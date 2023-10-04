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В двух красноярских реках обнаружили загрязнение выше нормы в десятки раз - РИА Новости, 04.10.2023
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06:50 04.10.2023 (обновлено: 09:41 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/zagryaznenie-1900322627.html
В двух красноярских реках обнаружили загрязнение выше нормы в десятки раз
В двух красноярских реках обнаружили загрязнение выше нормы в десятки раз - РИА Новости, 04.10.2023
В двух красноярских реках обнаружили загрязнение выше нормы в десятки раз
В реках Чулым и Быстрая в Красноярском крае обнаружили превышение нормативов по алюминию более чем в 50 раз, по железу в 13 раз, по фосфатам в 3,3 раза,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T06:50
2023-10-04T09:41
красноярский край
ачинск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. В реках Чулым и Быстрая в Красноярском крае обнаружили превышение нормативов по алюминию более чем в 50 раз, по железу в 13 раз, по фосфатам в 3,3 раза, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "Превышения нормативов вредных веществ зафиксированы сразу по нескольким компонентам: алюминий (более, чем в 50 раз), марганец (в 49 раз), железо (в 13 раз), фосфаты (в 3,3 раза), медь (в 2,7 раза) и иные", - говорится в сообщении. Отмечается, что по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело о загрязнении рек Чулым и Быстрая в Ачинске, наказание по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов предполагает до двух лет лишения свободы.
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красноярский край, ачинск, происшествия
Красноярский край, Ачинск, Происшествия
В двух красноярских реках обнаружили загрязнение выше нормы в десятки раз

В красноярских реках Чулым и Быстрая нашли загрязнение выше нормы в десятки раз

© Фото : Прокуратура Красноярского края/TelegramЗагрязнение реки в Красноярске
Загрязнение реки в Красноярске - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram
Загрязнение реки в Красноярске
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КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. В реках Чулым и Быстрая в Красноярском крае обнаружили превышение нормативов по алюминию более чем в 50 раз, по железу в 13 раз, по фосфатам в 3,3 раза, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"Превышения нормативов вредных веществ зафиксированы сразу по нескольким компонентам: алюминий (более, чем в 50 раз), марганец (в 49 раз), железо (в 13 раз), фосфаты (в 3,3 раза), медь (в 2,7 раза) и иные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело о загрязнении рек Чулым и Быстрая в Ачинске, наказание по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов предполагает до двух лет лишения свободы.
 
Красноярский крайАчинскПроисшествия
 
 
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