https://ria.ru/20231005/eksport-1900706548.html

РЭЦ: экспорт в творческой индустрии обсудят на форуме "Сделано в России"

РЭЦ: экспорт в творческой индустрии обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 05.10.2023

РЭЦ: экспорт в творческой индустрии обсудят на форуме "Сделано в России"

Сессия "Расширение границ: экспорт креативных идей и продуктов" пройдет на международном форуме "Сделано в России" при поддержке правительства Москвы, сообщает... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:28

2023-10-05T15:28

2023-10-05T15:28

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

москва

мир

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сессия "Расширение границ: экспорт креативных идей и продуктов" пройдет на международном форуме "Сделано в России" при поддержке правительства Москвы, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Творческие индустрии - растущий в среднем на 8% в год во всем мире сектор экономики. Более 25 стран сделали его развитие одним из приоритетов. Для российской экономики отрасль пока новая и малоизученная. Однако высокий потенциал уже очевиден. Основные направления креативного экспорта обсудят участники международного форума "Сделано в России" на сессии "Расширение границ: экспорт креативных идей и продуктов" при поддержке правительства Москвы", - говорится в сообщении.Там добавляется, что на мероприятии обсудят вопросы: как ускорить процесс, какие инструменты наиболее эффективны, как сделать творчество успешным международным бизнесом, насколько российские креаторы конкурентоспособны на мировом рынке сегодня и что их ждет завтра.Сессия состоится 19 октября 2023 года в пленарном зале МВО "Манеж" по адресу: Манежная площадь, д. 1.К креативным продуктам относят более 30 видов деятельности, таких как дизайн, архитектура, кино, телевидение, анимация, реклама, исполнительские и визуальные искусства, мода, музыка, издательское дело, компьютерная графика, ремесла, программное обеспечение, телевидение, радио и многое другое.Своим опытом запуска коммерчески успешных международных проектов поделится председатель правления Ассоциации анимационного кино и киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева: "В последние годы российская анимационная индустрия, как и кино, переживает период активного роста: как ожидается, в 2024 году все отечественные студии совокупно произведут свыше 260 часов контента"."Исторически российская анимационная отрасль очень сильна своей креативной составляющей и теперь, помноженная на опыт производства крупных проектов, она постепенно набирает обороты. Как следствие - наш контент становится все более востребован на мировом рынке. Мы ощущаем большой интерес со стороны арабских, азиатских стран, устанавливаем сотрудничество с КНР, государствами Латинской Америки и Африки", - добавила она.По словам модератора сессии, директора социокультурных программ ВЭБ.РФ Олега Ракитова, совместные усилия бизнеса, представителей креативных индустрий и жителей помогают создавать по-настоящему нужные городской экономике продукты. Самые интересные кейсы будут представлены на сессии."Мы работаем над долгосрочными проектами, которые помогают развиваться городам и локальным креативным индустриям. Важно, чтобы это было действительно полезно для людей. Мы говорим не о каких-то локальных мероприятиях, а о создании настоящих мест силы, которые сами становятся центрами развития с высоким инвестиционным потенциалом и богатым человеческим капиталом", - сказал Ракитов.Продвижение креативных индустрий в российской экономике растет на протяжении последних 10 лет. В 2021 году креативные индустрии составили 4,87% ВВП, включая разработку ПО. Цифра может быть значительно выше, уверена директор Центра Развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде: "Мы видим большой потенциал креативной экономики в ВВП страны и планируем ее рост, как в отдельных креативных отраслях (игровая разработка, кинопроизводство и прочие), так и за счет реализации потенциала развития креативных индустрий в других секторах экономики, со-производстве и экспорте услуг креативного сектора".Даты и время всех мероприятий Международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа".

https://ria.ru/20231004/produktsiya-1900385044.html

https://ria.ru/20231004/vebinar-1900491882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, москва, мир