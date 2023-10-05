https://ria.ru/20231005/dtp-1900824271.html

В ДТП с микроавтобусом под Волгоградом пострадали пять человек

В ДТП с микроавтобусом под Волгоградом пострадали пять человек - РИА Новости, 05.10.2023

В ДТП с микроавтобусом под Волгоградом пострадали пять человек

Трое детей от 8 месяцев до 9 лет, а также двое взрослых пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем на дороге в Михайловском районе... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T22:37

2023-10-05T22:37

2023-10-05T22:37

происшествия

авто

михайловский район

волгоградская область

volkswagen group

volkswagen touareg

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ВОЛГОГРАД, 5 окт – РИА Новости. Трое детей от 8 месяцев до 9 лет, а также двое взрослых пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем на дороге в Михайловском районе Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры региона. По информации ведомства, в Михайловском районе в четверг вечером водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter при выезде со второстепенной дороги не пропустила Daewoo Matiz. "В результате аварии с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы водитель автомобиля Daewoo Matiz, а также его пассажиры - 28-летняя женщина, девочки девяти и четырех лет, а также восьмимесячный мальчик", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что прокуратура взяла контроль ход проверки по факту ДТП.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

михайловский район

волгоградская область

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происшествия, авто, михайловский район, волгоградская область, volkswagen group, volkswagen touareg