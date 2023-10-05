https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900600812.html

В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России

В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России - РИА Новости, 05.10.2023

В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России

Пункт постоянного базирования кораблей российского военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано, об... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:03

2023-10-05T10:03

2023-10-05T14:41

безопасность

россия

абхазия

аслан бжания

вмф рф

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пункт постоянного базирования кораблей российского военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано, об этом заявил президент республики Аслан Бжания в интервью газете "Известия"."Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота", — сообщил политик.По его словам, это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии. Бжания добавил, что в области военного сотрудничества "сделано уже очень многое", но странам предстоит "сделать тоже очень много шагов"."Россия оказывает нам поддержку, постоянно наши специалисты проходят повышение квалификации в специальных заведениях в России, поэтому этот вопрос, конечно же, никогда не сходит с повестки дня", — сказал он.На протяжении 2000-х Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года базу передали России, сейчас там находятся сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ.

https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899587982.html

https://ria.ru/20230808/rossiya-1888768941.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, абхазия, аслан бжания, вмф рф