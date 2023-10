https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900547307.html

Великий обман спасает американскую экономику

В оплоте демократии наблюдается явный сбой в работе механизмов тотальной цензуры и контроля. Не успело в американских глазах растаять удивление после того, как...

В оплоте демократии наблюдается явный сбой в работе механизмов тотальной цензуры и контроля. Не успело в американских глазах растаять удивление после того, как на страницах Bloomberg вышла статья с призывом отменить санкции против российской нефти, как этот же рупор демократов, либералов и прочих любителей современной повестки вывалил новую порцию горькой правды.Автор публикации потрудился проанализировать расходную часть местных бюджетов, а также открытые данные фондовой биржи и пришел к потрясающему выводу, что американское правительство в плотной спайке с бизнесом зарабатывает громадные деньги на людском горе.Известно, что начиная с 2016 года правительство и различные благотворительные фонды, кои в США являются легальной ширмой для уклонения от налогов, выделили более 500 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий естественного характера. Проще говоря, на устранение результатов наводнений, эндогенных пожаров, оползней, ураганов, засухи, экстремальной жары, компенсацию понесенного ущерба, восстановление линий электропередачи и многое другое.Началось все под занавес второго срока правления Барака Обамы, когда была разработана четко регламентированная и глубоко продуманная схема борьбы с последствиями глобального потепления, а по факту — отмывания бюджетных и частных денег.Отдадим должное американской предприимчивости и деловой хватке: процесс был обставлен максимально серьезно, с подведением научной базы. Был даже разработан и официально применялся классификатор суровости развернувшейся стихии и потенциально наносимого ущерба. К примеру, за неоспоримый базис принимался тот факт, что ураган со скоростью ветра более ста миль в час (без указания продолжительности воздействия на инфраструктурные объекты) гарантированно приводит к выходу из строя ЛЭП, что объяснимо, а также тотальному разрушению водопровода и канализации. Согласно принятым регламентам пострадавшие граждане должны легально и безропотно обходиться без базовых благ цивилизации "от нескольких дней до нескольких недель". Такой же ветер, чья скорость превысит 150 миль в час, разрушит каналы электропитания, а сама пострадавшая территория будет "полностью отрезана от ресурсоснабжения и удобств на месяцы". Если же в классификаторе подняться на вершину пирамиды, то в целом природные катаклизмы категорируются до умиления просто. С ущербом до и более десяти миллиардов долларов.А вот дальше самое тонкое и интересное.Случайно пойманный на улице россиянин, привыкший к реальности нашей страны, вероятно, весьма удивится, если узнает, что на благословенном Западе спасение утопающих — это не только дело, но и расходы самих утопающих. То есть если в условной Луизиане случится обильное наводнение, то снимать с крыш местных жителей и котов будет не государственное МЧС, а бравые ребята из частной фирмы. Отлично укомплектованные, в красивой форме — и про них потом обязательно снимут динамичный сериал на телеканале Discovery.Въедливый автор исходной публикации выяснил, что на протяжении восьми лет государство активно вкладывалось в ряд компаний, среди которых фигурируют Aon Plc, Quanta Services Inc. и Home Depot Inc. Сверху им выделялись громадные суммы на ликвидацию последствий уже прошедших катаклизмов, а снизу несли деньги рядовые американцы, проживающие в зоне бедствия. Например, в стабильно полыхающей дважды в году Калифорнии. Кроме этого, перечисленные компании широко торговали средствами защиты, а также предметами и продуктами первой необходимости — солью, спичками, консервами, спальными мешками, керосином и прочим.Реализованная схема с полным основанием могла бы стать сюжетом новой новеллы О. Генри, доживи автор до наших дней.Частные компании после очередного несчастья шустро сводили калькуляцию и подавали запрос федеральным и местным властям о выделении денег на ликвидацию последствий, скажем, сезонного пожара. Заключался точечный контракт, под него закладывалось финансирование — и строго определенные фирмы начинали разбирать завалы, тянуть провода и проводить опрессовку систем водоснабжения. Параллельно исключительно в рамках заботы о населении проводилась широкая социальная рекламная кампания, в рамках которой сограждан призывали не ждать прихода жареного петуха, а заранее закупать все необходимое, чтобы пережить очередное ненастье, — ведь пресловутая Калифорния горит с железным постоянством, невзирая на ситуацию в мире.Если кому-то показалось, что мы описываем рядовой случай патронирования властью локального бизнеса, то это глубокое заблуждение.С 2016 года благодаря "верхним" и "нижним" инвестициям упомянутый секторрасширился настолько, что в отдельных штатах обеспечил до трети роста ВВП, а сами природные катаклизмы стали значительным фактором увеличения объема американской экономики и драйвером развития для многих компаний. Конец цитаты.Авторы не поленились и попутно провели анализ фондового рынка. Выяснилось, что на американских землях, перманентно страдающих от стихии, чрезвычайно успешно работают не менее 37 компаний, в сферу деятельности которых входит вывоз отходов, сдача жилья внаем, поставка строительных материалов, восстановление систем отопления, водопровода, очистки и кондиционирования воздуха. Начиная с 2020 года средняя прибыльность ценных бумаг этих организаций удвоилась, а у Advanced Drainage Systems Inc., которая занимается водоотведением, выросла в четыре раза. За последние годы в фондовом индексе S&P 500, куда включаются пять сотен самых прибыльных американских компаний, обнаружились сразу сорок юридических лиц из названного выше списка.Америка верна себе и заповедям отцов-основателей: кому торнадо, а кому мать родна — и жирные дивиденды.

