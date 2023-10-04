https://ria.ru/20231004/zakrytie-1894552034.html
Как предпринимателю закрыть ООО в 2023 году?
Как предпринимателю закрыть ООО в 2023 году? - РИА Новости, 04.10.2023
Как предпринимателю закрыть ООО в 2023 году?
РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:38
2023-10-04T16:38
2023-10-04T16:43
предприниматели
корпорация мсп
вопрос решен
твой бизнес
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ВОПРОС:Здравствуйте! В 2019 году я открыл ООО. В прошлом году все операции фактически прекратились. Надо закрывать, но это сложно и долго. Я слышал, что в этом году процедура закрытия ООО значительно упростилась. Расскажите, что надо сделать, чтобы закрыть ООО самостоятельно? И сколько стоит закрыть ООО?ОТВЕТ:Ответить на этот вопрос нам помогли специалисты Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП).Действительно, с 1 июля 2023 года оформить ликвидацию организации стало проще. Вступили в действие изменения в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". На основании одного заявления регистрирующий орган проведет необходимые процедуры и исключит из ЕГРЮЛ организацию через 3,5 месяца. Госпошлина за ликвидацию составляет 800 рублей.Закрыть ООО без лишних хлопот и проверок можно, если:Важно. Закрыть ООО сложнее, если в собственности организации есть недвижимость или транспорт. Не избежать проверок, если организация находится в процессе ликвидации, либо реорганизации, либо исключения из ЕГРЮЛ по решению соответствующего органа.Чтобы воспользоваться упрощенной схемой самостоятельного закрытия ООО, надо подать заявление в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица. Заявление (Форму Р19001) можно скачать, например, на сайте ФНС. При этом необходимо, чтобы заявление подписали все учредители. Это можно сделать как с использованием обычной подписи, так и с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Заявление на закрытие ООО можно подать через сервис "Государственная онлайн-регистрация бизнеса".ВОПРОС:Можно ли закрыть ООО по старинке, без использования высоких технологий?ОТВЕТ:Можно. Но сделать это сложнее: потребуются нотариально заверенные подписи всех учредителей.Документы, поданные для того, чтобы закрыть ООО, рассматриваются регистрирующим органом в течение пяти дней. Впрочем, после того, как налоговая примет решение закрыть ООО, дело еще не закончено. Информацию о закрытии компании опубликует журнал "Вестник государственной регистрации", после чего в трехмесячный срок лица, возражающие против этой процедуры, могут заявить свои претензии (например, в случае, если ООО закрывалось с долгами).Если нет возражений со стороны кредиторов, а юридическое лицо соответствует всем требованиям, сведения о закрытом ООО исключаются из ЕГРЮЛ. Информация об этом направляется заявителю по адресу электронной почты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
предприниматели, корпорация мсп, вопрос решен
Предприниматели, Корпорация МСП, Вопрос решен , Твой бизнес
Здравствуйте! В 2019 году я открыл ООО. В прошлом году все операции фактически прекратились. Надо закрывать, но это сложно и долго. Я слышал, что в этом году процедура закрытия ООО значительно упростилась. Расскажите, что надо сделать, чтобы закрыть ООО самостоятельно? И сколько стоит закрыть ООО?
Ответить на этот вопрос нам помогли специалисты Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП).
Действительно, с 1 июля 2023 года оформить ликвидацию организации стало проще. Вступили в действие изменения в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". На основании одного заявления регистрирующий орган проведет необходимые процедуры и исключит из ЕГРЮЛ организацию через 3,5 месяца. Госпошлина за ликвидацию составляет 800 рублей.
Закрыть ООО без лишних хлопот и проверок можно, если:
- Компания относится к субъектам МСП.
- Вы не платите НДС, то есть вы хотите закрыть ООО без деятельности.
- У вас нет незавершенных расчетов с кредиторами (закрыть ООО с долгами гораздо труднее).
- В ЕГРЮЛ нет недостоверных сведений о вашей организации.
- Нет неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов и иных платежей.
Важно. Закрыть ООО сложнее, если в собственности организации есть недвижимость или транспорт. Не избежать проверок, если организация находится в процессе ликвидации, либо реорганизации, либо исключения из ЕГРЮЛ по решению соответствующего органа.
Чтобы воспользоваться упрощенной схемой самостоятельного закрытия ООО, надо подать заявление в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица. Заявление (Форму Р19001) можно скачать, например, на сайте ФНС
. При этом необходимо, чтобы заявление подписали все учредители. Это можно сделать как с использованием обычной подписи, так и с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Заявление на закрытие ООО можно подать через сервис
"Государственная онлайн-регистрация бизнеса".
Можно ли закрыть ООО по старинке, без использования высоких технологий?
Можно. Но сделать это сложнее: потребуются нотариально заверенные подписи всех учредителей.
Документы, поданные для того, чтобы закрыть ООО, рассматриваются регистрирующим органом в течение пяти дней. Впрочем, после того, как налоговая примет решение закрыть ООО, дело еще не закончено. Информацию о закрытии компании опубликует журнал "Вестник государственной регистрации", после чего в трехмесячный срок лица, возражающие против этой процедуры, могут заявить свои претензии (например, в случае, если ООО закрывалось с долгами).
Если нет возражений со стороны кредиторов, а юридическое лицо соответствует всем требованиям, сведения о закрытом ООО исключаются из ЕГРЮЛ. Информация об этом направляется заявителю по адресу электронной почты.