все 100%, кто занимается боевой подготовкой на всех направлениях, имеют боевой опыт", - приводит Минобороны слова Шойгу, произнесенные в штабе Объединенной группировки войск. Среди инструкторов есть и те, кто в результате боевых действий получил ранения, но вернулся на боевую службу. Такую деятельность Шойгу назвал "максимально эффективным применением" тех, кто "действительно имеет богатый боевой опыт".
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу рассказал об инструкторах в ВС России
Шойгу заявил, что все инструкторы в подразделениях ВС России имеют боевой опыт