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В Челябинске проверят качество дорог после заявления о трещинах и ямах

В Челябинске проверят качество дорог после заявления о трещинах и ямах - РИА Новости, 05.10.2023

В Челябинске проверят качество дорог после заявления о трещинах и ямах

Прокуратура совместно с УГИБДД проведет проверку информации регионального отделения ОНФ о якобы некачественном ремонте автодорог в Челябинске в рамках... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:24

2023-10-05T11:24

2023-10-05T11:24

общество

челябинск

октябрьский

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дороги

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости. Прокуратура совместно с УГИБДД проведет проверку информации регионального отделения ОНФ о якобы некачественном ремонте автодорог в Челябинске в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона. Челябинское отделение ОНФ сообщило, что власти Челябинска "провалили исполнение нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", дав такую оценку по состоянию 14 гарантийных дорог, отремонтированных в 2020-2022 годах в рамках нацпроекта и муниципальных контрактов за более чем 800 миллионов рублей. По данным ОНФ, на этих дорогах ямы, выбоины, трещины, просадка полотна и глубокие колеи. Обращения с указанием всех нарушений были направлены главе Челябинска, министру дорожного хозяйства и транспорта региона, а также в надзорные органы. "Прокуратура области организовала проверку по публикации ОНФ. Прокуратура с привлечением органов ГИБДД проверит соответствие дорог предъявляемым требованиям технических регламентов и других нормативных документов в области безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении. Как заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Челябинска, информация от ОНФ ни в мэрию, ни в комитет дорожного хозяйства города не поступала. Также в пресс-службе призвали ОНФ "досконально разобраться в ситуации, связаться со специалистами и уточнить реальную картину по каждому объекту" и пригласили представителей ОНФ "к участию в совместных контрольных объездах для разъяснения каждого возможного выявленного факта на месте". По данным горадминистрации, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" из объектов, о которых сообщает ОНФ, ремонтировались только автодороги по улице Октябрьской и шоссе Металлургов. На Октябрьской работы проведены в 2022 году на участке от ул. Бажова до ул. Танкистов, в апреле 2023 года в рамках комплексного объезда гарантийных объектов существенных недочетов не выявлено. Кроме того, на шоссе Металлургов ремонт проводился в 2017 году, гарантийные обязательства закончились в 2020 году - на участке, о котором идет речь, третьими лицами было нарушено благоустройство на проезжей части, работы по восстановлению выполнит подрядная организация в рамках содержания в текущем году. Также на Краснопольском проспекте работы по замене покрытия проезжей части проведены в 2021 году на участке от улицы Молодогвардейцев до Бейвеля, на данный объект распространяются все требования гарантийных обязательств. Кроме того, силами МБУ "Эвис" на постоянной основе осуществляются необходимые работы для приведения ливневых решеток в нормативное состояние, в том числе и на Краснопольском проспекте, уточняет горадминистрация.

https://ria.ru/20231005/doroga-1900592507.html

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общество, челябинск, октябрьский, общероссийский народный фронт, угибдд, гибдд мвд рф, дороги