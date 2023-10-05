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В Госдуму внесли проект о приоритетном вывозе грузов российскими судами
В Госдуму внесли проект о приоритетном вывозе грузов российскими судами - РИА Новости, 05.10.2023
В Госдуму внесли проект о приоритетном вывозе грузов российскими судами
Правительство внесло в Госдуму законопроект о приоритетном порядке вывоза грузов из портов России судами под флагом РФ, он доступен в думской базе данных. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T22:13
2023-10-05T22:13
2023-10-05T22:19
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о приоритетном порядке вывоза грузов из портов России судами под флагом РФ, он доступен в думской базе данных. Изменения предполагается внести в Кодекс торгового мореплавания РФ. "Вывоз из морских портов Российской Федерации грузов, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, осуществляется с использованием в приоритетном порядке судов, плавающих под государственным флагом Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта. Проект предусматривает создание сбалансированного регуляторного механизма, который позволит защитить интересы российских грузовладельцев и судовладельцев при возникновении внешних неблагоприятных условий, путем создания условий для приоритетного использования судов, плавающих под государственным флагом РФ, для вывоза из морских портов России грузов, перечень которых будет устанавливать правительство, пишут авторы законопроекта в пояснительной записке к нему. В связи с санкционным режимом иностранные грузополучатели и российские грузоотправители отдают предпочтение при фрахтовании судов иностранным флагам и иностранным судовладельцам, что приводит к потерям доходов российских судоходных компаний и значительному снижению налоговых поступлений, отмечается в пояснительной записке. Дальнейшее развитие ситуации может привести, в конечном счете, к прекращению деятельности российских судоходных компаний, их банкротству и утрате РФ контролируемого ею торгового флота, также отмечается в сопроводительных документах.
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о приоритетном вывозе грузов российскими судами
Правительство внесло в ГД проект о приоритетном вывозе грузов российскими судами
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о приоритетном порядке вывоза грузов из портов России судами под флагом РФ, он доступен в думской базе
данных.
Изменения предполагается внести в Кодекс торгового мореплавания РФ.
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"Вывоз из морских портов Российской Федерации грузов, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, осуществляется с использованием в приоритетном порядке судов, плавающих под государственным флагом Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта.
Проект предусматривает создание сбалансированного регуляторного механизма, который позволит защитить интересы российских грузовладельцев и судовладельцев при возникновении внешних неблагоприятных условий, путем создания условий для приоритетного использования судов, плавающих под государственным флагом РФ, для вывоза из морских портов России грузов, перечень которых будет устанавливать правительство, пишут авторы законопроекта в пояснительной записке к нему.
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В связи с санкционным режимом иностранные грузополучатели и российские грузоотправители отдают предпочтение при фрахтовании судов иностранным флагам и иностранным судовладельцам, что приводит к потерям доходов российских судоходных компаний и значительному снижению налоговых поступлений, отмечается в пояснительной записке.
Дальнейшее развитие ситуации может привести, в конечном счете, к прекращению деятельности российских судоходных компаний, их банкротству и утрате РФ контролируемого ею торгового флота, также отмечается в сопроводительных документах.
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