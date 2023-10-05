Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с микроавтобусом под Волгоградом пострадали пять человек - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/dtp-1900824271.html
В ДТП с микроавтобусом под Волгоградом пострадали пять человек
В ДТП с микроавтобусом под Волгоградом пострадали пять человек - РИА Новости, 05.10.2023
В ДТП с микроавтобусом под Волгоградом пострадали пять человек
Трое детей от 8 месяцев до 9 лет, а также двое взрослых пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем на дороге в Михайловском районе... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T22:37
2023-10-05T22:37
происшествия
авто
михайловский район
волгоградская область
volkswagen group
volkswagen touareg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_969a4b3da45acdc44f93eb5b7f46f864.jpg
ВОЛГОГРАД, 5 окт – РИА Новости. Трое детей от 8 месяцев до 9 лет, а также двое взрослых пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем на дороге в Михайловском районе Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры региона. По информации ведомства, в Михайловском районе в четверг вечером водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter при выезде со второстепенной дороги не пропустила Daewoo Matiz. "В результате аварии с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы водитель автомобиля Daewoo Matiz, а также его пассажиры - 28-летняя женщина, девочки девяти и четырех лет, а также восьмимесячный мальчик", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что прокуратура взяла контроль ход проверки по факту ДТП.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
михайловский район
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_d79963d3fb0b672b52278043d79dfe0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, михайловский район, волгоградская область, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Михайловский район, Волгоградская область, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
В ДТП с микроавтобусом под Волгоградом пострадали пять человек

Прокуратура: в ДТП с микроавтобусом под Волгоградом пострадали пять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция и скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 5 окт – РИА Новости. Трое детей от 8 месяцев до 9 лет, а также двое взрослых пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем на дороге в Михайловском районе Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры региона.
По информации ведомства, в Михайловском районе в четверг вечером водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter при выезде со второстепенной дороги не пропустила Daewoo Matiz.
"В результате аварии с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы водитель автомобиля Daewoo Matiz, а также его пассажиры - 28-летняя женщина, девочки девяти и четырех лет, а также восьмимесячный мальчик", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что прокуратура взяла контроль ход проверки по факту ДТП.
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей на 132-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
16 марта, 18:12
 
ПроисшествияАвтоМихайловский районВолгоградская областьVolkswagen GroupVolkswagen Touareg
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала