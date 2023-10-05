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В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России - РИА Новости, 05.10.2023
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10:03 05.10.2023 (обновлено: 14:41 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900600812.html
В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России
В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России - РИА Новости, 05.10.2023
В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России
Пункт постоянного базирования кораблей российского военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано, об... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:03
2023-10-05T14:41
безопасность
россия
абхазия
аслан бжания
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пункт постоянного базирования кораблей российского военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано, об этом заявил президент республики Аслан Бжания в интервью газете "Известия"."Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота", — сообщил политик.По его словам, это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии. Бжания добавил, что в области военного сотрудничества "сделано уже очень многое", но странам предстоит "сделать тоже очень много шагов"."Россия оказывает нам поддержку, постоянно наши специалисты проходят повышение квалификации в специальных заведениях в России, поэтому этот вопрос, конечно же, никогда не сходит с повестки дня", — сказал он.На протяжении 2000-х Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года базу передали России, сейчас там находятся сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ.
https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899587982.html
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безопасность, россия, абхазия, аслан бжания, вмф рф
Безопасность, Россия, Абхазия, Аслан Бжания, ВМФ РФ
В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России

Бжания: в Абхазии появится пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пункт постоянного базирования кораблей российского военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано, об этом заявил президент республики Аслан Бжания в интервью газете "Известия".
"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота", — сообщил политик.
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По его словам, это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии. Бжания добавил, что в области военного сотрудничества "сделано уже очень многое", но странам предстоит "сделать тоже очень много шагов".
"Россия оказывает нам поддержку, постоянно наши специалисты проходят повышение квалификации в специальных заведениях в России, поэтому этот вопрос, конечно же, никогда не сходит с повестки дня", — сказал он.
На протяжении 2000-х Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года базу передали России, сейчас там находятся сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ.
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