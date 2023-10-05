https://ria.ru/20231005/antalya-1900588800.html
Отельеры Антальи ждут рекорда по числу принятых туристов
Отельеры Антальи ждут рекорда по числу принятых туристов - РИА Новости, 05.10.2023
Отельеры Антальи ждут рекорда по числу принятых туристов
Отельеры Антальи ожидают от 2024 года нового рекорда по числу принятых иностранных туристов, заявил РИА Новости председатель Ассоциации отельеров и менеджеров... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:57
2023-10-05T11:57
2023-10-05T11:57
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СТАМБУЛ, 5 окт — РИА Новости. Отельеры Антальи ожидают от 2024 года нового рекорда по числу принятых иностранных туристов, заявил РИА Новости председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу."Мы рассчитываем в 2024 году побить рекорд 2019 года по числу туристов, по крайней мере в Анталье", — заявил эксперт на полях выставки İstanbul Turizm Fuarı. По его словам, нынешний сезон проходит не идеально, но провальным его назвать нельзя."Цены в отелях в этом году выросли лишь на 15 процентов, однако значительный рост зафиксирован в стоимости авиабилетов, и произошла девальвация рубля. Сошлись три фактора, и возникло ощущение, что цены выросли неимоверно", — считает Кавалоглу.Также увеличились расходы на содержание гостиниц и зарплаты персоналу, отметил он. Однако, по его мнению, курорты Египта не могут конкурировать с турецкими с точки зрения климата и качества обслуживания.По данным Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), гостиницы в Стамбуле с января по август были заполнены в среднем на 63 процента, в Анталье – на 56 процентов. Это на десять процентов ниже, чем год назад. Средняя цена гостиничного номера в Стамбуле в августе превысила 158 евро по сравнению со 105 евро в 2019 году, а в Анталье цены выросли вдвое – комната стоит 191 евро по сравнению с 96 евро в 2019-м.
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новости - туризм, туризм, туристы, турция, анталья (провинция), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Анталья (провинция), куда можно лететь, Отдых на море
Отельеры Антальи ждут рекорда по числу принятых туристов
Глава ассоциации: отельеры Антальи ожидают рекордного числа туристов в 2024 году
СТАМБУЛ, 5 окт — РИА Новости. Отельеры Антальи ожидают от 2024 года нового рекорда по числу принятых иностранных туристов, заявил РИА Новости председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу.
"Мы рассчитываем в 2024 году побить рекорд 2019 года по числу туристов, по крайней мере в Анталье", — заявил эксперт на полях выставки İstanbul Turizm Fuarı. По его словам, нынешний сезон проходит не идеально, но провальным его назвать нельзя.
"Цены в отелях в этом году выросли лишь на 15 процентов, однако значительный рост зафиксирован в стоимости авиабилетов, и произошла девальвация рубля. Сошлись три фактора, и возникло ощущение, что цены выросли неимоверно", — считает Кавалоглу.
Также увеличились расходы на содержание гостиниц и зарплаты персоналу, отметил он. Однако, по его мнению, курорты Египта
не могут конкурировать с турецкими с точки зрения климата и качества обслуживания.
По данным Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), гостиницы в Стамбуле
с января по август были заполнены в среднем на 63 процента, в Анталье – на 56 процентов. Это на десять процентов ниже, чем год назад. Средняя цена гостиничного номера в Стамбуле в августе превысила 158 евро по сравнению со 105 евро в 2019 году, а в Анталье цены выросли вдвое – комната стоит 191 евро по сравнению с 96 евро в 2019-м.
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