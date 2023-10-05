https://ria.ru/20231005/buryatiya-1900608612.html

Шойгу поблагодарил главу Бурятии за формирование добровольческих отрядов

Шойгу поблагодарил главу Бурятии за формирование добровольческих отрядов - РИА Новости, 05.10.2023

Шойгу поблагодарил главу Бурятии за формирование добровольческих отрядов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил главу Бурятии Алексея Цыденова за работу по формированию добровольческих отрядов и отношение к семьям... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:38

2023-10-05T10:38

2023-10-05T10:38

специальная военная операция на украине

алексей цыденов

сергей шойгу

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816032131_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_10c66c453e7a2789c11840ad9ad6e751.jpg

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил главу Бурятии Алексея Цыденова за работу по формированию добровольческих отрядов и отношение к семьям военнослужащих. "Также хотел бы выразить слова благодарности главе республики Бурятия Алексею Цыденову. Там не только формируют добровольческие отряды, но и очень внимательно относятся к семьям и к нашим бойцам, которые возвращаются домой. Кто-то после ранения на восстановление, кто-то в отпуск", - приводит слова Шойгу Минобороны. "Но здесь очень и очень достойно встречают наших ребят. Ну и, конечно, следят за их боевым путём, как они воюют, где они воюют, интересуются этим постоянно. Конечно, нельзя обойти и семьи наших ребят, которые, ждут их и передают всяческие пожелания. И, конечно, нам, с нашей стороны, надо поддерживать и жен, и родителей наших ребят, которые достойно воюют", - добавил министр. Среди других субъектов РФ Шойгу отметил Приморье, Тульскую область и Краснодарский край. "Можно про всех говорить, про субъекты. Кто-то отдельно готовит и принимает социальный пакет для семей для наших военнослужащих, отдельно приравнивает добровольцев к этому, потому что их сложно сегодня уже отличить… Идёт серьёзное, большое объединение всех наших субъектов не только в деле оказания большого объёма гуманитарной помощи, но и в деле восстановления и возрождения республик, вошедших в состав Российской Федерации", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20230930/orden-1899589095.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

алексей цыденов, сергей шойгу, россия, безопасность