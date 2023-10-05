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Сезон работы фонтанов завершили в Москве

Сезон работы фонтанов завершили в Москве - РИА Новости, 05.10.2023

Сезон работы фонтанов завершили в Москве

Специалисты в четверг выключили все московские фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T13:51

2023-10-05T13:51

2023-10-05T13:52

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Специалисты в четверг выключили все московские фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты комплекса городского хозяйства в четверг выключили все столичные фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы. Вначале из сооружений сливают воду, затем продувают трубопроводы и тщательно очищают чаши, скульптуры и другие элементы. После завершения подготовительных работ приступим к консервации. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем на зимний период специальными конструкциями. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируем, сухие фонтаны в парках и на площадях закрываем специальными экранами", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что зимой будут готовить фонтаны к новому сезону, который традиционно стартует в Москве в последних числах апреля. В частности, проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы