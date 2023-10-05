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Сезон работы фонтанов завершили в Москве - РИА Новости, 05.10.2023
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13:51 05.10.2023 (обновлено: 13:52 05.10.2023)
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Сезон работы фонтанов завершили в Москве
Сезон работы фонтанов завершили в Москве - РИА Новости, 05.10.2023
Сезон работы фонтанов завершили в Москве
Специалисты в четверг выключили все московские фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:51
2023-10-05T13:52
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москва
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Специалисты в четверг выключили все московские фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты комплекса городского хозяйства в четверг выключили все столичные фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы. Вначале из сооружений сливают воду, затем продувают трубопроводы и тщательно очищают чаши, скульптуры и другие элементы. После завершения подготовительных работ приступим к консервации. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем на зимний период специальными конструкциями. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируем, сухие фонтаны в парках и на площадях закрываем специальными экранами", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что зимой будут готовить фонтаны к новому сезону, который традиционно стартует в Москве в последних числах апреля. В частности, проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы

Сезон работы фонтанов завершили в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник "Гормост" во время промыви фонтана "Времена года" на Манежной площади в Москве
Сотрудник Гормост во время промыви фонтана Времена года на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник "Гормост" во время промыви фонтана "Времена года" на Манежной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Специалисты в четверг выключили все московские фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в четверг выключили все столичные фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы. Вначале из сооружений сливают воду, затем продувают трубопроводы и тщательно очищают чаши, скульптуры и другие элементы. После завершения подготовительных работ приступим к консервации. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем на зимний период специальными конструкциями. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируем, сухие фонтаны в парках и на площадях закрываем специальными экранами", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что зимой будут готовить фонтаны к новому сезону, который традиционно стартует в Москве в последних числах апреля. В частности, проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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