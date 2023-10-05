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ЕС удвоит гуманитарную помощь Армении - РИА Новости, 05.10.2023
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13:26 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/armeniya-1900669225.html
ЕС удвоит гуманитарную помощь Армении
ЕС удвоит гуманитарную помощь Армении - РИА Новости, 05.10.2023
ЕС удвоит гуманитарную помощь Армении
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС удвоит гуманитарную помощь Армении с 5,2 миллиона евро до 10,4 миллиона. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:26
2023-10-05T13:26
в мире
армения
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
никол пашинян
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС удвоит гуманитарную помощь Армении с 5,2 миллиона евро до 10,4 миллиона. Об этом она планирует объявить премьеру Армении Николу Пашиняну на встрече в Гранаде. "Мы уже выделили 5,2 млн евро, сегодня на встрече с премьер-министром Армении я объявлю об удвоении этой помощи до 10,4 млн евро", - сообщила Фон дер Ляйен. Она добавила, что еще 15 млн евро будут перечислены из прямой бюджетной поддержки в рамках ежегодной финансовой программы для этой страны со стороны ЕС. "Мы также обсудим, что еще мы можем сделать для Армении в этой сложной ситуации", - заключила она.
https://ria.ru/20231004/armeniya-1900412879.html
https://ria.ru/20231004/ekspert-1900488590.html
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в мире, армения, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, никол пашинян
В мире, Армения, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Никол Пашинян
ЕС удвоит гуманитарную помощь Армении

Фон дер Ляйен: ЕС увеличит гумпомощь Армении до 10,4 миллиона евро

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС удвоит гуманитарную помощь Армении с 5,2 миллиона евро до 10,4 миллиона.
Об этом она планирует объявить премьеру Армении Николу Пашиняну на встрече в Гранаде.
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"Мы уже выделили 5,2 млн евро, сегодня на встрече с премьер-министром Армении я объявлю об удвоении этой помощи до 10,4 млн евро", - сообщила Фон дер Ляйен.
Она добавила, что еще 15 млн евро будут перечислены из прямой бюджетной поддержки в рамках ежегодной финансовой программы для этой страны со стороны ЕС. "Мы также обсудим, что еще мы можем сделать для Армении в этой сложной ситуации", - заключила она.
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В миреАрменияЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенНикол Пашинян
 
 
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