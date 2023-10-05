https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900714656.html

Грузия выразила обеспокоенность из-за пункта ВМФ России в Абхазии

Грузия выразила обеспокоенность из-за пункта ВМФ России в Абхазии - РИА Новости, 05.10.2023

Грузия выразила обеспокоенность из-за пункта ВМФ России в Абхазии

МИД Грузии обеспокоен заявлением президента Абхазии Аслана Бжании, согласно которому в Очамчирском районе планируется создание пункта базирования ВМФ РФ,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:48

2023-10-05T15:48

2023-10-05T15:49

россия

грузия

абхазия

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ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. МИД Грузии обеспокоен заявлением президента Абхазии Аслана Бжании, согласно которому в Очамчирском районе планируется создание пункта базирования ВМФ РФ, говорится в заявлении министерства, которое распространяет пресс-служба. Ранее Бжания в интервью газете "Известия" сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчырской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано. "Выражаем обеспокоенность заявлениями российского оккупационного режима в Сухуми о размещении дополнительной российской военной базы на оккупированных территориях Грузии и включении неотъемлемого абхазского региона Грузии в инициированные Россией интеграционные процессы", - говорится в заявлении. Как утверждают в грузинском МИД, подобные действия являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и представляют очередную провокационную попытку, "направленную на легитимизацию незаконной оккупации Абхазии и цхинвальского региона". Министерство также призывает Россию "уважать международные обязательства, выполнять соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года". Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана РФ обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.

https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900684071.html

https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900639435.html

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россия, грузия, абхазия, аслан бжания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, вмф рф