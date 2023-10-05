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Грузия выразила обеспокоенность из-за пункта ВМФ России в Абхазии - РИА Новости, 05.10.2023
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15:48 05.10.2023 (обновлено: 15:49 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900714656.html
Грузия выразила обеспокоенность из-за пункта ВМФ России в Абхазии
Грузия выразила обеспокоенность из-за пункта ВМФ России в Абхазии - РИА Новости, 05.10.2023
Грузия выразила обеспокоенность из-за пункта ВМФ России в Абхазии
МИД Грузии обеспокоен заявлением президента Абхазии Аслана Бжании, согласно которому в Очамчирском районе планируется создание пункта базирования ВМФ РФ,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:48
2023-10-05T15:49
россия
грузия
абхазия
аслан бжания
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
вмф рф
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ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. МИД Грузии обеспокоен заявлением президента Абхазии Аслана Бжании, согласно которому в Очамчирском районе планируется создание пункта базирования ВМФ РФ, говорится в заявлении министерства, которое распространяет пресс-служба. Ранее Бжания в интервью газете "Известия" сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчырской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано. "Выражаем обеспокоенность заявлениями российского оккупационного режима в Сухуми о размещении дополнительной российской военной базы на оккупированных территориях Грузии и включении неотъемлемого абхазского региона Грузии в инициированные Россией интеграционные процессы", - говорится в заявлении. Как утверждают в грузинском МИД, подобные действия являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и представляют очередную провокационную попытку, "направленную на легитимизацию незаконной оккупации Абхазии и цхинвальского региона". Министерство также призывает Россию "уважать международные обязательства, выполнять соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года". Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана РФ обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.
https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900684071.html
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россия, грузия, абхазия, аслан бжания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, вмф рф
Россия, Грузия, Абхазия, Аслан Бжания, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, ВМФ РФ
Грузия выразила обеспокоенность из-за пункта ВМФ России в Абхазии

В Грузии обеспокоены из-за заявления о создании пункта ВМФ РФ в Абхазии

© РИА Новости / Вячеслав Попов | Перейти в медиабанкСторожевой катер типа "Соболь" в порту Очамчира
Сторожевой катер типа Соболь в порту Очамчира - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Вячеслав Попов
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Сторожевой катер типа "Соболь" в порту Очамчира
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. МИД Грузии обеспокоен заявлением президента Абхазии Аслана Бжании, согласно которому в Очамчирском районе планируется создание пункта базирования ВМФ РФ, говорится в заявлении министерства, которое распространяет пресс-служба.
Ранее Бжания в интервью газете "Известия" сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчырской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано.
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"Выражаем обеспокоенность заявлениями российского оккупационного режима в Сухуми о размещении дополнительной российской военной базы на оккупированных территориях Грузии и включении неотъемлемого абхазского региона Грузии в инициированные Россией интеграционные процессы", - говорится в заявлении.
Как утверждают в грузинском МИД, подобные действия являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и представляют очередную провокационную попытку, "направленную на легитимизацию незаконной оккупации Абхазии и цхинвальского региона". Министерство также призывает Россию "уважать международные обязательства, выполнять соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана РФ обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.
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РоссияГрузияАбхазияАслан БжанияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В миреВМФ РФ
 
 
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