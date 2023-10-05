Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал об инструкторах в ВС России - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/instruktory-1900613214.html
Шойгу рассказал об инструкторах в ВС России
Шойгу рассказал об инструкторах в ВС России - РИА Новости, 05.10.2023
Шойгу рассказал об инструкторах в ВС России
Все инструкторы в подразделениях Вооружённых сил РФ имеют боевой опыт, есть и те, кто вернулся на службу после ранений, сообщил министр обороны России Сергей... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:51
2023-10-05T10:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899489346_0:98:1765:1091_1920x0_80_0_0_db755a5ed05aa6bccbfec52d2deffb79.jpg
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Все инструкторы в подразделениях Вооружённых сил РФ имеют боевой опыт, есть и те, кто вернулся на службу после ранений, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. "Хотел бы отметить наших инструкторов-офицеров, которые ведут доподготовку. Все 100%, кто занимается боевой подготовкой на всех направлениях, имеют боевой опыт", - приводит Минобороны слова Шойгу, произнесенные в штабе Объединенной группировки войск. Среди инструкторов есть и те, кто в результате боевых действий получил ранения, но вернулся на боевую службу. Такую деятельность Шойгу назвал "максимально эффективным применением" тех, кто "действительно имеет богатый боевой опыт".
https://ria.ru/20231001/sever-z-1899700678.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899489346_233:0:1725:1119_1920x0_80_0_0_d1c297ef9a255e1ea9e4ea39031b8b14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу рассказал об инструкторах в ВС России

Шойгу заявил, что все инструкторы в подразделениях ВС России имеют боевой опыт

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Все инструкторы в подразделениях Вооружённых сил РФ имеют боевой опыт, есть и те, кто вернулся на службу после ранений, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
«
"Хотел бы отметить наших инструкторов-офицеров, которые ведут доподготовку. Все 100%, кто занимается боевой подготовкой на всех направлениях, имеют боевой опыт", - приводит Минобороны слова Шойгу, произнесенные в штабе Объединенной группировки войск.
Среди инструкторов есть и те, кто в результате боевых действий получил ранения, но вернулся на боевую службу. Такую деятельность Шойгу назвал "максимально эффективным применением" тех, кто "действительно имеет богатый боевой опыт".
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Инструктор рассказал о комплексном обучении в зоне СВО отряда "Север-Z"
1 октября, 06:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала