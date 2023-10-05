https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900806109.html

Путин оценил решения властей США в области экономики

Путин оценил решения властей США в области экономики - РИА Новости, 05.10.2023

Путин оценил решения властей США в области экономики

Власти США своими решениям в области экономики стреляют себе в ногу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T20:26

2023-10-05T20:26

2023-10-05T20:43

сша

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Власти США своими решениям в области экономики стреляют себе в ногу, заявил президент России Владимир Путин."Своими, скажем, мягко говоря, непрофессиональными действиями, своим упрямством и своим пренебрежением ко всем остальным участникам международного экономического общения, политические и финансовые власти, экономические власти США стреляют себе в ногу. Ведь, когда они ограничивают расчеты в долларах, ну а что же нам делать, мы вынуждены рассчитываться в национальных валютах", - сказал президент, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что таким образом "область применения доллара естественно сокращается".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230818/ekonomika-1890808444.html

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сша, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"