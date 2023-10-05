https://ria.ru/20231005/balet-1899947554.html

Образование с акцентом: иностранцы продолжают ехать учиться в Россию

Образование с акцентом: иностранцы продолжают ехать учиться в Россию - РИА Новости, 05.10.2023

Образование с акцентом: иностранцы продолжают ехать учиться в Россию

Русский балет — бренд, который служит ориентиром не только ценителям искусства, но и танцорам, желающим достичь вершины мастерства. В Москву и Санкт-Петербург... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T08:00

2023-10-05T08:00

2023-10-05T11:15

культура

россия

сша

япония

мариинский театр

михайловский театр

московская государственная академия хореографии

николай цискаридзе

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Русский балет — бренд, который служит ориентиром не только ценителям искусства, но и танцорам, желающим достичь вершины мастерства. В Москву и Санкт-Петербург едут учиться со всего мира даже сейчас, несмотря на попытки запретить все российское. Об иностранцах в ведущих школах страны — в материале РИА Новости.Не только дружественные: студенты из США и ЯпонииВ Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге, отмечающей 285-летие, не видят "никаких драматических изменений": заявок на поступление от иностранцев было традиционно много."Далеко не всех мы можем принять. В академии очень строгий отбор на этапе медицинской комиссии. Будущие танцовщики должны быть абсолютно здоровыми. Учебные нагрузки колоссальные", — рассказал исполняющий обязанности ректора народный артист России Николай Цискаридзе.На первый курс академии зачислили молодых танцовщиков из 11 стран: Великобритании, Израиля, Испании, Италии, Китая, Португалии, США, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии. Самый большой интерес к русскому классическому балету — в Азии. Больше всего студентов из Страны восходящего солнца и Поднебесной, уточнил Цискаридзе.Падение спроса не увидели и в Московской государственной академии хореографии: на программу среднего профессионального образования "Искусство балета" поступили пять иностранных танцоров, на дополнительное общеобразовательное "Хореографическое искусство" — 12. На программы высшего образования — семь, сообщили в ректорате. Учиться в Москву приезжают из Германии, Италии, Китая, США, Японии и других стран."Мы надеемся, что количество иностранных студентов, поступающих в МГАХ на различные образовательные программы, возрастет", — отметили в ректорате.Вторая родина: иностранцы остаются в РоссииХореографические академии внимательно следят за судьбой воспитанников."Часть иностранных выпускников остается в России и строит карьеру в отечественных театрах, часть уезжает домой, где продолжает традиции русской балетной школы на сценах по всему миру", — рассказали в МГАХ.Подавляющее большинство иностранцев, окончивших Академию Вагановой, предпочитает служить в российских театрах."В последние годы, как и раньше, иностранные студенты, прежде чем уехать на родину, проходят просмотры во все возможные российские театры. И только если оказываются невостребованными, возвращаются домой", — подчеркнул Цискаридзе.Репертуар в театрах обширный, ролей много. При условии, что есть талант и трудолюбие, здесь быстро добиваются успеха, заметил педагог. Лучше в России и финансовое положение артистов балета."Надо понимать, что сложившаяся в нашей стране система репертуарных театров уникальна, — пояснил Цискаридзе. — Нигде в мире у молодых танцовщиков не может быть такой практики. С первых дней в театре они начинают регулярно выходить на сцену, постоянно репетировать, совершенствоваться. Карьерные лифты работают безотказно".Новые российские звезды: иностранцы на сценеВоспитанники Академии Вагановой сейчас блистают на ведущих российских сценах."Блестящий выпускник этого года Тайга Кодама-Помфрет из Великобритании без колебания решил остаться в России, его приняли в балетную труппу Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко", — привел пример Цискаридзе.Не первый год американцы Аарон Осава-Горовиц и Киан Джеймс Мангис, француженка Леа Томассон и итальянец Марко Маисто танцуют в Мариинском театре, итальянец Давиде Лориккио — в Михайловском театре. Бельгиец Максим Гемри с 2017-го — артист балетной труппы МАМТ. Там же выступает японка Аои Танака.

https://ria.ru/20230904/muzei-1892861615.html

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2023

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

россия, сша, япония, мариинский театр, михайловский театр, московская государственная академия хореографии, николай цискаридзе, балет, театр