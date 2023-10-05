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Малков: рязанский АПК демонстрирует большие успехи
Малков: рязанский АПК демонстрирует большие успехи - РИА Новости, 05.10.2023
Малков: рязанский АПК демонстрирует большие успехи
Агропромышленный комплекс в Рязанской области демонстрирует большие успехи, особое внимание уделяется инновациям, сообщил губернатор Павел Малков, комментируя... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:10
2023-10-05T19:10
2023-10-05T19:10
рязанская область
экономика
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Агропромышленный комплекс в Рязанской области демонстрирует большие успехи, особое внимание уделяется инновациям, сообщил губернатор Павел Малков, комментируя участие региона в XXV Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2023". По данным пресс-службы правительства области, Павел Малков в четверг принял участие в мероприятиях выставки. Более 30 пищевых и перерабатывающих предприятий региона представили здесь различные виды продукции. Члены областной делегации приняли участие в пленарном заседании форума, ряде дискуссий, где шла речь о развитии отечественного АПК в новых условиях, обеспечении продовольственной безопасности, сельхозмашиностроении, аграрной науке, внедрении передовых технологий в отрасль, поддержке сельхозтоваропроизводителей. "Нам есть, что показать, предприятия Рязанской области очень широко представлены в самых разных павильонах выставки. "Золотая осень" дает возможность не только показать нашу продукцию, наладить дополнительные деловые контакты, обсудить актуальные вопросы. Это площадка для обмена опытом, лучшими практиками, перспективными идеями, новыми технологиями. Сельское хозяйство, АПК в целом – это сегодня сфера серьезных инноваций. Поэтому на выставке большое внимание уделяем изучению всего нового, что представлено, и что можно успешно реализовать на территории Рязанской области", - цитирует губернатора его пресс-служба. Глава региона отметил, что "АПК региона демонстрирует большие успехи, прошлый год был рекордным по многим направлениям". В этом году, несмотря на все сложности и погодные условия, из-за которых погибла большая часть озимых, собран достойный урожай – 2,8 миллиона тонн зерна. Продолжается уверенный рост по всем направлениям, реализуется большое количество инвестиционных проектов, подчеркивается в сообщении.
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экономика, рязанская область, павел малков
Рязанская область, Экономика, Рязанская область, Павел Малков
Малков: рязанский АПК демонстрирует большие успехи
Малков: рязанский АПК демонстрирует большие успехи
РЯЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Агропромышленный комплекс в Рязанской области демонстрирует большие успехи, особое внимание уделяется инновациям, сообщил губернатор Павел Малков, комментируя участие региона в XXV Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2023".
По данным пресс-службы правительства области, Павел Малков в четверг принял участие в мероприятиях выставки. Более 30 пищевых и перерабатывающих предприятий региона представили здесь различные виды продукции. Члены областной делегации приняли участие в пленарном заседании форума, ряде дискуссий, где шла речь о развитии отечественного АПК в новых условиях, обеспечении продовольственной безопасности, сельхозмашиностроении, аграрной науке, внедрении передовых технологий в отрасль, поддержке сельхозтоваропроизводителей.
"Нам есть, что показать, предприятия Рязанской области очень широко представлены в самых разных павильонах выставки. "Золотая осень" дает возможность не только показать нашу продукцию, наладить дополнительные деловые контакты, обсудить актуальные вопросы. Это площадка для обмена опытом, лучшими практиками, перспективными идеями, новыми технологиями. Сельское хозяйство, АПК в целом – это сегодня сфера серьезных инноваций. Поэтому на выставке большое внимание уделяем изучению всего нового, что представлено, и что можно успешно реализовать на территории Рязанской области", - цитирует губернатора его пресс-служба.
Глава региона отметил, что "АПК региона демонстрирует большие успехи, прошлый год был рекордным по многим направлениям". В этом году, несмотря на все сложности и погодные условия, из-за которых погибла большая часть озимых, собран достойный урожай – 2,8 миллиона тонн зерна. Продолжается уверенный рост по всем направлениям, реализуется большое количество инвестиционных проектов, подчеркивается в сообщении.
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