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Бочкарев: в Москве оформляют фасады Национального космического центра - РИА Новости, 05.10.2023
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10:51 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/fasady-1900613089.html
Бочкарев: в Москве оформляют фасады Национального космического центра
Бочкарев: в Москве оформляют фасады Национального космического центра - РИА Новости, 05.10.2023
Бочкарев: в Москве оформляют фасады Национального космического центра
В Москве продолжается архитектурное оформление фасадов Национального космического центра (НКЦ), сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:51
2023-10-05T10:51
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
гкнпц имени м. в. хруничева
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Москве продолжается архитектурное оформление фасадов Национального космического центра (НКЦ), сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Все здания Национального космического центра соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами, что обеспечит удобство перемещения для будущих сотрудников многофункционального комплекса. Длина центральной галереи, которая примыкает к 47-этажной башне и связывает между собой все корпуса, превышает 500 метров", – цитирует заммэра пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам Бочкарева, комплекс выполняется в единой архитектурной стилистике – для внешней отделки зданий используются светопрозрачные модульные фасады. Общая площадь фасадных систем - 140 тысяч квадратных метров, из них 120 тысяч "квадратов" – светопрозрачные конструкции. В сообщении уточняется, что в зоне галереи ведется устройство интерьерного фасада с применением структурного остекления и конструкций системы стойка-ригель. Во внешнем оформлении высотной части используются светопрозрачные модульные фасады и вертикальные ламели высотой в один этаж. Башню в 288 метров увенчает элемент конструкций навершия с 40-метровым отдельно возвышающимся шпилем, акцентирующим северный угол высотки. На самом верху шпиля будет установлен прожектор, а по вертикали – линейные светильники. Национальный космический центр строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева. Его площадь составит 255 тысяч квадратных метров, в нем будут работать около 20 тысяч человек. Высотной доминантой всего комплекса станет 288-метровая башня со шпилем.
https://ria.ru/20230929/metro-1899383805.html
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва, гкнпц имени м. в. хруничева
Стройкомплекс Москвы, Андрей Бочкарев, Москва, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева

Бочкарев: в Москве оформляют фасады Национального космического центра

© АГН "Москва" / Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства МосквыМонтаж основных конструкций будущего Национального космического центра на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева
Монтаж основных конструкций будущего Национального космического центра на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© АГН "Москва" / Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы
Монтаж основных конструкций будущего Национального космического центра на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Москве продолжается архитектурное оформление фасадов Национального космического центра (НКЦ), сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Все здания Национального космического центра соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами, что обеспечит удобство перемещения для будущих сотрудников многофункционального комплекса. Длина центральной галереи, которая примыкает к 47-этажной башне и связывает между собой все корпуса, превышает 500 метров", – цитирует заммэра пресс-служба столичного стройкомплекса.
По словам Бочкарева, комплекс выполняется в единой архитектурной стилистике – для внешней отделки зданий используются светопрозрачные модульные фасады. Общая площадь фасадных систем - 140 тысяч квадратных метров, из них 120 тысяч "квадратов" – светопрозрачные конструкции.
В сообщении уточняется, что в зоне галереи ведется устройство интерьерного фасада с применением структурного остекления и конструкций системы стойка-ригель. Во внешнем оформлении высотной части используются светопрозрачные модульные фасады и вертикальные ламели высотой в один этаж. Башню в 288 метров увенчает элемент конструкций навершия с 40-метровым отдельно возвышающимся шпилем, акцентирующим северный угол высотки. На самом верху шпиля будет установлен прожектор, а по вертикали – линейные светильники.
Национальный космический центр строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева. Его площадь составит 255 тысяч квадратных метров, в нем будут работать около 20 тысяч человек. Высотной доминантой всего комплекса станет 288-метровая башня со шпилем.
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