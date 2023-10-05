https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900600812.html
В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России
В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России - РИА Новости, 05.10.2023
В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России
Пункт постоянного базирования кораблей российского военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано, об... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:03
2023-10-05T10:03
2023-10-05T14:41
безопасность
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абхазия
аслан бжания
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пункт постоянного базирования кораблей российского военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано, об этом заявил президент республики Аслан Бжания в интервью газете "Известия"."Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота", — сообщил политик.По его словам, это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии. Бжания добавил, что в области военного сотрудничества "сделано уже очень многое", но странам предстоит "сделать тоже очень много шагов"."Россия оказывает нам поддержку, постоянно наши специалисты проходят повышение квалификации в специальных заведениях в России, поэтому этот вопрос, конечно же, никогда не сходит с повестки дня", — сказал он.На протяжении 2000-х Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года базу передали России, сейчас там находятся сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ.
https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899587982.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, абхазия, аслан бжания, вмф рф
Безопасность, Россия, Абхазия, Аслан Бжания, ВМФ РФ
В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России
Бжания: в Абхазии появится пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Пункт постоянного базирования кораблей российского военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано, об этом заявил президент республики Аслан Бжания в интервью газете "Известия
".
"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота", — сообщил политик.
В Абхазии допустили участие в Союзном государстве России и Белоруссии
По его словам, это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии. Бжания добавил, что в области военного сотрудничества "сделано уже очень многое", но странам предстоит "сделать тоже очень много шагов".
"Россия оказывает нам поддержку, постоянно наши специалисты проходят повышение квалификации в специальных заведениях в России, поэтому этот вопрос, конечно же, никогда не сходит с повестки дня", — сказал он.
На протяжении 2000-х Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года базу передали России, сейчас там находятся сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ
.
Пятнадцать лет назад Россия была права во всем — и точка