https://ria.ru/20231005/dtp-1900824271.html
В ДТП с микроавтобусом под Волгоградом пострадали пять человек
В ДТП с микроавтобусом под Волгоградом пострадали пять человек - РИА Новости, 05.10.2023
В ДТП с микроавтобусом под Волгоградом пострадали пять человек
Трое детей от 8 месяцев до 9 лет, а также двое взрослых пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем на дороге в Михайловском районе... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T22:37
2023-10-05T22:37
2023-10-05T22:37
происшествия
авто
михайловский район
волгоградская область
volkswagen group
volkswagen touareg
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ВОЛГОГРАД, 5 окт – РИА Новости. Трое детей от 8 месяцев до 9 лет, а также двое взрослых пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем на дороге в Михайловском районе Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры региона. По информации ведомства, в Михайловском районе в четверг вечером водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter при выезде со второстепенной дороги не пропустила Daewoo Matiz. "В результате аварии с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы водитель автомобиля Daewoo Matiz, а также его пассажиры - 28-летняя женщина, девочки девяти и четырех лет, а также восьмимесячный мальчик", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что прокуратура взяла контроль ход проверки по факту ДТП.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
михайловский район
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происшествия, авто, михайловский район, волгоградская область, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Михайловский район, Волгоградская область, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
В ДТП с микроавтобусом под Волгоградом пострадали пять человек
Прокуратура: в ДТП с микроавтобусом под Волгоградом пострадали пять человек