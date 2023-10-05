https://ria.ru/20231005/agrokredit-1900672470.html

ПСБ выдал первый льготный агрокредит в ЛНР

ПСБ выдал первый льготный агрокредит в ЛНР - РИА Новости, 05.10.2023

ПСБ выдал первый льготный агрокредит в ЛНР

ПСБ выдал первый льготный кредит клиенту из агропромышленного комплекса Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T13:39

2023-10-05T13:39

2023-10-05T13:39

луганская народная республика

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

промсвязьбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794506440_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_a6f27eea4f0dd944c742b66abbde5ffa.jpg

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. ПСБ выдал первый льготный кредит клиенту из агропромышленного комплекса Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба банка. Финансирование на пополнение оборотных средств получил сельхозпроизводитель, который занимается растениеводством. "Мы понимаем, что для экономики новых регионов, как и для всей России, отрасль АПК, обеспечивающая продовольственную безопасность страны, имеет особое значение. Важную роль в поддержке производителей сельскохозяйственной продукции играет банковская сфера. В ПСБ представители агропромышленного комплекса новых регионов могут получить финансирование не только на пополнение оборотного капитала, но и на инвестиционные цели", - сказал управляющий луганским филиалом ПСБ Дмитрий Чайкин. Он добавил, что агропромышленное кредитование послужит дополнительным импульсом развития одной из базовых для региона отраслей хозяйства. Финансирование, полученное предприятием АПК на пополнение оборотных средств, можно направить на проведение сезонных посевных работ, уборочную кампанию, покупку горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники и оборудования, оплату электроэнергии.

https://ria.ru/20230929/ofisy-1899436032.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

луганская народная республика, новости компаний - экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк