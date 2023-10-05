https://ria.ru/20231005/balet-1899947554.html
Образование с акцентом: иностранцы продолжают ехать учиться в Россию
Образование с акцентом: иностранцы продолжают ехать учиться в Россию - РИА Новости, 05.10.2023
Образование с акцентом: иностранцы продолжают ехать учиться в Россию
Русский балет — бренд, который служит ориентиром не только ценителям искусства, но и танцорам, желающим достичь вершины мастерства. В Москву и Санкт-Петербург... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T08:00
2023-10-05T08:00
2023-10-05T11:15
культура
россия
сша
япония
мариинский театр
михайловский театр
московская государственная академия хореографии
николай цискаридзе
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Русский балет — бренд, который служит ориентиром не только ценителям искусства, но и танцорам, желающим достичь вершины мастерства. В Москву и Санкт-Петербург едут учиться со всего мира даже сейчас, несмотря на попытки запретить все российское. Об иностранцах в ведущих школах страны — в материале РИА Новости.Не только дружественные: студенты из США и ЯпонииВ Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге, отмечающей 285-летие, не видят "никаких драматических изменений": заявок на поступление от иностранцев было традиционно много."Далеко не всех мы можем принять. В академии очень строгий отбор на этапе медицинской комиссии. Будущие танцовщики должны быть абсолютно здоровыми. Учебные нагрузки колоссальные", — рассказал исполняющий обязанности ректора народный артист России Николай Цискаридзе.На первый курс академии зачислили молодых танцовщиков из 11 стран: Великобритании, Израиля, Испании, Италии, Китая, Португалии, США, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии. Самый большой интерес к русскому классическому балету — в Азии. Больше всего студентов из Страны восходящего солнца и Поднебесной, уточнил Цискаридзе.Падение спроса не увидели и в Московской государственной академии хореографии: на программу среднего профессионального образования "Искусство балета" поступили пять иностранных танцоров, на дополнительное общеобразовательное "Хореографическое искусство" — 12. На программы высшего образования — семь, сообщили в ректорате. Учиться в Москву приезжают из Германии, Италии, Китая, США, Японии и других стран."Мы надеемся, что количество иностранных студентов, поступающих в МГАХ на различные образовательные программы, возрастет", — отметили в ректорате.Вторая родина: иностранцы остаются в РоссииХореографические академии внимательно следят за судьбой воспитанников."Часть иностранных выпускников остается в России и строит карьеру в отечественных театрах, часть уезжает домой, где продолжает традиции русской балетной школы на сценах по всему миру", — рассказали в МГАХ.Подавляющее большинство иностранцев, окончивших Академию Вагановой, предпочитает служить в российских театрах."В последние годы, как и раньше, иностранные студенты, прежде чем уехать на родину, проходят просмотры во все возможные российские театры. И только если оказываются невостребованными, возвращаются домой", — подчеркнул Цискаридзе.Репертуар в театрах обширный, ролей много. При условии, что есть талант и трудолюбие, здесь быстро добиваются успеха, заметил педагог. Лучше в России и финансовое положение артистов балета."Надо понимать, что сложившаяся в нашей стране система репертуарных театров уникальна, — пояснил Цискаридзе. — Нигде в мире у молодых танцовщиков не может быть такой практики. С первых дней в театре они начинают регулярно выходить на сцену, постоянно репетировать, совершенствоваться. Карьерные лифты работают безотказно".Новые российские звезды: иностранцы на сценеВоспитанники Академии Вагановой сейчас блистают на ведущих российских сценах."Блестящий выпускник этого года Тайга Кодама-Помфрет из Великобритании без колебания решил остаться в России, его приняли в балетную труппу Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко", — привел пример Цискаридзе.Не первый год американцы Аарон Осава-Горовиц и Киан Джеймс Мангис, француженка Леа Томассон и итальянец Марко Маисто танцуют в Мариинском театре, итальянец Давиде Лориккио — в Михайловском театре. Бельгиец Максим Гемри с 2017-го — артист балетной труппы МАМТ. Там же выступает японка Аои Танака.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, япония, мариинский театр, михайловский театр, московская государственная академия хореографии, николай цискаридзе, балет, театр
Культура, Россия, США, Япония, Мариинский театр, Михайловский театр, Московская государственная академия хореографии, Николай Цискаридзе, Балет, Театр
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Русский балет — бренд, который служит ориентиром не только ценителям искусства, но и танцорам, желающим достичь вершины мастерства. В Москву и Санкт-Петербург едут учиться со всего мира даже сейчас, несмотря на попытки запретить все российское. Об иностранцах в ведущих школах страны — в материале РИА Новости.
Не только дружественные: студенты из США и Японии
В Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге, отмечающей 285-летие, не видят "никаких драматических изменений": заявок на поступление от иностранцев было традиционно много.
«
"Далеко не всех мы можем принять. В академии очень строгий отбор на этапе медицинской комиссии. Будущие танцовщики должны быть абсолютно здоровыми. Учебные нагрузки колоссальные", — рассказал исполняющий обязанности ректора народный артист России Николай Цискаридзе.
На первый курс академии зачислили молодых танцовщиков из 11 стран: Великобритании, Израиля, Испании, Италии, Китая, Португалии, США, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии. Самый большой интерес к русскому классическому балету — в Азии. Больше всего студентов из Страны восходящего солнца и Поднебесной, уточнил Цискаридзе.
Падение спроса не увидели и в Московской государственной академии хореографии: на программу среднего профессионального образования "Искусство балета" поступили пять иностранных танцоров, на дополнительное общеобразовательное "Хореографическое искусство" — 12. На программы высшего образования — семь, сообщили в ректорате.
Учиться в Москву приезжают из Германии, Италии, Китая, США, Японии и других стран.
«
"Мы надеемся, что количество иностранных студентов, поступающих в МГАХ на различные образовательные программы, возрастет", — отметили в ректорате.
Вторая родина: иностранцы остаются в России
Хореографические академии внимательно следят за судьбой воспитанников.
«
"Часть иностранных выпускников остается в России и строит карьеру в отечественных театрах, часть уезжает домой, где продолжает традиции русской балетной школы на сценах по всему миру", — рассказали в МГАХ.
Подавляющее большинство иностранцев, окончивших Академию Вагановой, предпочитает служить в российских театрах.
«
"В последние годы, как и раньше, иностранные студенты, прежде чем уехать на родину, проходят просмотры во все возможные российские театры. И только если оказываются невостребованными, возвращаются домой", — подчеркнул Цискаридзе.
Репертуар в театрах обширный, ролей много. При условии, что есть талант и трудолюбие, здесь быстро добиваются успеха, заметил педагог. Лучше в России и финансовое положение артистов балета.
«
"Надо понимать, что сложившаяся в нашей стране система репертуарных театров уникальна, — пояснил Цискаридзе. — Нигде в мире у молодых танцовщиков не может быть такой практики. С первых дней в театре они начинают регулярно выходить на сцену, постоянно репетировать, совершенствоваться. Карьерные лифты работают безотказно".
Новые российские звезды: иностранцы на сцене
Воспитанники Академии Вагановой сейчас блистают на ведущих российских сценах.
«
"Блестящий выпускник этого года Тайга Кодама-Помфрет из Великобритании без колебания решил остаться в России, его приняли в балетную труппу Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко", — привел пример Цискаридзе.
Не первый год американцы Аарон Осава-Горовиц и Киан Джеймс Мангис, француженка Леа Томассон и итальянец Марко Маисто танцуют в Мариинском театре, итальянец Давиде Лориккио — в Михайловском театре. Бельгиец Максим Гемри с 2017-го — артист балетной труппы МАМТ. Там же выступает японка Аои Танака.
Чтобы и следа не осталось: как Запад вычеркивает все русское в искусстве