Грузия выразила обеспокоенность из-за пункта ВМФ России в Абхазии
В Грузии обеспокоены из-за заявления о создании пункта ВМФ РФ в Абхазии
Сторожевой катер типа "Соболь" в порту Очамчира
ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. МИД Грузии обеспокоен заявлением президента Абхазии Аслана Бжании, согласно которому в Очамчирском районе планируется создание пункта базирования ВМФ РФ, говорится в заявлении министерства, которое распространяет пресс-служба.
Ранее Бжания в интервью газете "Известия" сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчырской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано.
"Выражаем обеспокоенность заявлениями российского оккупационного режима в Сухуми о размещении дополнительной российской военной базы на оккупированных территориях Грузии и включении неотъемлемого абхазского региона Грузии в инициированные Россией интеграционные процессы", - говорится в заявлении.
Как утверждают в грузинском МИД, подобные действия являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и представляют очередную провокационную попытку, "направленную на легитимизацию незаконной оккупации Абхазии и цхинвальского региона". Министерство также призывает Россию "уважать международные обязательства, выполнять соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана РФ обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.