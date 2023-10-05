Сезон работы фонтанов завершили в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник "Гормост" во время промыви фонтана "Времена года" на Манежной площади в Москве
Сотрудник "Гормост" во время промыви фонтана "Времена года" на Манежной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Специалисты в четверг выключили все московские фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в четверг выключили все столичные фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы. Вначале из сооружений сливают воду, затем продувают трубопроводы и тщательно очищают чаши, скульптуры и другие элементы. После завершения подготовительных работ приступим к консервации. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем на зимний период специальными конструкциями. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируем, сухие фонтаны в парках и на площадях закрываем специальными экранами", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что зимой будут готовить фонтаны к новому сезону, который традиционно стартует в Москве в последних числах апреля. В частности, проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.