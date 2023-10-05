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В Хабаровском крае выделят 25 миллионов рублей на модельные библиотеки - РИА Новости, 05.10.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
12:29 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/biblioteki-1900647516.html
В Хабаровском крае выделят 25 миллионов рублей на модельные библиотеки
В Хабаровском крае выделят 25 миллионов рублей на модельные библиотеки - РИА Новости, 05.10.2023
В Хабаровском крае выделят 25 миллионов рублей на модельные библиотеки
На создание в Хабаровском крае модельных библиотек в следующем году будет выделено 25 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:29
2023-10-05T12:29
хабаровский край
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
комсомольск-на-амуре
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ХАБАРОВСК, 5 окт - РИА Новости. На создание в Хабаровском крае модельных библиотек в следующем году будет выделено 25 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в Telegram-канале. Всего за пять лет на открытие модельных библиотек в Хабаровском крае выделено более 100 миллионов рублей по нацпроекту "Культура", отметил глава региона. Современные пространства появились в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в Бикинском, Амурском, Верхнебуреинском районах. "Мы продолжим работу в этом направлении. Мной принято решение выделить 25 миллионов рублей из краевого бюджета на создание модельных библиотек в других районах в 2024 году", - написал Дегтярев. В четверг глава региона оценил оснащение и материальную базу второй модельной библиотеки, которая заработала в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки имени Аркадия Гайдара. На ее модернизацию было направлено 10 миллионов рублей федеральных средств и 8,3 миллиона - из муниципальной казны, уточнил Дегтярев. "В отремонтированном здании расположены зоны чтения и общения, конференц-зал, игровая, предусмотрены места для самообразования. Расширился и книжный фонд: закуплено почти 2600 экземпляров изданий", - поделился впечатлением от увиденного губернатор. Открытие модельных библиотек нового поколения позволяет значительно повышать качество услуг, предоставляемых местным жителям, и расширять возможности организации их досуга.
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хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, комсомольск-на-амуре
Хабаровский край, Хабаровский край, Хабаровск, Михаил Дегтярев, Комсомольск-на-Амуре
В Хабаровском крае выделят 25 миллионов рублей на модельные библиотеки

В Хабаровском крае выделят 25 миллионов рублей на создание модельных библиотек

© Канал Михаила Дегтярева/TelegramОткрытие модельной библиотеки по линии нацпроекта "Культура" в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
Открытие модельной библиотеки по линии нацпроекта Культура в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
© Канал Михаила Дегтярева/Telegram
Открытие модельной библиотеки по линии нацпроекта "Культура" в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 5 окт - РИА Новости. На создание в Хабаровском крае модельных библиотек в следующем году будет выделено 25 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в Telegram-канале.
Всего за пять лет на открытие модельных библиотек в Хабаровском крае выделено более 100 миллионов рублей по нацпроекту "Культура", отметил глава региона. Современные пространства появились в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в Бикинском, Амурском, Верхнебуреинском районах.
© Канал Михаила Дегтярева/TelegramОткрытие модельной библиотеки по линии нацпроекта "Культура" в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
Открытие модельной библиотеки по линии нацпроекта Культура в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
© Канал Михаила Дегтярева/Telegram
Открытие модельной библиотеки по линии нацпроекта "Культура" в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
«
"Мы продолжим работу в этом направлении. Мной принято решение выделить 25 миллионов рублей из краевого бюджета на создание модельных библиотек в других районах в 2024 году", - написал Дегтярев.
В четверг глава региона оценил оснащение и материальную базу второй модельной библиотеки, которая заработала в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки имени Аркадия Гайдара. На ее модернизацию было направлено 10 миллионов рублей федеральных средств и 8,3 миллиона - из муниципальной казны, уточнил Дегтярев.
© Канал Михаила Дегтярева/TelegramОткрытие модельной библиотеки по линии нацпроекта "Культура" в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
Открытие модельной библиотеки по линии нацпроекта Культура в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
© Канал Михаила Дегтярева/Telegram
Открытие модельной библиотеки по линии нацпроекта "Культура" в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
«
"В отремонтированном здании расположены зоны чтения и общения, конференц-зал, игровая, предусмотрены места для самообразования. Расширился и книжный фонд: закуплено почти 2600 экземпляров изданий", - поделился впечатлением от увиденного губернатор.
Открытие модельных библиотек нового поколения позволяет значительно повышать качество услуг, предоставляемых местным жителям, и расширять возможности организации их досуга.
© Канал Михаила Дегтярева/TelegramОткрытие модельной библиотеки по линии нацпроекта "Культура" в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
Открытие модельной библиотеки по линии нацпроекта Культура в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
© Канал Михаила Дегтярева/Telegram
Открытие модельной библиотеки по линии нацпроекта "Культура" в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
 
Хабаровский крайХабаровский крайХабаровскМихаил ДегтяревКомсомольск-на-Амуре
 
 
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