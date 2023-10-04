https://ria.ru/20231004/zhivotnye-1900009768.html

Всемирный день защиты животных

Всемирный день защиты животных - РИА Новости, 04.10.2023

Всемирный день защиты животных

Всемирный день защиты животных (World Animal Day) ежегодно отмечается во всем мире 4 октября. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T00:54

2023-10-04T00:54

2023-10-04T00:54

справки

центр "амурский тигр"

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

всемирный день защиты животных

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Всемирный день защиты животных (World Animal Day) ежегодно отмечается во всем мире 4 октября. Дата была выбрана не случайно, 4 октября 1226 года скончался святой Франциск Ассизский, который оказывал помощь страждущим и гонимым, и считался покровителем животных. Решение отмечать этот день было принято в 1931 году во Флоренции (Италия) на проходившем там международном конгрессе сторонников движения в защиту природы.Всемирный день защиты животных призван обратить внимание на проблемы сохранения биоразнообразия на планете.В России праздник, призванный привлечь внимание общественности к проблеме сохранения животных, в том числе находящихся на грани исчезновения, отмечается с 2000 года.Животный мир – это достояние нашей страны. На территории России живет более 1,5 тысячи видов позвоночных животных. Это 320 видов млекопитающих, 732 вида птиц, 80 видов пресмыкающихся, 29 – земноводных, 343 – пресноводных рыб. В морях, омывающих Россию, встречается 1,5 тысячи видов морских рыб.По информации Минприроды, в России за последние 400 лет исчезло девять видов и подвидов животных. Среди них – тур, степной тарпан и морская корова.В настоящее время, по данным Росзаповедцентра, в особо охраняемых природных территориях федерального значения живут почти 95% видов млекопитающих, обитающих в России, 86% видов птиц и 93% видов амфибий.Наибольшее количество редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов сосредоточено на Кавказе, юге Сибири и Дальнего Востока. Как правило, снижение численности животных происходит из-за деградации привычных мест обитания, вызванной масштабным хозяйственным освоением территорий, реже – глобальными климатическими изменениями. Однако, в первую очередь, в группу риска попадают животные, традиционно подвергающиеся истреблению в результате браконьерства. В настоящее время ведется активная работа по сохранению 13 видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения. В их числе амурский тигр, переднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, охотоморские популяции гренландского и серого китов. В 2011 году с целью защиты самой редкой дикой кошки России была создана автономная некоммерческая организация "Дальневосточный леопарды". В 2013 году при поддержке Русского географического общества (РГО) была организована компания "Центр "Амурский тигр". Его основными задачами являются сохранение и увеличение популяции тигров, установление гармоничных отношений между дикой кошкой и человеком.В феврале 2014 года была утверждена Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в РФ на период до 2030 года. Она предусматривает проведение специальных биотехнических мероприятий, расширение питомников, рыборазводных центров, ботанических садов и дендрариев для сохранения редких и исчезающих видов животных, растений и грибов. В России важнейшим механизмом охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных является Красная книга Российской Федерации.В 82 субъектах Российской Федерации также изданы свои региональные красные книги.2 апреля 2020 года была утверждена новая редакция Красной книги, которая содержит списки редких и исчезающих видов животных. В нее вошли 29 новых видов птиц и 14 видов млекопитающих. Всего в Красной книге России находятся 443 вида животных.Сохранение и восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, формирование нормативной правовой и методической базы, а также планирование и реализация мероприятий по данному направлению – приоритетная сфера деятельности Минприроды России.Опорными пунктами для проведения природоохранной работы являются особо охраняемые природные территории федерального значения – заповедники, национальные парки и заказники. Именно там круглый год осуществляется исследовательская работа, проводятся научные учеты и антибраконьерские рейды, реализуются проекты по сохранению, реинтродукции редких видов и оказывается помощь животным, попавшим в сложную ситуацию.В России самая масштабная заповедная система в мире: более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения общей площадью более 240 миллионов гектаров или около 12% от площади страны. Наиболее ценные природные комплексы и объекты представлены в границах особо охраняемых природных территорий, которыми напрямую управляет Минприроды России: это 104 заповедника, 65 национальных парков, 62 заказника, четыре ботанических сада и дендрария.Защита животных и окружающей среды прописаны в Конституции РФ. Принятые в 2020 году поправки в основной закон обязывают правительство принимать меры для сохранения природного богатства и биологического разнообразия России, к снижению негативного воздействия на окружающую среду. Также закрепляется необходимость ответственного отношения к животным. Базовым законом, который регулирует отношения в области охраны и использования животного мира и среды его обитания, является федеральный закон "О животном мире" (1995). В декабре 2018 года был принят закон "Об ответственном обращении с животными", который защищает животных от жестокого обращения, а также обеспечивает безопасность граждан при взаимодействии с животными.В марте 2023 года был принят закон об основных принципах туристической деятельности на особо охраняемых природных территориях. Закон призван сделать привлекательными национальные парки для посетителей и при этом не навредить особо охраняемым природным территориям. Традиционно во Всемирный день защиты животных организуются различные акции, благотворительные и просветительские мероприятия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, центр "амурский тигр", министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, всемирный день защиты животных