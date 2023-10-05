https://ria.ru/20231005/agrokredit-1900672470.html
ПСБ выдал первый льготный агрокредит в ЛНР
ПСБ выдал первый льготный агрокредит в ЛНР - РИА Новости, 05.10.2023
ПСБ выдал первый льготный агрокредит в ЛНР
ПСБ выдал первый льготный кредит клиенту из агропромышленного комплекса Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:39
2023-10-05T13:39
2023-10-05T13:39
луганская народная республика
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. ПСБ выдал первый льготный кредит клиенту из агропромышленного комплекса Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба банка. Финансирование на пополнение оборотных средств получил сельхозпроизводитель, который занимается растениеводством. "Мы понимаем, что для экономики новых регионов, как и для всей России, отрасль АПК, обеспечивающая продовольственную безопасность страны, имеет особое значение. Важную роль в поддержке производителей сельскохозяйственной продукции играет банковская сфера. В ПСБ представители агропромышленного комплекса новых регионов могут получить финансирование не только на пополнение оборотного капитала, но и на инвестиционные цели", - сказал управляющий луганским филиалом ПСБ Дмитрий Чайкин. Он добавил, что агропромышленное кредитование послужит дополнительным импульсом развития одной из базовых для региона отраслей хозяйства. Финансирование, полученное предприятием АПК на пополнение оборотных средств, можно направить на проведение сезонных посевных работ, уборочную кампанию, покупку горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники и оборудования, оплату электроэнергии.
https://ria.ru/20230929/ofisy-1899436032.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, новости компаний - экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк
Луганская Народная Республика, Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. ПСБ выдал первый льготный кредит клиенту из агропромышленного комплекса Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба банка.
Финансирование на пополнение оборотных средств получил сельхозпроизводитель, который занимается растениеводством.
"Мы понимаем, что для экономики новых регионов, как и для всей России
, отрасль АПК, обеспечивающая продовольственную безопасность страны, имеет особое значение. Важную роль в поддержке производителей сельскохозяйственной продукции играет банковская сфера. В ПСБ представители агропромышленного комплекса новых регионов могут получить финансирование не только на пополнение оборотного капитала, но и на инвестиционные цели", - сказал управляющий луганским филиалом ПСБ Дмитрий Чайкин.
Он добавил, что агропромышленное кредитование послужит дополнительным импульсом развития одной из базовых для региона отраслей хозяйства.
Финансирование, полученное предприятием АПК на пополнение оборотных средств, можно направить на проведение сезонных посевных работ, уборочную кампанию, покупку горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники и оборудования, оплату электроэнергии.
ПСБ до конца года расширит сеть в новых регионах до 470 офисов