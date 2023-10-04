https://ria.ru/20231004/vsu-1900428150.html
СМИ: российская тактика времен ВОВ устроила ВСУ кошмар
СМИ: российская тактика времен ВОВ устроила ВСУ кошмар - РИА Новости, 04.10.2023
СМИ: российская тактика времен ВОВ устроила ВСУ кошмар
Хитрая тактика российской армии, а также мощные линии обороны замедлили контрнаступление ВСУ, сообщает The New York Times. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:38
2023-10-04T13:38
2023-10-04T14:41
украина
россия
кирилл буданов
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Хитрая тактика российской армии, а также мощные линии обороны замедлили контрнаступление ВСУ, сообщает The New York Times."Невероятно сложным препятствием для украинских войск стала российская тактика: уступать часть позиций, а затем наносить ответный удар", — пишет издание.Автор указывает, что такая "эластичная оборона" позволяет контролировать продвижение ВСУ, чтобы затем атаковать уязвимые места противника и вернуться на позиции.Военные эксперты добавляют, что на руку России играют минные поля, сети траншей и танковых заграждений, а также нежелание союзников из стран НАТО оперативно поставлять современные истребители и оружие большой дальности.Старший научный сотрудник британской исследовательской организации Бен Барри, специализирующийся на изучении наземной войны, отметил, что Советский Союз использовал такой подход еще во время Великой Отечественной войны, и добавил, что для успешного осуществления плана необходимо хорошее управление войсками и подготовленные части и подразделения.Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил, что украинские войска наступают в основном пешком, а боец ВСУ Дмитрий Глущенко рассказал изданию "Страна.ua", что солдатам не хватает даже примитивного оружия, которое помешало бы россиянам возводить укрепления.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900338039.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, кирилл буданов, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Украина, Россия, Кирилл Буданов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: российская тактика времен ВОВ устроила ВСУ кошмар
NYT: ВСУ не могут противостоять российской тактике эластичной обороны времен ВОВ
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Хитрая тактика российской армии, а также мощные линии обороны замедлили контрнаступление ВСУ, сообщает The New York Times
.
"Невероятно сложным препятствием для украинских войск стала российская тактика: уступать часть позиций, а затем наносить ответный удар", — пишет издание.
Автор указывает, что такая "эластичная оборона" позволяет контролировать продвижение ВСУ, чтобы затем атаковать уязвимые места противника и вернуться на позиции.
Военные эксперты добавляют, что на руку России играют минные поля, сети траншей и танковых заграждений, а также нежелание союзников из стран НАТО оперативно поставлять современные истребители и оружие большой дальности.
WT: крупные союзники задумались о том, чтобы бросить Украину
Старший научный сотрудник британской исследовательской организации Бен Барри, специализирующийся на изучении наземной войны, отметил, что Советский Союз использовал такой подход еще во время Великой Отечественной войны, и добавил, что для успешного осуществления плана необходимо хорошее управление войсками и подготовленные части и подразделения.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The Wall Street Journal
заявил, что украинские войска наступают в основном пешком, а боец ВСУ Дмитрий Глущенко рассказал изданию "Страна.ua", что солдатам не хватает даже примитивного оружия, которое помешало бы россиянам возводить укрепления.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В ВСУ признали победу России на важнейшем фронте