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Путин назвал приезд де Голля в Россию большой честью - РИА Новости, 05.10.2023
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20:48 05.10.2023 (обновлено: 20:49 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/degoll-1900808826.html
Путин назвал приезд де Голля в Россию большой честью
Путин назвал приезд де Голля в Россию большой честью - РИА Новости, 05.10.2023
Путин назвал приезд де Голля в Россию большой честью
Президент Владимир Путин заявил, что для России честь принимать у себя председателя Фонда за мир между народами и процветание и ассоциации Mouvement... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T20:48
2023-10-05T20:49
россия
владимир путин
франция
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что для России честь принимать у себя председателя Фонда за мир между народами и процветание и ассоциации Mouvement International Russophile France &amp; Francophonie Пьера де Голля, внука французского генерала и первого президента Пятой республики Шарля де Голля."Во-первых, я хочу сказать, что для нас большая часть принимать в России внука генерала де Голля. Мы как-то с действующим президентом так вскользь касались некоторых вопросов, и я сказал, могу повториться, секрета нет, не хочу давать никаких исторических оценок, все было очень сложно, но для нас в России, несмотря на разницу в воинском звании, героем является не маршал Петен, а генерал де Голль", - сказал Путин на заседании сеждународного дискуссионного клуба "Валдай".Президент отметил, что де Голль олицетворял Францию и ее стремление к свободе, независимости, к достоинству."Да, сегодня ситуация иная, сегодня во главе Франции стоят совершенно другие люди, и дело не в возрасте, во взгляде на роль, на значение Франции, даже, может быть, на ее историю, на ее будущее. Не буду давать оценок, это не наше дело, это дело самого французского народа, но знаю, что у людей со взглядами, которые вы представляете, и истинных друзей во Франции, друзей России, немало. И количество их растет", - подчеркнул Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
https://ria.ru/20231005/putin-1900799544.html
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россия, владимир путин, франция
Россия, Владимир Путин, Франция
Путин назвал приезд де Голля в Россию большой честью

Путин: для России большая честь принимать внука де Голля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что для России честь принимать у себя председателя Фонда за мир между народами и процветание и ассоциации Mouvement International Russophile France & Francophonie Пьера де Голля, внука французского генерала и первого президента Пятой республики Шарля де Голля.
"Во-первых, я хочу сказать, что для нас большая часть принимать в России внука генерала де Голля. Мы как-то с действующим президентом так вскользь касались некоторых вопросов, и я сказал, могу повториться, секрета нет, не хочу давать никаких исторических оценок, все было очень сложно, но для нас в России, несмотря на разницу в воинском звании, героем является не маршал Петен, а генерал де Голль", - сказал Путин на заседании сеждународного дискуссионного клуба "Валдай".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Путин заявил, что у России немало друзей во Франции
Вчера, 19:58
Президент отметил, что де Голль олицетворял Францию и ее стремление к свободе, независимости, к достоинству.
"Да, сегодня ситуация иная, сегодня во главе Франции стоят совершенно другие люди, и дело не в возрасте, во взгляде на роль, на значение Франции, даже, может быть, на ее историю, на ее будущее. Не буду давать оценок, это не наше дело, это дело самого французского народа, но знаю, что у людей со взглядами, которые вы представляете, и истинных друзей во Франции, друзей России, немало. И количество их растет", - подчеркнул Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
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