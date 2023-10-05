https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900639435.html

В Кремле ответили на вопрос о создании пункта базирования ВМФ в Абхазии

В Кремле ответили на вопрос о создании пункта базирования ВМФ в Абхазии - РИА Новости, 05.10.2023

В Кремле ответили на вопрос о создании пункта базирования ВМФ в Абхазии

Вопросы, связанные с дислокацией кораблей, воинских частей, в компетенции Министерства обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:07

2023-10-05T12:07

2023-10-05T13:20

безопасность

россия

абхазия

дмитрий песков

аслан бжания

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Вопросы, связанные с дислокацией кораблей, воинских частей, в компетенции Министерства обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я никак не могу это комментировать. Естественно вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, это вопросы в компетенции министерства обороны", - ответил Песков на просьбу журналистов подтвердить информацию о том, что пару дней назад Россия перевела большую часть своего флота из Севастополя в Новороссийск и что Россия собирается создать пункт базирования в Абхазии. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания в интервью газете "Известия" сообщил, что в республике появится пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота РФ.

https://ria.ru/20230808/rossiya-1888768941.html

россия

абхазия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, абхазия, дмитрий песков, аслан бжания