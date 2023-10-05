Рейтинг@Mail.ru
Около 30 тысяч домов газифицировали в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:11 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/gazifikatsiya-1900699899.html
Около 30 тысяч домов газифицировали в Подмосковье в 2023 году
Около 30 тысяч домов газифицировали в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 05.10.2023
Около 30 тысяч домов газифицировали в Подмосковье в 2023 году
На территории Московской области с начала текущего года по социальной газификации подключили к централизованному газоснабжению около 30 тысяч домовладений,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:11
2023-10-05T15:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мособлгаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462042_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e715ca0e4e79308452c11a804e408e06.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На территории Московской области с начала текущего года по социальной газификации подключили к централизованному газоснабжению около 30 тысяч домовладений, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья. Льготами при подключении газа воспользовались более 1,1 тысяча жителей региона. Было построено 1,1 тысяча новых газораспределительных сетей. По информации пресс-службы, всего в президентский проект было включено 3105 населенных пунктов Подмосковья. Все населенные пункты, вошедшие в программу "Социальная газификация", обозначены на интерактивной карте на сайте "Мособлгаза". На территории Московской области все программы газификации действуют по единому принципу - газ подводят бесплатно до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы. Подать заявку на подключение можно онлайн с помощью личного кабинета клиента на сайте регионального оператора программы. Также можно обратиться в один из офисов "Мособлгаза".
https://ria.ru/20230821/podmoskove-1891350159.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462042_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_5498f91ea9f201e40f03dc8975132f71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), мособлгаз
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мособлгаз

Около 30 тысяч домов газифицировали в Подмосковье в 2023 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГазораспределительное устройство
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Газораспределительное устройство
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На территории Московской области с начала текущего года по социальной газификации подключили к централизованному газоснабжению около 30 тысяч домовладений, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
Льготами при подключении газа воспользовались более 1,1 тысяча жителей региона. Было построено 1,1 тысяча новых газораспределительных сетей.
По информации пресс-службы, всего в президентский проект было включено 3105 населенных пунктов Подмосковья. Все населенные пункты, вошедшие в программу "Социальная газификация", обозначены на интерактивной карте на сайте "Мособлгаза".
На территории Московской области все программы газификации действуют по единому принципу - газ подводят бесплатно до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы. Подать заявку на подключение можно онлайн с помощью личного кабинета клиента на сайте регионального оператора программы. Также можно обратиться в один из офисов "Мособлгаза".
Еженедельное совещание губернатора Подмосковья с областным правительством и главами городских округов - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Воробьев: в Подмосковье газифицируют ещё 515 населенных пунктов
21 августа, 17:57
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мособлгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала