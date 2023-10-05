https://ria.ru/20231005/armeniya-1900669225.html

ЕС удвоит гуманитарную помощь Армении

ЕС удвоит гуманитарную помощь Армении - РИА Новости, 05.10.2023

ЕС удвоит гуманитарную помощь Армении

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС удвоит гуманитарную помощь Армении с 5,2 миллиона евро до 10,4 миллиона. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T13:26

2023-10-05T13:26

2023-10-05T13:26

в мире

армения

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

никол пашинян

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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС удвоит гуманитарную помощь Армении с 5,2 миллиона евро до 10,4 миллиона. Об этом она планирует объявить премьеру Армении Николу Пашиняну на встрече в Гранаде. "Мы уже выделили 5,2 млн евро, сегодня на встрече с премьер-министром Армении я объявлю об удвоении этой помощи до 10,4 млн евро", - сообщила Фон дер Ляйен. Она добавила, что еще 15 млн евро будут перечислены из прямой бюджетной поддержки в рамках ежегодной финансовой программы для этой страны со стороны ЕС. "Мы также обсудим, что еще мы можем сделать для Армении в этой сложной ситуации", - заключила она.

https://ria.ru/20231004/armeniya-1900412879.html

https://ria.ru/20231004/ekspert-1900488590.html

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Ольга Фомченкова

в мире, армения, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, никол пашинян