https://ria.ru/20231005/degoll-1900808826.html

Путин назвал приезд де Голля в Россию большой честью

Путин назвал приезд де Голля в Россию большой честью - РИА Новости, 05.10.2023

Путин назвал приезд де Голля в Россию большой честью

Президент Владимир Путин заявил, что для России честь принимать у себя председателя Фонда за мир между народами и процветание и ассоциации Mouvement... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T20:48

2023-10-05T20:48

2023-10-05T20:49

россия

владимир путин

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746416_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_af778d2153cf22f28e33c4e912780425.jpg

СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что для России честь принимать у себя председателя Фонда за мир между народами и процветание и ассоциации Mouvement International Russophile France & Francophonie Пьера де Голля, внука французского генерала и первого президента Пятой республики Шарля де Голля."Во-первых, я хочу сказать, что для нас большая часть принимать в России внука генерала де Голля. Мы как-то с действующим президентом так вскользь касались некоторых вопросов, и я сказал, могу повториться, секрета нет, не хочу давать никаких исторических оценок, все было очень сложно, но для нас в России, несмотря на разницу в воинском звании, героем является не маршал Петен, а генерал де Голль", - сказал Путин на заседании сеждународного дискуссионного клуба "Валдай".Президент отметил, что де Голль олицетворял Францию и ее стремление к свободе, независимости, к достоинству."Да, сегодня ситуация иная, сегодня во главе Франции стоят совершенно другие люди, и дело не в возрасте, во взгляде на роль, на значение Франции, даже, может быть, на ее историю, на ее будущее. Не буду давать оценок, это не наше дело, это дело самого французского народа, но знаю, что у людей со взглядами, которые вы представляете, и истинных друзей во Франции, друзей России, немало. И количество их растет", - подчеркнул Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.

https://ria.ru/20231005/putin-1900799544.html

https://ria.ru/20231004/kultura-1900455036.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, франция