https://ria.ru/20231005/aktivisty-1900577543.html
Антивоенная активистка заявила, что поддержка отмены поставок Киеву растет
Антивоенная активистка заявила, что поддержка отмены поставок Киеву растет - РИА Новости, 05.10.2023
Антивоенная активистка заявила, что поддержка отмены поставок Киеву растет
Одна из основательниц антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила РИА Новости, что все больше американцев не довольны помощью Украине взамен... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T03:10
2023-10-05T03:10
2023-10-05T04:12
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Одна из основательниц антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила РИА Новости, что все больше американцев не довольны помощью Украине взамен собственных нужд, голоса протестующих начинают слышать. По ее словам, к движению, призывающему в том числе к прекращению поставок оружия на Украину, присоединяются все больше членов религиозных общин и защитников окружающей среды. "У нас есть мэры крупных городов в США, которые говорят, что не могут прокормить людей или предоставить им жилье - все деньги тратятся на чьи-то боевые действия. Так что я думаю, что наши голоса начинают быть услышанными", - сказала она. Активистка отметила, что, несмотря на успехи, движение сталкивается с большими трудностями из-за мощного военно-промышленного комплекса в стране, выигрывающего от продолжения конфликта. "У этих людей (представителей американского ВПК - ред.) есть лоббисты... так что это тяжелая битва", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20231005/ssha-1900572226.html
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в мире, украина, сша, киев
В мире, Украина, США, Киев
Антивоенная активистка заявила, что поддержка отмены поставок Киеву растет
Активистка Бенджамин: движение против поставок Киеву растет, наши голоса слышат
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Одна из основательниц антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила РИА Новости, что все больше американцев не довольны помощью Украине взамен собственных нужд, голоса протестующих начинают слышать.
По ее словам, к движению, призывающему в том числе к прекращению поставок оружия на Украину, присоединяются все больше членов религиозных общин и защитников окружающей среды.
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"У нас есть мэры крупных городов в США
, которые говорят, что не могут прокормить людей или предоставить им жилье - все деньги тратятся на чьи-то боевые действия. Так что я думаю, что наши голоса начинают быть услышанными", - сказала она.
Активистка отметила, что, несмотря на успехи, движение сталкивается с большими трудностями из-за мощного военно-промышленного комплекса в стране, выигрывающего от продолжения конфликта. "У этих людей (представителей американского ВПК - ред.) есть лоббисты... так что это тяжелая битва", - подчеркнула она.
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