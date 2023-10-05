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В Кремле ответили на вопрос о создании пункта базирования ВМФ в Абхазии - РИА Новости, 05.10.2023
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12:07 05.10.2023 (обновлено: 13:20 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900639435.html
В Кремле ответили на вопрос о создании пункта базирования ВМФ в Абхазии
В Кремле ответили на вопрос о создании пункта базирования ВМФ в Абхазии - РИА Новости, 05.10.2023
В Кремле ответили на вопрос о создании пункта базирования ВМФ в Абхазии
Вопросы, связанные с дислокацией кораблей, воинских частей, в компетенции Министерства обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:07
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безопасность
россия
абхазия
дмитрий песков
аслан бжания
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Вопросы, связанные с дислокацией кораблей, воинских частей, в компетенции Министерства обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я никак не могу это комментировать. Естественно вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, это вопросы в компетенции министерства обороны", - ответил Песков на просьбу журналистов подтвердить информацию о том, что пару дней назад Россия перевела большую часть своего флота из Севастополя в Новороссийск и что Россия собирается создать пункт базирования в Абхазии. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания в интервью газете "Известия" сообщил, что в республике появится пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота РФ.
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безопасность, россия, абхазия, дмитрий песков, аслан бжания
Безопасность, Россия, Абхазия, Дмитрий Песков, Аслан Бжания
В Кремле ответили на вопрос о создании пункта базирования ВМФ в Абхазии

Песков переадресовал Минобороны вопрос о переводе флота РФ в Новороссийск

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкФлаг ВМФ РФ на боевом корабле
Флаг ВМФ РФ на боевом корабле - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Флаг ВМФ РФ на боевом корабле. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Вопросы, связанные с дислокацией кораблей, воинских частей, в компетенции Министерства обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Я никак не могу это комментировать. Естественно вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, это вопросы в компетенции министерства обороны", - ответил Песков на просьбу журналистов подтвердить информацию о том, что пару дней назад Россия перевела большую часть своего флота из Севастополя в Новороссийск и что Россия собирается создать пункт базирования в Абхазии.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания в интервью газете "Известия" сообщил, что в республике появится пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота РФ.
Российская военная техника - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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БезопасностьРоссияАбхазияДмитрий ПесковАслан Бжания
 
 
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