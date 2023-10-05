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Путин оценил решения властей США в области экономики - РИА Новости, 05.10.2023
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20:26 05.10.2023 (обновлено: 20:43 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900806109.html
Путин оценил решения властей США в области экономики
Путин оценил решения властей США в области экономики - РИА Новости, 05.10.2023
Путин оценил решения властей США в области экономики
Власти США своими решениям в области экономики стреляют себе в ногу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T20:26
2023-10-05T20:43
сша
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Власти США своими решениям в области экономики стреляют себе в ногу, заявил президент России Владимир Путин."Своими, скажем, мягко говоря, непрофессиональными действиями, своим упрямством и своим пренебрежением ко всем остальным участникам международного экономического общения, политические и финансовые власти, экономические власти США стреляют себе в ногу. Ведь, когда они ограничивают расчеты в долларах, ну а что же нам делать, мы вынуждены рассчитываться в национальных валютах", - сказал президент, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что таким образом "область применения доллара естественно сокращается".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сша, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
США, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин оценил решения властей США в области экономики

Путин: власти США решениями в экономике стреляют себе в ногу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Власти США своими решениям в области экономики стреляют себе в ногу, заявил президент России Владимир Путин.
"Своими, скажем, мягко говоря, непрофессиональными действиями, своим упрямством и своим пренебрежением ко всем остальным участникам международного экономического общения, политические и финансовые власти, экономические власти США стреляют себе в ногу. Ведь, когда они ограничивают расчеты в долларах, ну а что же нам делать, мы вынуждены рассчитываться в национальных валютах", - сказал президент, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что таким образом "область применения доллара естественно сокращается".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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