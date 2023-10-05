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Минск приостановил действие соглашения с Киевом о защите прав переселенцев - РИА Новости, 05.10.2023
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09:55 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/belorussiya-1900599044.html
Минск приостановил действие соглашения с Киевом о защите прав переселенцев
Минск приостановил действие соглашения с Киевом о защите прав переселенцев - РИА Новости, 05.10.2023
Минск приостановил действие соглашения с Киевом о защите прав переселенцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия соглашения с Украиной о защите прав переселенцев. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T09:55
2023-10-05T09:55
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 5 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия соглашения с Украиной о защите прав переселенцев. "Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей, подписанного в г. Минске 19 марта 2003 года", - говорится в тексте закона, опубликованного в четверг на национальном правовом портале. Ранее законопроект был одобрен обеими палатами белорусского парламента.
https://ria.ru/20230825/migratsiya-1892258852.html
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
Минск приостановил действие соглашения с Киевом о защите прав переселенцев

Лукашенко подписал закон о прекращении соглашения с Украиной о переселенцах

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Столица Белоруссии Минск - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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МИНСК, 5 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия соглашения с Украиной о защите прав переселенцев.
"Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей, подписанного в г. Минске 19 марта 2003 года", - говорится в тексте закона, опубликованного в четверг на национальном правовом портале.
Ранее законопроект был одобрен обеими палатами белорусского парламента.
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В миреУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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