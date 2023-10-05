https://ria.ru/20231005/gazifikatsiya-1900699899.html

Около 30 тысяч домов газифицировали в Подмосковье в 2023 году

Около 30 тысяч домов газифицировали в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 05.10.2023

Около 30 тысяч домов газифицировали в Подмосковье в 2023 году

На территории Московской области с начала текущего года по социальной газификации подключили к централизованному газоснабжению около 30 тысяч домовладений,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:11

2023-10-05T15:11

2023-10-05T15:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мособлгаз

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На территории Московской области с начала текущего года по социальной газификации подключили к централизованному газоснабжению около 30 тысяч домовладений, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья. Льготами при подключении газа воспользовались более 1,1 тысяча жителей региона. Было построено 1,1 тысяча новых газораспределительных сетей. По информации пресс-службы, всего в президентский проект было включено 3105 населенных пунктов Подмосковья. Все населенные пункты, вошедшие в программу "Социальная газификация", обозначены на интерактивной карте на сайте "Мособлгаза". На территории Московской области все программы газификации действуют по единому принципу - газ подводят бесплатно до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы. Подать заявку на подключение можно онлайн с помощью личного кабинета клиента на сайте регионального оператора программы. Также можно обратиться в один из офисов "Мособлгаза".

https://ria.ru/20230821/podmoskove-1891350159.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), мособлгаз