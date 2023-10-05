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В Хабаровском крае выделят 25 миллионов рублей на модельные библиотеки

В Хабаровском крае выделят 25 миллионов рублей на модельные библиотеки - РИА Новости, 05.10.2023

В Хабаровском крае выделят 25 миллионов рублей на модельные библиотеки

На создание в Хабаровском крае модельных библиотек в следующем году будет выделено 25 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:29

2023-10-05T12:29

2023-10-05T12:29

хабаровский край

хабаровский край

хабаровск

михаил дегтярев

комсомольск-на-амуре

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ХАБАРОВСК, 5 окт - РИА Новости. На создание в Хабаровском крае модельных библиотек в следующем году будет выделено 25 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в Telegram-канале. Всего за пять лет на открытие модельных библиотек в Хабаровском крае выделено более 100 миллионов рублей по нацпроекту "Культура", отметил глава региона. Современные пространства появились в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в Бикинском, Амурском, Верхнебуреинском районах. "Мы продолжим работу в этом направлении. Мной принято решение выделить 25 миллионов рублей из краевого бюджета на создание модельных библиотек в других районах в 2024 году", - написал Дегтярев. В четверг глава региона оценил оснащение и материальную базу второй модельной библиотеки, которая заработала в Хабаровске на базе Центральной детской библиотеки имени Аркадия Гайдара. На ее модернизацию было направлено 10 миллионов рублей федеральных средств и 8,3 миллиона - из муниципальной казны, уточнил Дегтярев. "В отремонтированном здании расположены зоны чтения и общения, конференц-зал, игровая, предусмотрены места для самообразования. Расширился и книжный фонд: закуплено почти 2600 экземпляров изданий", - поделился впечатлением от увиденного губернатор. Открытие модельных библиотек нового поколения позволяет значительно повышать качество услуг, предоставляемых местным жителям, и расширять возможности организации их досуга.

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Ольга Фомченкова

хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, комсомольск-на-амуре