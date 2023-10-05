https://ria.ru/20231005/belorussiya-1900599044.html

Минск приостановил действие соглашения с Киевом о защите прав переселенцев

Минск приостановил действие соглашения с Киевом о защите прав переселенцев - РИА Новости, 05.10.2023

Минск приостановил действие соглашения с Киевом о защите прав переселенцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия соглашения с Украиной о защите прав переселенцев. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T09:55

2023-10-05T09:55

2023-10-05T09:55

в мире

украина

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 5 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия соглашения с Украиной о защите прав переселенцев. "Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей, подписанного в г. Минске 19 марта 2003 года", - говорится в тексте закона, опубликованного в четверг на национальном правовом портале. Ранее законопроект был одобрен обеими палатами белорусского парламента.

https://ria.ru/20230825/migratsiya-1892258852.html

украина

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко