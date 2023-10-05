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Образование с акцентом: иностранцы продолжают ехать учиться в Россию - РИА Новости, 05.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 05.10.2023 (обновлено: 11:15 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/balet-1899947554.html
Образование с акцентом: иностранцы продолжают ехать учиться в Россию
Образование с акцентом: иностранцы продолжают ехать учиться в Россию - РИА Новости, 05.10.2023
Образование с акцентом: иностранцы продолжают ехать учиться в Россию
Русский балет — бренд, который служит ориентиром не только ценителям искусства, но и танцорам, желающим достичь вершины мастерства. В Москву и Санкт-Петербург... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T08:00
2023-10-05T11:15
культура
россия
сша
япония
мариинский театр
михайловский театр
московская государственная академия хореографии
николай цискаридзе
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Русский балет — бренд, который служит ориентиром не только ценителям искусства, но и танцорам, желающим достичь вершины мастерства. В Москву и Санкт-Петербург едут учиться со всего мира даже сейчас, несмотря на попытки запретить все российское. Об иностранцах в ведущих школах страны — в материале РИА Новости.Не только дружественные: студенты из США и ЯпонииВ Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге, отмечающей 285-летие, не видят "никаких драматических изменений": заявок на поступление от иностранцев было традиционно много.&quot;Далеко не всех мы можем принять. В академии очень строгий отбор на этапе медицинской комиссии. Будущие танцовщики должны быть абсолютно здоровыми. Учебные нагрузки колоссальные&quot;, — рассказал исполняющий обязанности ректора народный артист России Николай Цискаридзе.На первый курс академии зачислили молодых танцовщиков из 11 стран: Великобритании, Израиля, Испании, Италии, Китая, Португалии, США, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии. Самый большой интерес к русскому классическому балету — в Азии. Больше всего студентов из Страны восходящего солнца и Поднебесной, уточнил Цискаридзе.Падение спроса не увидели и в Московской государственной академии хореографии: на программу среднего профессионального образования "Искусство балета" поступили пять иностранных танцоров, на дополнительное общеобразовательное "Хореографическое искусство" — 12. На программы высшего образования — семь, сообщили в ректорате. Учиться в Москву приезжают из Германии, Италии, Китая, США, Японии и других стран.&quot;Мы надеемся, что количество иностранных студентов, поступающих в МГАХ на различные образовательные программы, возрастет&quot;, — отметили в ректорате.Вторая родина: иностранцы остаются в РоссииХореографические академии внимательно следят за судьбой воспитанников.&quot;Часть иностранных выпускников остается в России и строит карьеру в отечественных театрах, часть уезжает домой, где продолжает традиции русской балетной школы на сценах по всему миру&quot;, — рассказали в МГАХ.Подавляющее большинство иностранцев, окончивших Академию Вагановой, предпочитает служить в российских театрах."В последние годы, как и раньше, иностранные студенты, прежде чем уехать на родину, проходят просмотры во все возможные российские театры. И только если оказываются невостребованными, возвращаются домой", — подчеркнул Цискаридзе.Репертуар в театрах обширный, ролей много. При условии, что есть талант и трудолюбие, здесь быстро добиваются успеха, заметил педагог. Лучше в России и финансовое положение артистов балета.&quot;Надо понимать, что сложившаяся в нашей стране система репертуарных театров уникальна, — пояснил Цискаридзе. — Нигде в мире у молодых танцовщиков не может быть такой практики. С первых дней в театре они начинают регулярно выходить на сцену, постоянно репетировать, совершенствоваться. Карьерные лифты работают безотказно&quot;.Новые российские звезды: иностранцы на сценеВоспитанники Академии Вагановой сейчас блистают на ведущих российских сценах.&quot;Блестящий выпускник этого года Тайга Кодама-Помфрет из Великобритании без колебания решил остаться в России, его приняли в балетную труппу Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко&quot;, — привел пример Цискаридзе.Не первый год американцы Аарон Осава-Горовиц и Киан Джеймс Мангис, француженка Леа Томассон и итальянец Марко Маисто танцуют в Мариинском театре, итальянец Давиде Лориккио — в Михайловском театре. Бельгиец Максим Гемри с 2017-го — артист балетной труппы МАМТ. Там же выступает японка Аои Танака.
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Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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россия, сша, япония, мариинский театр, михайловский театр, московская государственная академия хореографии, николай цискаридзе, балет, театр
Культура, Россия, США, Япония, Мариинский театр, Михайловский театр, Московская государственная академия хореографии, Николай Цискаридзе, Балет, Театр
Образование с акцентом: иностранцы продолжают ехать учиться в Россию

Иностранцы продолжают ехать учиться в Россию по творческим направлениям

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАртисты Новосибирского театра балета во время репетиции спектакля "Лебединое озеро" в Большом театре в Москве
Артисты Новосибирского театра балета во время репетиции спектакля Лебединое озеро в Большом театре в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Анастасия Силкина
корреспондент
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Русский балет — бренд, который служит ориентиром не только ценителям искусства, но и танцорам, желающим достичь вершины мастерства. В Москву и Санкт-Петербург едут учиться со всего мира даже сейчас, несмотря на попытки запретить все российское. Об иностранцах в ведущих школах страны — в материале РИА Новости.

Не только дружественные: студенты из США и Японии

В Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге, отмечающей 285-летие, не видят "никаких драматических изменений": заявок на поступление от иностранцев было традиционно много.
© РИА Новости / Сергей Ермохин | Перейти в медиабанкЭкзамены в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
Экзамены в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Экзамены в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
«

"Далеко не всех мы можем принять. В академии очень строгий отбор на этапе медицинской комиссии. Будущие танцовщики должны быть абсолютно здоровыми. Учебные нагрузки колоссальные", — рассказал исполняющий обязанности ректора народный артист России Николай Цискаридзе.

На первый курс академии зачислили молодых танцовщиков из 11 стран: Великобритании, Израиля, Испании, Италии, Китая, Португалии, США, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии. Самый большой интерес к русскому классическому балету — в Азии. Больше всего студентов из Страны восходящего солнца и Поднебесной, уточнил Цискаридзе.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРектор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Падение спроса не увидели и в Московской государственной академии хореографии: на программу среднего профессионального образования "Искусство балета" поступили пять иностранных танцоров, на дополнительное общеобразовательное "Хореографическое искусство" — 12. На программы высшего образования — семь, сообщили в ректорате.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАртистка МАМТ имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко Мария Тереза Бэк и выпускник Московской государственной академии хореографии Джакомо Кастеллана
Артистка МАМТ им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко Мария Тереза Бэк и выпускник Московской государственной академии хореографии Джакомо Кастеллана - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Артистка МАМТ имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко Мария Тереза Бэк и выпускник Московской государственной академии хореографии Джакомо Кастеллана
Учиться в Москву приезжают из Германии, Италии, Китая, США, Японии и других стран.
«

"Мы надеемся, что количество иностранных студентов, поступающих в МГАХ на различные образовательные программы, возрастет", — отметили в ректорате.

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoХарпер Ортлиб с ученицами Московской государственной академии хореографии после выступления
Харпер Ортлиб с ученицами Московской государственной академии хореографии после выступления - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Харпер Ортлиб с ученицами Московской государственной академии хореографии после выступления

Вторая родина: иностранцы остаются в России

Хореографические академии внимательно следят за судьбой воспитанников.
«

"Часть иностранных выпускников остается в России и строит карьеру в отечественных театрах, часть уезжает домой, где продолжает традиции русской балетной школы на сценах по всему миру", — рассказали в МГАХ.

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоспитанница Академии танца Бориса Эйфмана перед открытым уроком в репетиционном зале
Воспитанница Академии танца Бориса Эйфмана перед открытым уроком в репетиционном зале - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Воспитанница Академии танца Бориса Эйфмана перед открытым уроком в репетиционном зале
Подавляющее большинство иностранцев, окончивших Академию Вагановой, предпочитает служить в российских театрах.
«
"В последние годы, как и раньше, иностранные студенты, прежде чем уехать на родину, проходят просмотры во все возможные российские театры. И только если оказываются невостребованными, возвращаются домой", — подчеркнул Цискаридзе.
© РИА Новости / Александр ГальперинНиколай Цискаридзе и ученики Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
Николай Цискаридзе и ученики Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Николай Цискаридзе и ученики Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
Репертуар в театрах обширный, ролей много. При условии, что есть талант и трудолюбие, здесь быстро добиваются успеха, заметил педагог. Лучше в России и финансовое положение артистов балета.
«

"Надо понимать, что сложившаяся в нашей стране система репертуарных театров уникальна, — пояснил Цискаридзе. — Нигде в мире у молодых танцовщиков не может быть такой практики. С первых дней в театре они начинают регулярно выходить на сцену, постоянно репетировать, совершенствоваться. Карьерные лифты работают безотказно".

© РИА Новости / Игорь РуссакВыпуск Академии русского балета под руководством Н. Цискаридзе
Выпуск Академии Русского балета под руководством Н.Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
Выпуск Академии русского балета под руководством Н. Цискаридзе

Новые российские звезды: иностранцы на сцене

Воспитанники Академии Вагановой сейчас блистают на ведущих российских сценах.
«

"Блестящий выпускник этого года Тайга Кодама-Помфрет из Великобритании без колебания решил остаться в России, его приняли в балетную труппу Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко", — привел пример Цискаридзе.

© Фото : театр им. Станиславского и Немировича-ДанченкоСцена из балета "Щелкунчик" в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко
Сцена из балета Щелкунчик в музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : театр им. Станиславского и Немировича-Данченко
Сцена из балета "Щелкунчик" в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко
Не первый год американцы Аарон Осава-Горовиц и Киан Джеймс Мангис, француженка Леа Томассон и итальянец Марко Маисто танцуют в Мариинском театре, итальянец Давиде Лориккио — в Михайловском театре. Бельгиец Максим Гемри с 2017-го — артист балетной труппы МАМТ. Там же выступает японка Аои Танака.
Ночной вид Эрмитажа в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Чтобы и следа не осталось: как Запад вычеркивает все русское в искусстве
4 сентября, 08:00
 
КультураРоссияСШАЯпонияМариинский театрМихайловский театрМосковская государственная академия хореографииНиколай ЦискаридзеБалетТеатр
 
 
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