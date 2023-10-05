https://ria.ru/20231005/buryatiya-1900608612.html
Шойгу поблагодарил главу Бурятии за формирование добровольческих отрядов
Шойгу поблагодарил главу Бурятии за формирование добровольческих отрядов - РИА Новости, 05.10.2023
Шойгу поблагодарил главу Бурятии за формирование добровольческих отрядов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил главу Бурятии Алексея Цыденова за работу по формированию добровольческих отрядов и отношение к семьям... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:38
2023-10-05T10:38
2023-10-05T10:38
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алексей цыденов
сергей шойгу
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безопасность
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил главу Бурятии Алексея Цыденова за работу по формированию добровольческих отрядов и отношение к семьям военнослужащих. "Также хотел бы выразить слова благодарности главе республики Бурятия Алексею Цыденову. Там не только формируют добровольческие отряды, но и очень внимательно относятся к семьям и к нашим бойцам, которые возвращаются домой. Кто-то после ранения на восстановление, кто-то в отпуск", - приводит слова Шойгу Минобороны. "Но здесь очень и очень достойно встречают наших ребят. Ну и, конечно, следят за их боевым путём, как они воюют, где они воюют, интересуются этим постоянно. Конечно, нельзя обойти и семьи наших ребят, которые, ждут их и передают всяческие пожелания. И, конечно, нам, с нашей стороны, надо поддерживать и жен, и родителей наших ребят, которые достойно воюют", - добавил министр. Среди других субъектов РФ Шойгу отметил Приморье, Тульскую область и Краснодарский край. "Можно про всех говорить, про субъекты. Кто-то отдельно готовит и принимает социальный пакет для семей для наших военнослужащих, отдельно приравнивает добровольцев к этому, потому что их сложно сегодня уже отличить… Идёт серьёзное, большое объединение всех наших субъектов не только в деле оказания большого объёма гуманитарной помощи, но и в деле восстановления и возрождения республик, вошедших в состав Российской Федерации", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20230930/orden-1899589095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей цыденов, сергей шойгу, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Алексей Цыденов, Сергей Шойгу, Россия, Безопасность
Шойгу поблагодарил главу Бурятии за формирование добровольческих отрядов
Шойгу поблагодарил главу Бурятии Цыденова за формирование отрядов добровольцев
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил главу Бурятии Алексея Цыденова за работу по формированию добровольческих отрядов и отношение к семьям военнослужащих.
«
"Также хотел бы выразить слова благодарности главе республики Бурятия Алексею Цыденову. Там не только формируют добровольческие отряды, но и очень внимательно относятся к семьям и к нашим бойцам, которые возвращаются домой. Кто-то после ранения на восстановление, кто-то в отпуск", - приводит слова Шойгу Минобороны.
"Но здесь очень и очень достойно встречают наших ребят. Ну и, конечно, следят за их боевым путём, как они воюют, где они воюют, интересуются этим постоянно. Конечно, нельзя обойти и семьи наших ребят, которые, ждут их и передают всяческие пожелания. И, конечно, нам, с нашей стороны, надо поддерживать и жен, и родителей наших ребят, которые достойно воюют", - добавил министр.
Среди других субъектов РФ Шойгу отметил Приморье, Тульскую область и Краснодарский край.
«
"Можно про всех говорить, про субъекты. Кто-то отдельно готовит и принимает социальный пакет для семей для наших военнослужащих, отдельно приравнивает добровольцев к этому, потому что их сложно сегодня уже отличить… Идёт серьёзное, большое объединение всех наших субъектов не только в деле оказания большого объёма гуманитарной помощи, но и в деле восстановления и возрождения республик, вошедших в состав Российской Федерации", - добавил Шойгу.
Военнослужащих Бурятии наградили Орденами Мужества