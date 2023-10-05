Рейтинг@Mail.ru
ПСБ выдал первый льготный агрокредит в ЛНР - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/agrokredit-1900672470.html
ПСБ выдал первый льготный агрокредит в ЛНР
ПСБ выдал первый льготный агрокредит в ЛНР - РИА Новости, 05.10.2023
ПСБ выдал первый льготный агрокредит в ЛНР
ПСБ выдал первый льготный кредит клиенту из агропромышленного комплекса Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:39
2023-10-05T13:39
луганская народная республика
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
промсвязьбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794506440_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_a6f27eea4f0dd944c742b66abbde5ffa.jpg
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. ПСБ выдал первый льготный кредит клиенту из агропромышленного комплекса Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба банка. Финансирование на пополнение оборотных средств получил сельхозпроизводитель, который занимается растениеводством. "Мы понимаем, что для экономики новых регионов, как и для всей России, отрасль АПК, обеспечивающая продовольственную безопасность страны, имеет особое значение. Важную роль в поддержке производителей сельскохозяйственной продукции играет банковская сфера. В ПСБ представители агропромышленного комплекса новых регионов могут получить финансирование не только на пополнение оборотного капитала, но и на инвестиционные цели", - сказал управляющий луганским филиалом ПСБ Дмитрий Чайкин. Он добавил, что агропромышленное кредитование послужит дополнительным импульсом развития одной из базовых для региона отраслей хозяйства. Финансирование, полученное предприятием АПК на пополнение оборотных средств, можно направить на проведение сезонных посевных работ, уборочную кампанию, покупку горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники и оборудования, оплату электроэнергии.
https://ria.ru/20230929/ofisy-1899436032.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794506440_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_8a6a2507caab7a6c5cef9339b8f9f647.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, новости компаний - экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк
Луганская Народная Республика, Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

ПСБ выдал первый льготный агрокредит в ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЗдание Промсвязьбанка в Луганске
Здание Промсвязьбанка в Луганске - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. ПСБ выдал первый льготный кредит клиенту из агропромышленного комплекса Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба банка.
Финансирование на пополнение оборотных средств получил сельхозпроизводитель, который занимается растениеводством.
"Мы понимаем, что для экономики новых регионов, как и для всей России, отрасль АПК, обеспечивающая продовольственную безопасность страны, имеет особое значение. Важную роль в поддержке производителей сельскохозяйственной продукции играет банковская сфера. В ПСБ представители агропромышленного комплекса новых регионов могут получить финансирование не только на пополнение оборотного капитала, но и на инвестиционные цели", - сказал управляющий луганским филиалом ПСБ Дмитрий Чайкин.
Он добавил, что агропромышленное кредитование послужит дополнительным импульсом развития одной из базовых для региона отраслей хозяйства.
Финансирование, полученное предприятием АПК на пополнение оборотных средств, можно направить на проведение сезонных посевных работ, уборочную кампанию, покупку горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники и оборудования, оплату электроэнергии.
Люди у отделения ПСБ банка на улице города Энергодар - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
ПСБ до конца года расширит сеть в новых регионах до 470 офисов
29 сентября, 14:28
 
Луганская Народная РеспубликаНовости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала