СМИ: российская тактика времен ВОВ устроила ВСУ кошмар

СМИ: российская тактика времен ВОВ устроила ВСУ кошмар

2023-10-04T13:38

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Хитрая тактика российской армии, а также мощные линии обороны замедлили контрнаступление ВСУ, сообщает The New York Times."Невероятно сложным препятствием для украинских войск стала российская тактика: уступать часть позиций, а затем наносить ответный удар", — пишет издание.Автор указывает, что такая "эластичная оборона" позволяет контролировать продвижение ВСУ, чтобы затем атаковать уязвимые места противника и вернуться на позиции.Военные эксперты добавляют, что на руку России играют минные поля, сети траншей и танковых заграждений, а также нежелание союзников из стран НАТО оперативно поставлять современные истребители и оружие большой дальности.Старший научный сотрудник британской исследовательской организации Бен Барри, специализирующийся на изучении наземной войны, отметил, что Советский Союз использовал такой подход еще во время Великой Отечественной войны, и добавил, что для успешного осуществления плана необходимо хорошее управление войсками и подготовленные части и подразделения.Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил, что украинские войска наступают в основном пешком, а боец ВСУ Дмитрий Глущенко рассказал изданию "Страна.ua", что солдатам не хватает даже примитивного оружия, которое помешало бы россиянам возводить укрепления.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

