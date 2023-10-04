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Около 2 тысяч ярмарок провели в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 04.10.2023
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Новости Подмосковья
 
15:32 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/yarmarki-1900464925.html
Около 2 тысяч ярмарок провели в Подмосковье в 2023 году
Около 2 тысяч ярмарок провели в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 04.10.2023
Около 2 тысяч ярмарок провели в Подмосковье в 2023 году
В Московской области с начала текущего года провели порядка двух тысяч ярмарок, это очень востребованный формат в Подмосковье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:32
2023-10-04T15:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Московской области с начала текущего года провели порядка двух тысяч ярмарок, это очень востребованный формат в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Ярмарки проводят в муниципалитетах Подмосковья каждый месяц. Курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов отметил, что в регионе ежемесячно проходит около 200 ярмарок различной тематической направленности. "С начала 2023 года их провели уже около 2 тысяч. Формат очень востребованный среди жителей региона. Сейчас мы делаем акцент на то, чтобы каждая из них была тематической - посвящена наиболее ярким событиям месяца", - сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что в январе и феврале в Московской области ярмарки посвятили празднованию Нового Года, Рождества и Дня защитника Отечества. На прилавках были представлены зимние товары, сувениры и натуральная фермерская продукция. В марте основная часть ярмарок была организована на тему наступления весны, празднования 8 Марта, Дня смеха, Дня работников ЖКХ и Дня работников культуры. В апреле большинство ярмарок посвятили Пасхе и старту дачного сезона. В майские праздники ярмарки приурочили к празднику весны и труда, Дню Победы. На некоторых из них работала полевая кухня и были организованы культурно-массовые праздничные мероприятия. Кроме того, состоялись и ярмарки, посвященные Дню российского предпринимательства, Международному Дню семьи, Дню славянской письменности и культуры, а также Дню пионерии. Ярмарки в июне приурочили к Международному дню защиты детей, Дню медицинского работника, Дню молодежи и Дню России. Помимо этого, прошли и другие тематические ярмарки: "Лето в Подмосковье", "Праздник сластены", "Парк профессий". В разгар дачного сезона - в июле - на ярмарках жители смогли купить рассаду, семена, инвентарь и многое другое. В августе и сентябре большое количество ярмарок посвящают началу учебного года. В это время года можно было приобрести необходимые для учащихся принадлежности. На всех ярмарках Московской области покупателям презентуют широкий ассортимент фермерских товаров от сельхозтоваропроизводителей: молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия, рыбу, выпечку, сыры, мед и другие продукты, произведенные в собственных хозяйствах, без применения искусственных добавок.
https://ria.ru/20231003/proizvodstvo-1900182454.html
https://ria.ru/20231002/yarmarki-1899994562.html
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Около 2 тысяч ярмарок провели в Подмосковье в 2023 году

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПродуктовая ярмарка
Продуктовая ярмарка - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Продуктовая ярмарка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Московской области с начала текущего года провели порядка двух тысяч ярмарок, это очень востребованный формат в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Ярмарки проводят в муниципалитетах Подмосковья каждый месяц. Курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов отметил, что в регионе ежемесячно проходит около 200 ярмарок различной тематической направленности.
"С начала 2023 года их провели уже около 2 тысяч. Формат очень востребованный среди жителей региона. Сейчас мы делаем акцент на то, чтобы каждая из них была тематической - посвящена наиболее ярким событиям месяца", - сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что в январе и феврале в Московской области ярмарки посвятили празднованию Нового Года, Рождества и Дня защитника Отечества. На прилавках были представлены зимние товары, сувениры и натуральная фермерская продукция.
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В марте основная часть ярмарок была организована на тему наступления весны, празднования 8 Марта, Дня смеха, Дня работников ЖКХ и Дня работников культуры.
В апреле большинство ярмарок посвятили Пасхе и старту дачного сезона. В майские праздники ярмарки приурочили к празднику весны и труда, Дню Победы. На некоторых из них работала полевая кухня и были организованы культурно-массовые праздничные мероприятия.
Кроме того, состоялись и ярмарки, посвященные Дню российского предпринимательства, Международному Дню семьи, Дню славянской письменности и культуры, а также Дню пионерии.
Ярмарки в июне приурочили к Международному дню защиты детей, Дню медицинского работника, Дню молодежи и Дню России. Помимо этого, прошли и другие тематические ярмарки: "Лето в Подмосковье", "Праздник сластены", "Парк профессий". В разгар дачного сезона - в июле - на ярмарках жители смогли купить рассаду, семена, инвентарь и многое другое.
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В августе и сентябре большое количество ярмарок посвящают началу учебного года. В это время года можно было приобрести необходимые для учащихся принадлежности.
На всех ярмарках Московской области покупателям презентуют широкий ассортимент фермерских товаров от сельхозтоваропроизводителей: молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия, рыбу, выпечку, сыры, мед и другие продукты, произведенные в собственных хозяйствах, без применения искусственных добавок.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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