В Хабаровском крае выделят 25 миллионов рублей на модельные библиотеки
В Хабаровском крае выделят 25 миллионов рублей на создание модельных библиотек
© Канал Михаила Дегтярева/TelegramОткрытие модельной библиотеки по линии нацпроекта "Культура" в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
Открытие модельной библиотеки по линии нацпроекта "Культура" в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
ХАБАРОВСК, 5 окт - РИА Новости. На создание в Хабаровском крае модельных библиотек в следующем году будет выделено 25 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в Telegram-канале.
Всего за пять лет на открытие модельных библиотек в Хабаровском крае выделено более 100 миллионов рублей по нацпроекту "Культура", отметил глава региона. Современные пространства появились в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в Бикинском, Амурском, Верхнебуреинском районах.
© Канал Михаила Дегтярева/TelegramОткрытие модельной библиотеки по линии нацпроекта "Культура" в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
Открытие модельной библиотеки по линии нацпроекта "Культура" в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
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"Мы продолжим работу в этом направлении. Мной принято решение выделить 25 миллионов рублей из краевого бюджета на создание модельных библиотек в других районах в 2024 году", - написал Дегтярев.
В четверг глава региона оценил оснащение и материальную базу второй модельной библиотеки, которая заработала в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки имени Аркадия Гайдара. На ее модернизацию было направлено 10 миллионов рублей федеральных средств и 8,3 миллиона - из муниципальной казны, уточнил Дегтярев.
© Канал Михаила Дегтярева/TelegramОткрытие модельной библиотеки по линии нацпроекта "Культура" в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
Открытие модельной библиотеки по линии нацпроекта "Культура" в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
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"В отремонтированном здании расположены зоны чтения и общения, конференц-зал, игровая, предусмотрены места для самообразования. Расширился и книжный фонд: закуплено почти 2600 экземпляров изданий", - поделился впечатлением от увиденного губернатор.
Открытие модельных библиотек нового поколения позволяет значительно повышать качество услуг, предоставляемых местным жителям, и расширять возможности организации их досуга.
© Канал Михаила Дегтярева/TelegramОткрытие модельной библиотеки по линии нацпроекта "Культура" в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
Открытие модельной библиотеки по линии нацпроекта "Культура" в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара